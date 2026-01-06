Как в Турции восприняли похищение Мадуро?

Операция Трампа в Венесуэле открывает новую страницу в истории силовых сценариев смены власти. Переход под контроль США страны, обладающей крупнейшими в мире неразработанными нефтяными запасами и колоссальными минеральными ресурсами, способен изменить глобальные энергетические расклады и значительно укрепить позиции Вашингтона в стратегическом соперничестве с Китаем за доступ к редкоземельным элементам. Эксперты обращают внимание на то, что фактически «захват» Мадуро был проанонсирован еще 25 ноября прошлого года, когда четырехзвездный генерал Лора Ричардсон, непосредственно руководившая операцией, заявила на заседании Атлантического совета, что венесуэльский вопрос связан не только с наркотрафиком и проблемами демократии, но и с редкоземельными элементами, доступ к которым способен существенно усилить военную и промышленную мощь США.

По оценке Сэма Кили, известного военного журналиста и аналитика издания The Independent, атаковав соседнее государство без международной поддержки, Трамп фактически воспроизвел модель поведения своего «большого друга и героя» Владимира Путина. Британский аналитик считает, что операция в Венесуэле может воодушевить Москву и Пекин и одновременно усилить тревожные настроения среди западных союзников. «Кремль стремится к полной оккупации Украины, а Трамп поддерживает усилия России по закреплению контроля над 20 процентами территории, отторгнутой у Киева, - отметил Кили. - Параллельно лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил о намерении вновь захватить Тайвань, назвав это «трендом эпохи». Вскоре после этого Пекин провел масштабные военные учения у берегов Тайваня. В эпоху Трампа «тренд времени» — это право сильного». Западные эксперты также указывают, что, несмотря на вялые протесты со стороны Европейского союза, союзники США по НАТО после операции в Венесуэле пребывают в состоянии шока. За внешней демонстрацией лояльности европейские лидеры осознают, что президент США сначала превратил Вашингтон в ненадежного партнера, а с начала 2026 года - фактически в источник прямой угрозы. Канадские СМИ уже высказывают опасения, что после Венесуэлы в поле зрения США может попасть и Оттава, несмотря на то что Канада является членом НАТО. Трамп ранее публично заявлял о желании превратить Канаду в «51-й штат США» и не исключал силового захвата Гренландии из-за ее минеральных ресурсов, регулярно повторяя, что этот остров «рано или поздно станет частью Соединенных Штатов».