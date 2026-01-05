USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Мадуро нет, а чавизм продолжает жить

Главная тема; все еще актуально
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
20:37 1696

После поимки американским спецназом Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес Венесуэла не осталась обезглавленной. В президентском дворце Мирафлорес была коронована «вице» при бывшем лидере, 56-летняя Делси Элоина Родригес Гомес. «Король умер, да здравствует королева!»

Родригес родилась в Каракасе, в семье с твердыми левыми убеждениями. Адвокат по профессии, она построила всю свою карьеру исключительно на основе идеологической лояльности, партийной дисциплины и систематической конфронтации с Западом. Эти качества высоко ценил ее прежний босс Уго Чавес и руководители Кубы.

Политический аналитик Хосе Мануэль Романо говорит, что Родригес «была исключительно важной фигурой во властной системе Венесуэлы в течение 20 лет, она пользовалась полным доверием как Чавеса, так Мадуро и имела большое влияние на государственный аппарат, в том числе и на Министерство обороны».

Главная миссия нынешней и.о. президента, как ее видят в Вашингтоне, заключается в том, чтобы подготовить площадку на нефтяном поле страны к приходу американских компаний. Хотя никто в Белом доме не слишком понимает, как она это сможет сделать со своим националистическим и антиимпериалистическим дискурсом

В последнее время Родригес была министром финансов и одновременно руководителем нефтяной отрасли. В период с 2014 по 2017 год она возглавляла министерство иностранных дел и на этом поприще прославилась исключительно агрессивным нравом в противостоянии с Западом. Это наиболее ярко проявлялось в ООН и Организации американских государств, где Делси Родригес боролась против санкций со стороны США и Европейского союза, и этим заслужила благосклонность Мадуро, который в 2018 году сделал ее вице-президентом. В этой должности его правая рука контролировала экономику страны, ее нефтяную отрасль, внешние связи, прежде всего с такими союзниками Венесуэлы, как Куба, Иран и Россия. Особое значение она придавала отношениям с Гаваной. Визитов на остров и встреч с Мигелем Диасом-Канелем было не перечесть, на них обсуждались чрезвычайно важные для Гаваны вопросы поставок нефти и идеологического сотрудничества. Во время массового протеста на Кубе 11 июля 2021 года Делси Родригес называла эти события «попыткой переворота», «чужеземным вмешательством» и открыто оправдывала репрессии против мирных манифестантов.

Для венесуэльской оппозиции нынешняя «временно поверенная» не является ни умеренным политиком, ни прагматичным технократом. Она — продолжатель дела Чавеса по строительству авторитарной архитектуры и контролю за населением. Ответственная за гигантские экономические провалы страны Родригес сейчас олицетворяет преемственность «боливарианского проекта» по строительству «социализма XXI века».

Сейчас, по замыслу Дональда Трампа, Делси Родригес должна осуществить транзит страны к управляемой демократии. То есть привести Венесуэлу к свободным выборам. Но, похоже, что главная миссия нынешней и. о. президента, как ее видят в Вашингтоне, заключается в том, чтобы подготовить площадку на нефтяном поле страны к приходу американских компаний. Хотя никто в Белом доме не слишком понимает, как она это сможет сделать со своим националистическим и антиимпериалистическим дискурсом.

Родригес никак нельзя причислить к реформаторам, весь ее бэкграунд говорит, что она готова выступать с позиции силы, а не компромиссов. В лучшем случае она сыграет роль кризисного менеджера на коротком историческом промежутке истории Венесуэлы.

И. о. президента - продолжатель дела Чавеса по строительству авторитарной архитектуры и контролю за населением

Трамп пригрозил, что США «разберутся» с ней, если она не будет исполнять то, что ей велят из Америки. Госсекретарь Марко Рубио провел с ней «длинный и обстоятельный разговор» и заверил президента, что Родригес намерена сотрудничать с США.

В последние сутки она действительно несколько изменила свой нарратив. И если в первые часы после поимки Мадуро требовала от США «немедленного освобождения единственного законного президента Венесуэлы — Николаса Мадуро», то теперь смягчила тон и говорит, что Венесуэла «будет отдавать приоритет» переходу к «сбалансированным и уважительным международным отношениям» с США и регионом.

Но пока это только слова. А главное, неясно, как отреагирует на ее действия армейская верхушка. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес уже выступил с грозным заявлением в адрес США. По словам министра обороны Венесуэлы, штурмовавшими резиденцию Мадуро американскими военными были «хладнокровно убиты» охранники президента и «ни в чем не повинные граждане». Лопес также заявил, что армия Венесуэлы приведена в полную боевую готовность, чтобы противостоять «имперской агрессии» и обеспечить свободу и суверенитет нации.

Наша справка: Как говорит бывший глава Южного командования США Крэйг Фоллер, на военной службе в Венесуэле состоят 2 тысячи генералов. По его словам, это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.

