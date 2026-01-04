Вместо Мадуро не демократия, а военные с наркопартизанами

Ювелирная операция американского спецназа по поимке венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стала моментом триумфа для президента Дональда Трампа. Однако сразу после объявления о победе над обанкротившимся венесуэльским вождем началось обычное трамповское бахвальство вперемежку со столь же привычной грубостью. То есть то, что в США называется hubris – смесь из зазнайства, высокомерия и порядочного невежества.

После объявления о победе, которая, безусловно, поднимет сильно упавший рейтинг Трампа, каркас его модели по управлению Венесуэлой, которую он пообещал взять на неопределенное время под свой контроль («США будут управлять этой страной, пока не будет достигнут надлежащий переход власти»), начал крениться. Это стало очевидным после того, как Трамп отказал лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо в праве возглавить страну. «Я думаю, что ей будет очень трудно стать лидером, - сказал Трамп. - У нее нет поддержки внутри страны. Она, конечно, приятная женщина, но уважения к ней нет никакого». Ох, как же он грешит против истины. Мария Корина Мачадо получила 80 процентов голосов на праймериз венесуэльской оппозиции. А на президентских выборах в прошлом году ее ставленник, мало кому известный бывший дипломат Эдмундо Гонсалес, 74-летний человек со смиренным лицом наголову разбил Мадуро, получив более 60 процентов голосов. И если сейчас она примет участие в президентской кампании, я думаю, что Мария Мачадо получит те самые 80 процентов голосов избирателей и станет главой государства. Венесуэльцы не просто уважают, а молятся на нее, видя в ней посланницу небес. А с помощью кого Трамп будет управлять Венесуэлой? Ставшая по решению местного парламента и.о. президента, до этого занимавшая пост вице-президента 56-летняя Делси Родригес, которая была министром иностранных дел и возглавляла местный парламент, являлась многолетней важной фигурой в движении Уго Чавеса, а потом лицом «100 процентного доверия» Мадуро. Она решительно пресекала все попытки оппозиции оспаривать право властей сажать диссидентов в тюрьмы и пытать их. Никаких требований соблюдать права человека мы не потерпим, говорила она. На международной арене Родригес решительно отвергала критику в адрес Мадуро зарубежных стран, которые, по ее словам, пытались разбалансировать положение в Венесуэле.

Она и теперь, после того как бывшего босса вывезли из страны и посадили в кутузку, продолжает выступать в привычном для нее амплуа и требует от властей США «немедленного освобождения Николаса Мадуро, единственного президента Венесуэлы». И с таким и.о. президента Трамп хочет вести эту страну по пути демократии? Есть ли вообще у лидера США какой–либо план в отношении Венесуэлы? Как он собирается управлять 30-миллионным государством, которое не является его личным гольф-клубом? Будут ли американцы распределять продукты питания среди оголодавших венесуэльцев? Примут ли они участие в законодательном творчестве, станут ли бороться с преступностью, параллельно пресекая контрабанду наркотиков, золота и других ценных металлов? ...Я впервые посетил Венесуэлу (не как турист, а как журналист, пытавшийся понять эту страну) в декабре 1998 года сразу после триумфальной победы Уго Чавеса на выборах. Присутствовал на его первой пресс-конференции и, чего греха таить, проникся, как и многие другие, симпатией к этому десантнику в краповом берете. Тогда венесуэльцы увидели в нем спасителя нации от опостылевших всем системных, погрязших в коррупции политиков.

Следующий визит был в 2006 году, и разница в облике Каракаса была разительной. Город захватили мелкие торговцы. Прежде чистые улицы были завалены мусором, на месте ресторанчиков расположились убогие картонные палатки. Во время тропических ливней они рушились под напором воды, текущей вперемежку с фекалиями. Но главное отличие состояло в том, что этот прежде относительно безопасный город, в котором можно было гулять по улицам, превратился в очаг бандитизма. «Не выходи на улицы с темнотой, - предупреждали меня венесуэльские коллеги. - А если выйдешь днем, снимай часы и серебряные цепочки с шеи. У нас тут все просто — человека сначала убивают, а лишь потом смотрят, что у него в бумажнике». Потом были визиты в 2011 и 2016 годах, и каждый раз я фиксировал, как Венесуэла все глубже погружается в болото «социализма XXI века» Чавеса и Мадуро. Последним феноменом стало массовое появление так называемых colectivos – вооруженных до зубов бандитов на службе властей. Они спускались в город на ревущих мотоциклах с нависшего над Каракасом пояса бедных кварталов и делали в столице что хотели. Полиция не препятствовала им грабить и в случае неповиновения убивать прохожих - эти полувоенные банды были на службе властей. Их натравливали на участников демонстраций протеста, по которым они открывали огонь. Во время выборов бандиты подъезжали на мотоциклах к стоящим у участков очередям избирателей и под угрозой оружия требовали, чтобы те голосовали за «нужного кандидата».