Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом

Решение Министерства торговли Турции отменить с 1 февраля 2026 года упрощенные таможенные процедуры для товаров низкой стоимости, приобретаемых на зарубежных платформах электронной коммерции, отражает куда более глубокий сдвиг в экономической политике Анкары, нежели простая корректировка правил импорта.
Фактически речь идет о попытке государства вернуть контроль над сегментом, который за последние годы превратился в масштабный канал неконтролируемого ввоза продукции, прежде всего из Китая, с прямыми последствиями для промышленности, налоговых поступлений и потребительской безопасности.
До настоящего времени ускоренный режим позволял физическим лицам ввозить товары стоимостью до 35,08 доллара, включая доставку и страхование, с минимальным таможенным досмотром и без применения стандартных импортных процедур. Эта схема изначально задумывалась как льгота для частных покупателей, однако на практике стала нормативной лазейкой, через которую в Турцию потоком хлынули коммерческие партии товаров, формально оформленные как личные покупки.
По оценкам местных регуляторов, именно этот канал обеспечил на внутреннем рынке Турции стремительный рост присутствия международных платформ электронной коммерции, в первую очередь китайских.
Комментируя принятое решение, Министерство торговли Турции сослалось на результаты обширных проверок, показавших, что значительная часть ввозимой таким образом продукции не соответствует стандартам безопасности Европейского союза, которые де-факто Турция использует как ориентир. В отдельных категориях товаров выявлялись превышения допустимых норм токсичных и потенциально канцерогенных веществ, что усилило давление со стороны профессиональных ассоциаций, производителей и потребительских организаций.
Однако вопрос безопасности - лишь одна сторона проблемы. Не менее важным фактором стало то, что упрощенный режим подрывал конкурентоспособность турецких производителей и официальных импортеров, вынужденных работать в рамках полноценного налогового и регуляторного поля.
Новая модель предполагает, что все товары, независимо от их стоимости, будут проходить стандартные импортные процедуры, включая полноценный таможенный контроль и применение действующих ставок пошлин. Исключения предусмотрены лишь для товаров первой необходимости медицинского или исследовательского назначения стоимостью до примерно 1755 долларов США при доставке по почте или курьерскими службами. Тем самым государство сознательно закрывает возможность маскировать коммерческий импорт под частные заказы и фактически уравнивает правила игры для всех участников рынка.
Важно отметить, что этот шаг не является изолированным. С августа 2024 года Турция последовательно ужесточает режим онлайн-импорта. Сначала порог освобождения от пошлин для физических лиц был резко снижен с 175 до около 35 долларов. Затем в декабре 2024 года в налогооблагаемую базу были включены расходы на доставку, что дополнительно сократило фактический необлагаемый лимит примерно до 31,5 доллара, а также была введена фиксированная плата за доставку в размере около 3,5 доллара за заказ.
Одновременно были закреплены и высокие ставки пошлин - 30 процентов для товаров из стран Европейского союза и 60 процентов - для поставок из других государств. Совокупно эти меры уже тогда сигнализировали, что терпимость государства к неконтролируемому онлайн-импорту исчерпана.
Экономическая логика этих решений очевидна. Турция сталкивается с хроническим дефицитом счета текущих операций, высоким давлением на национальную валюту и необходимостью защищать внутренний производственный сектор, особенно в условиях замедления глобального спроса. Массовый приток дешевых товаров из-за рубежа, оплачиваемых в иностранной валюте и практически не облагаемых налогами, усиливает отток валюты и подрывает внутренний рынок. В этом контексте электронная коммерция перестала восприниматься как безусловное благо и была переосмыслена как фактор макроэкономического риска.
Отдельного внимания заслуживает геоэкономический аспект. Основной удар новых правил приходится именно на поставки из Китая, которые доминируют в сегменте недорогих товаров для онлайн-заказа. Для Анкары это способ сократить одностороннюю зависимость от китайского импорта в чувствительном потребительском сегменте и одновременно поддержать собственные производственные цепочки. Речь идет не о разрыве торговых связей, а о попытке вернуть баланс и суверенитет в регулировании рынка, который в последние годы развивался быстрее, чем государственные институты успевали его контролировать.
В итоге отмена упрощенных процедур с 1 февраля 2026 года выглядит как логичное завершение этапа «эксперимента» с либеральным режимом онлайн-импорта. Турция делает ставку на фискальную дисциплину, защиту потребителя и поддержку внутреннего производства, даже ценой роста цен на отдельные категории товаров.
Это решение отражает более широкий поворот экономической политики в сторону осторожного протекционизма и демонстрирует, что эпоха практически бесконтрольного трансграничного онлайн-шопинга в стране подходит к концу.