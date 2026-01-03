Мадуро сдали свои же. Они и останутся у власти

Те граждане Каракаса, которые зафиксировали прилет американских вертолетов MH–47 Сhinook говорят, что они производили большой шум и были хорошо видны на фоне безоблачного неба с полной луной. Но ни одна из ПВО не сделала ни единого выстрела. Пресловутые ПЗРК «Игла», которых в стране, как сказал Мадуро, около 5 тысяч тоже промолчали. Никто из военных на улице не поднял автомата и не выстрелил по вертолетам. Никто из гражданских лиц не попытался спрятаться. Все наблюдали, как завороженные за этой сценой из американского блокбастера. Совсем скоро стало известно, что один из вертолетов совершил посадку на территории военной базы, где в спальне почивали Мадуро и его супруга Силия Флорес. Их, спящих, вытащили из постели, посадили в вертушку и отвезли на американский военный корабль, который тут же взял курс на Нью-Йорк. Как сказал бы герой фильма Георгия Данелии, «всего дело-то».

Остается лишь диву даваться, как в таких условиях, когда попытка ареста Мадуро была, казалось бы, неизбежна, его спальня не была окружена полком охранников. Но их не было, и это не может не навести на мысль, что американцы действовали по наводке и при сотрудничестве с венесуэльскими военными чинами. То есть Мадуру (голова-то дура) просто сдали без шума и пыли. Два часа спустя министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал населению к спокойствию. А оно и не думало особенно беспокоиться. Как, собственно, и военные — им никто и не приказывал построиться в ряды и защищать Боливарианскую республику от агрессора. Британцы выступили с оригинальной версией, что США могут сделать ставку на какого-либо венесуэльского генерала, который помог им захватить Мадуро и потом привести его к власти. А что - вполне может быть, ведь Венесуэла, как и другие карибские страны - территория магического реализма, как говорил писатель Габриэль Гарсия Маркес.

Но все же - кто будет управлять этой страной с ее 30 миллионным населением - военные, гражданские? У президента Трампа, который провел брифинг по событиям последней ночи есть ответ на этот вопрос. ««Я»», — сказал он, имея в виду Соединенные Штаты Америки. По конституции, когда президент умирает или его похищают, на его место заступает вице-президент. В данном случае это госпожа Делси Родригес, которая занимает пост вице-президента с 2018 года. Правда, несколько часов назад появилась информация со ссылкой на агентство Reuters и еще четыре неназванных источников, что она дала деру и сейчас находится в Москве. Российский МИД этот факт категорически опроверг. Да и зачем ей бежать — американские власти ничего не имеют против этой барышни. Вроде к наркобизнесу она не причастна, занималась исключительно отношениями в экономической сфере. А там, конечно, коррупция, но кто не без греха. По конституции Родригес обязана назначить проведение всеобщих выборов через 90 дней, а если этого срока будет недостаточно — еще через 90 дней. Предполагается, хотя чисто теоретически, что в них должны будут участвовать и победители прошлогодних президентских выборов, которые были украдены Мадуро — Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира и ее ставленник Эдмундо Гонсалес. Но сама Мария пока никак не прояснила свои планы — слишком рано, да и владыка Венесуэлы Трамп ни словом не обмолвился об участии в выборах оппозиции.