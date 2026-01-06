USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Чао, Рокко, тут Путина не любят!

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
6 января 2026, 23:21 1254

Во вторник вся Украина, во всяком случае, та ее часть, что проводит значительное время в социальных сетях, внимательно следила за тем, что происходило на западной границе. Даша Мельниченко, девушка, которая ехала автобусом из Италии в Украину, написала в сети Threds, что ее попутчиком оказался итальянец по имени Рокко.

«Представьте ситуацию: еду в Украину из Италии… Остановились на десять минут. Выходит пара – украинка с итальянцем. Он в вышиванке, которую, как сказал он, подарила ему любимая, и они вместе едут к ней домой».

Итальянец затеял с девушкой, свободно говорящей по-итальянски, разговор, в ходе которого «он начинает мне рассказывать, какая х…я у нас страна, какой х…й у нас президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец».

«Я говорю:

Даша Мельниченко вмиг превратилась в главную героиню своей страны

- Значит, вам не стоит ехать в Украину… Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете сейчас в мою страну и говорите такие ужасные вещи.

На что он говорит:

- Такого же мнения моя жена, и она такая же украинка, как и ты.

Я говорю:

- Нет, мы разные украинки.

И теперь я просто жду, когда подъедем к украинской границе, чтобы рассказать все пограничникам. Я считаю, что такие люди не имеют никакого права пересекать границу нашей страны. А что вы думаете?»

Эта история в считанные часы стала широко известной, завирусившись по социальным сетям и вызвав бурю возмущения. «Я лягу, но оно не заедет в Украину», – пообещала девушка своей резко выросшей аудитории, когда автобус подъезжал к украинской границе.

К этому моменту интернет уже был переполнен обидными мемами на тему итальянца Рокко – любителя Путина, а журналисты теребили Государственную пограничную службу Украины. «В пункте пропуска, конечно, будут осуществлены все предусмотренные законом меры пограничного контроля», - успокаивал спикер службы.

Украинские пограничники итальянца в свою страну не впустили

Даша написала заявление пограничникам, и после общения с ними 53-летнему итальянцу отказали во въезде в страну и на три года запретили посещение Украины. Детальная проверка подтвердила, что он имеет пророссийские взгляды и открыто оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, что является прямым нарушением украинского законодательства.

Даша Мельниченко стала настоящей звездой, на украинской стороне границы ее встретили камеры различных СМИ, которым она подробно рассказала свою историю об итальянце, который называл украинцев, в чью страну ехал, «кретинами». «Друзья, все как я обещала: оно не проехало», - сказала девушка, выразив благодарность и восхищение силой украинских соцсетей.

Ей тут же вручили в подарок футболку с ее же фразой, ставшей культовой: "Я лягу, но оно в Украину не заедет". Один из украинских банков пообещал выпустить скин для цифровых карт с этим выражением, сеть пиццерий ввела специальный промокод на пиццу, а оператор телефонной сети предложил пополнить Дарье счет. К «Укрпоште» обратились с просьбой о выпуске марки со словами Даши, наподобие почтовой марки, ставшей филателистическим событием, со знаменитыми словами защитников острова Змеиный о том, куда должен отправиться русский военный корабль. В этот раз по тому же адресу был отправлен итальянец, который ничего не понял про Украину и украинцев.

