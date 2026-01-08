Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом

Решение Министерства торговли Турции отменить с 1 февраля 2026 года упрощенные таможенные процедуры для товаров низкой стоимости, приобретаемых на зарубежных платформах электронной коммерции, отражает куда более глубокий сдвиг в экономической политике Анкары, нежели простая корректировка правил импорта. Фактически речь идет о попытке государства вернуть контроль над сегментом, который за последние годы превратился в масштабный канал неконтролируемого ввоза продукции, прежде всего из Китая, с прямыми последствиями для промышленности, налоговых поступлений и потребительской безопасности. До настоящего времени ускоренный режим позволял физическим лицам ввозить товары стоимостью до 35,08 доллара, включая доставку и страхование, с минимальным таможенным досмотром и без применения стандартных импортных процедур. Эта схема изначально задумывалась как льгота для частных покупателей, однако на практике стала нормативной лазейкой, через которую в Турцию потоком хлынули коммерческие партии товаров, формально оформленные как личные покупки.

По оценкам местных регуляторов, именно этот канал обеспечил на внутреннем рынке Турции стремительный рост присутствия международных платформ электронной коммерции, в первую очередь китайских. Комментируя принятое решение, Министерство торговли Турции сослалось на результаты обширных проверок, показавших, что значительная часть ввозимой таким образом продукции не соответствует стандартам безопасности Европейского союза, которые де-факто Турция использует как ориентир. В отдельных категориях товаров выявлялись превышения допустимых норм токсичных и потенциально канцерогенных веществ, что усилило давление со стороны профессиональных ассоциаций, производителей и потребительских организаций. Однако вопрос безопасности - лишь одна сторона проблемы. Не менее важным фактором стало то, что упрощенный режим подрывал конкурентоспособность турецких производителей и официальных импортеров, вынужденных работать в рамках полноценного налогового и регуляторного поля. Новая модель предполагает, что все товары, независимо от их стоимости, будут проходить стандартные импортные процедуры, включая полноценный таможенный контроль и применение действующих ставок пошлин. Исключения предусмотрены лишь для товаров первой необходимости медицинского или исследовательского назначения стоимостью до примерно 1755 долларов США при доставке по почте или курьерскими службами. Тем самым государство сознательно закрывает возможность маскировать коммерческий импорт под частные заказы и фактически уравнивает правила игры для всех участников рынка.