Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
01:56 508

Алеппо вновь оказался тем узлом, в котором сходятся военные, политические и дипломатические линии сирийского конфликта, а попытка США продлить локальное перемирие лишь подчеркивает, насколько хрупким остается нынешний баланс сил.

Шестичасовое прекращение огня в районах Ашрафия и Шейх Максуд, которое приветствовал специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Том Баррак, было не жестом гуманитарной разрядки, а инструментом давления, призванным выиграть время для вывода подразделений курдской армии - "Сирийских демократических сил" (СДС), чтобы предотвратить перерастание боев в полномасштабную городскую операцию.

Официальный Дамаск трактует происходящее однозначно: Министерство обороны Сирии прямо заявило, что цель перемирия - не фиксация нового статус-кво, а обеспечение отхода боевиков СДС из северных кварталов Алеппо.

Перемирие - не жест гуманитарной разрядки, а инструмент давления, призванный выиграть время для вывода подразделений курдской армии

Напомним, что ожесточенные столкновения, начавшиеся 6 января, стали следствием срыва прежних договоренностей, предполагавших интеграцию курдских формирований в структуру национальной армии Сирии. Поскольку этот процесс буксовал месяцами, правительство в Дамаске перешло от переговоров к ограниченному, но показательно жесткому военному давлению. Заявления губернатора Алеппо Аззама Гариба о взятии под контроль большей части Ашрафии и подготовке развертывания сил внутренней безопасности укладываются в логику восстановления централизованного контроля над ключевым городом Сирии.

При этом гуманитарные последствия приобрели масштабы, которые трудно игнорировать даже в условиях хронической войны. По данным местных властей, погибли не менее девяти человек, десятки получили ранения, а около 142 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, переместившись в Алеппо, Азаз и Африн. Эти цифры важны не только сами по себе: они создают дополнительное давление на внешних игроков, прежде всего на США, которые не могут позволить себе выглядеть пассивными наблюдателями новой волны перемещений в регионе, в котором американское влияние за последние годы заметно сократилось.

Алеппо сегодня — это не просто один из фронтов, а полигон для проверки будущей модели сирийского государства.

Для администрации Дональда Трампа ситуация в Алеппо стала неприятным тестом на противоречивость собственной политики на сирийском треке. Поддержка курдских формирований осложняет диалог с сирийским правительством и Турцией

"Сирийские демократические силы", связанные с террористической Рабочей партией Курдистана, настаивают на широкой автономии и особых правах. При этом демографическая реальность северных районов Алеппо, где арабское население составляет около 80 процентов, делает такие требования политически уязвимыми и усиливает аргументы Дамаска о недопустимости «автономий по факту». Отказ же СДС от отхода без прямого военного давления и их расчет на внешнюю поддержку лишь усугубляют тупиковость ситуации.

Для администрации Дональда Трампа ситуация в Алеппо стала неприятным тестом на противоречивость собственной политики на сирийском треке. Вашингтон в разные периоды инвестировал и в сотрудничество с СДС как инструмент борьбы с «Исламским государством», и в нормализацию контактов с Дамаском, рассчитывая на постепенную стабилизацию и экономическое восстановление Сирии.

Теперь же две эти линии вступили в прямое противоречие. Поддержка курдских формирований осложняет диалог с сирийским правительством и Турцией, тогда как отказ от активной роли в Алеппо подрывает доверие к Соединенным Штатам со стороны СДС и усиливает ощущение их изоляции.

Борьба за Алеппо выходит далеко за рамки контроля над двумя городскими районами. Речь идет о том, какой будет Сирия после войны

На этом фоне операция сирийских властей выглядит как тщательно выверенный сигнал. Дамаск демонстрирует, что эпоха бесконечных переговоров без результата завершена и что сопротивление интеграционным соглашениям будет встречать не дипломатическую сдержанность, а точечное применение силы. При этом формат действий - ограниченные удары, короткие перемирия, подчеркнутая готовность к «стабилизации» - указывает на стремление избежать масштабной эскалации, которая могла бы втянуть в конфликт Турцию или спровоцировать более жесткое вмешательство США.

Таким образом, борьба за Алеппо выходит далеко за рамки контроля над двумя городскими районами. Речь идет о том, какой будет Сирия после войны: централизованным государством, пытающимся восстановить управляемость и привлекать инвестиции, или мозаикой полуавтономных зон, каждая из которых опирается на внешнего покровителя.

В этом смысле шестичасовое перемирие, которое так осторожно поддержал Том Баррак, - всего лишь пауза в гораздо более длинной и принципиальной борьбе, исход которой определит не только судьбу Алеппо, но и архитектуру послевоенной Сирии в целом.

