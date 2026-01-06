Чао, Рокко, тут Путина не любят!

Во вторник вся Украина, во всяком случае, та ее часть, что проводит значительное время в социальных сетях, внимательно следила за тем, что происходило на западной границе. Даша Мельниченко, девушка, которая ехала автобусом из Италии в Украину, написала в сети Threds, что ее попутчиком оказался итальянец по имени Рокко. «Представьте ситуацию: еду в Украину из Италии… Остановились на десять минут. Выходит пара – украинка с итальянцем. Он в вышиванке, которую, как сказал он, подарила ему любимая, и они вместе едут к ней домой». Итальянец затеял с девушкой, свободно говорящей по-итальянски, разговор, в ходе которого «он начинает мне рассказывать, какая х…я у нас страна, какой х…й у нас президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец». «Я говорю:

- Значит, вам не стоит ехать в Украину… Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете сейчас в мою страну и говорите такие ужасные вещи. На что он говорит: - Такого же мнения моя жена, и она такая же украинка, как и ты. Я говорю: - Нет, мы разные украинки. И теперь я просто жду, когда подъедем к украинской границе, чтобы рассказать все пограничникам. Я считаю, что такие люди не имеют никакого права пересекать границу нашей страны. А что вы думаете?» Эта история в считанные часы стала широко известной, завирусившись по социальным сетям и вызвав бурю возмущения. «Я лягу, но оно не заедет в Украину», – пообещала девушка своей резко выросшей аудитории, когда автобус подъезжал к украинской границе. К этому моменту интернет уже был переполнен обидными мемами на тему итальянца Рокко – любителя Путина, а журналисты теребили Государственную пограничную службу Украины. «В пункте пропуска, конечно, будут осуществлены все предусмотренные законом меры пограничного контроля», - успокаивал спикер службы.