Трамп готовится и к захвату Кубы

Кубинские власти решились на отчаянный шаг. Они опубликовали имена и фотографии всех 32 своих граждан, которые погибли в Каракасе при штурме казармы, в которой прятались Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Но еще большее удивление вызывает не только эта публикация, но ссылка на возраст убитых американским спецназом. Одному из их, полковнику кубинского МВД Умберто Альфонсо Рока Санчесу, было 67 лет. Другому полковнику того же ведомства Ласаро Евангелио Родригесу - 62 года. Гавана до этого никогда не сообщала имена агентов своих спецслужб за рубежом. Что сейчас подвигло ее это сделать, не ясно. Но эти данные ставят и еще один вопрос. И прежде было известно, что кубинцы составляют костяк охраны Мадуро. Но как представить полковников-шестидесятников с солидными мамонами, которые стоят с автоматами в руках по периметру помещения с венесуэльским диктатором? Вероятно, они выполняли более сложные и деликатные задачи в интересах режима Мадуро.

Структура отношений между Венесуэлой и Кубой ломается на глазах. В подвешенном состоянии находятся кубинские медики в этой стране. По разным данным, их от 10 до 14 тысяч, и они работают на всей территории Венесуэлы, включая труднодоступные районы в джунглях. По данным, которыми располагает кубинская независимая газета «14 с половиной», их эвакуация должна начаться не позднее 16 января. «Никто больше не работает, никто не лечит пациентов. Все парализовано. Ждем решения нашей судьбы», - говорит изданию один из кубинских врачей. В результате прекращения миссии врачей в Венесуэле, что практически неизбежно, Куба потеряет десятки миллионов долларов, которые ей выплачивало правительство Мадуро. А в свое время щедрый Уго Чавес платил за каждого кубинского врача по 30 миллионов долларов в год, и это была серьезная статья доходов Гаваны. Сейчас Куба остается без этих денег, а главное, без венесуэльской нефти. Дональд Трамп объявил репортерам, вернувшись в Вашингтон из своего поместья в Мар-а-Лаго, что «без нефти Кубу ждет полный коллапс». «Я не думаю, что нам нужно предпринимать какие-то действия, - сказал он. – Похоже, что Куба падет сама по себе». Но в любом случае, говорит Трамп, Куба - следующая мишень для него после Венесуэлы.

Госсекретарь Марко Рубио настаивает на том, что США могут дать этой стране определенный пинок в спину. «Я не буду говорить, какие шаги мы будем предпринимать, - сказал он в интервью программе Meet the Press на NBC. - Но если бы я жил в Гаване и состоял бы в правительстве, то был бы сильно обеспокоен». Однако далеко не все аналитики в США убеждены, что Куба, как надеются в администрации Трампа, падет с дерева как перезрелый плод. Эта страна вертится на ветке с полусгнившим плодом уже много лет, но не падает. «Прекращение поставок нефти сделает крайне тяжелой гуманитарную ситуацию на острове, где уже давно существуют колоссальные проблемы с нехваткой продуктов питания и постоянными блэкаутами, - говорит Хуан Гонсалес, который был директором по Западному полушарию в администрации Джо Байдена. - Но я не думаю, что ее руководители будут плакать навзрыд». «Наивно полагать, что кубинское правительство переживет полный коллапс, - считает Майкл Бустаманте, профессор истории в Университете Майами. – Нечто подобное страна уже проходила после прекращения массовых субсидий СССР и России в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века».

В Венесуэле Трампа больше всего интересует нефть. На Кубе нет массивных залежей нефти. Она добывает максимум 40 тысяч баррелей в день со своих вышек на северном побережье острова, что только загрязняет зону туризма. Некоторые эксперты утверждают, что предлогом для возможного вмешательства, на которое намекает Рубио, может стать экспроприация американских компаний, проведенная Фиделем Кастро в начале 60-х годов. Однако риски вторжения колоссальны. Кубинцы очень недовольны своими властями, но вряд ли примут американскую интервенцию. Бывший высокопоставленный кубинский дипломат Карлос Альсугарай говорит, что «граждане его страны хотят видеть реформы своего правительства, а не американское вмешательство, тем более оркестрированное Марко Рубио». Для США есть и еще одна большая опасность. Куба находится слишком близко к Америке, и в случае начала вооруженного конфликта с острова хлынет огромная волна беженцев, которая может затопить штат Флорида. Что же касается шансов на выживание, то, по словам дипломата, живущего в Гаване, руководители Кубы понимают, что они больше не могут зависеть от помощи зарубежных государств. Россия и Мексика в прошлом году отправили на Кубу небольшие партии нефти. Однако мексиканский президент Клаудиа Шейнбаум сталкивается с растущим давлением сил внутри своей партии, которые настаивают на свертывании помощи Гаване. Китай, на который приходится львиная доля долга Кубы, не проявляет особого интереса к помощи этой стране. Китай, как и Вьетнам, призывает руководство Кубы пересмотреть ее экономические планы, сделать их более рациональными и избавиться от излишней идеологизированности своих планов.