Как в Турции восприняли похищение Мадуро?

Операция Трампа в Венесуэле открывает новую страницу в истории силовых сценариев смены власти. Переход под контроль США страны, обладающей крупнейшими в мире неразработанными нефтяными запасами и колоссальными минеральными ресурсами, способен изменить глобальные энергетические расклады и значительно укрепить позиции Вашингтона в стратегическом соперничестве с Китаем за доступ к редкоземельным элементам.
Эксперты обращают внимание на то, что фактически «захват» Мадуро был проанонсирован еще 25 ноября прошлого года, когда четырехзвездный генерал Лора Ричардсон, непосредственно руководившая операцией, заявила на заседании Атлантического совета, что венесуэльский вопрос связан не только с наркотрафиком и проблемами демократии, но и с редкоземельными элементами, доступ к которым способен существенно усилить военную и промышленную мощь США.
По оценке Сэма Кили, известного военного журналиста и аналитика издания The Independent, атаковав соседнее государство без международной поддержки, Трамп фактически воспроизвел модель поведения своего «большого друга и героя» Владимира Путина. Британский аналитик считает, что операция в Венесуэле может воодушевить Москву и Пекин и одновременно усилить тревожные настроения среди западных союзников.
«Кремль стремится к полной оккупации Украины, а Трамп поддерживает усилия России по закреплению контроля над 20 процентами территории, отторгнутой у Киева, - отметил Кили. - Параллельно лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил о намерении вновь захватить Тайвань, назвав это «трендом эпохи». Вскоре после этого Пекин провел масштабные военные учения у берегов Тайваня. В эпоху Трампа «тренд времени» — это право сильного».
Западные эксперты также указывают, что, несмотря на вялые протесты со стороны Европейского союза, союзники США по НАТО после операции в Венесуэле пребывают в состоянии шока. За внешней демонстрацией лояльности европейские лидеры осознают, что президент США сначала превратил Вашингтон в ненадежного партнера, а с начала 2026 года - фактически в источник прямой угрозы.
Канадские СМИ уже высказывают опасения, что после Венесуэлы в поле зрения США может попасть и Оттава, несмотря на то что Канада является членом НАТО. Трамп ранее публично заявлял о желании превратить Канаду в «51-й штат США» и не исключал силового захвата Гренландии из-за ее минеральных ресурсов, регулярно повторяя, что этот остров «рано или поздно станет частью Соединенных Штатов».
После венесуэльской операции европейские теоретики все чаще говорят об угрозе разделения мира на три условных полушария: западное - под контролем Вашингтона, европейское - находящееся под давлением экспансии России, азиатское - формирующееся под лидерством Китая.
На этом фоне внимание привлекла позиция Турции, которая отреагировала на события в Венесуэле в унисон с европейскими союзниками США. Несмотря на резкую критику Трампа в проправительственных турецких СМИ, Министерство иностранных дел Турции и сам президент Эрдоган ограничились сдержанным заявлением о необходимости соблюдения норм международного права. Главный советник президента Мехмет Учум назвал «захват» Мадуро «империалистической агрессией» и «проявлением варварства», лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели сравнил арест венесуэльского президента с неудавшейся попыткой переворота в Турции 15 июля 2016 года, а лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель напомнил, что в период попытки переворота Мадуро публично поддержал Турцию, и призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана четко обозначить свою позицию.
Однако источники haqqin.az в Анкаре характеризуют сдержанность турецкого лидера как «стратегическое молчание». В ходе беседы, как ожидается, будут обсуждаться не только Венесуэла, но и война между Россией и Украиной, вопросы европейской безопасности и будущее Ближнего Востока.
При этом ключевой темой станет интеграция Сил демократической Сирии в структуру сирийского правительства - центральный элемент провозглашенного Анкарой процесса «Турция без террора».