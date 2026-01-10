Готова ли Турция к переломному моменту в Иране?

Волна массовых протестов в Иране впервые за долгое время отчетливо вышла за рамки внутреннего кризиса, напрямую затронув Турцию, традиционно балансирующую в отношении Тегерана между прагматизмом и осторожной дистанцией. В этой связи отмена авиарейсов из Турции в Иран, включая направление Анкара-Тегеран - не техническое решение авиакомпаний, а политический сигнал: в Анкаре явно исходят из того, что нестабильность в Исламской Республике перестала быть гипотетическим риском и приобрела черты сценария, к которому необходимо готовиться заранее.

Следует напомнить, что Иран для Турции - не абстрактный сосед, а стратегический фактор сразу в нескольких измерениях, в которые входят протяженная сухопутная граница, сложные энергетические связи, транзит, курдский вопрос, а также конкуренция за влияние в Сирии, Ираке и на Южном Кавказе. А потому любое резкое ослабление центральной власти в Тегеране автоматически создает для Анкары не только возможности, но и угрозы, причем угрозы - в первую очередь. Решив закрыть в качестве упреждающего шага авиасообщение с Ираном, власти Турции, скорее всего, исходят из опыта 2011-2012 годов, когда кризис в Сирии из внутреннего конфликта превратился за считанные месяцы в региональную катастрофу с миллионами беженцев, ростом радикальных группировок и прямыми угрозами национальной безопасности. В случае же Ирана масштабы потенциального кризиса несоизмеримо выше. Даже ограниченный коллапс управления в приграничных с Турцией провинциях Западный Азербайджан, Курдистан или Керманшах мгновенно отразится на восточной периферии Турции.

Особое внимание Анкары приковано к курдскому фактору. В условиях массовых протестов и возможного ослабления контроля со стороны центра, активизация курдских структур в Иране становится почти неизбежной. Для Турции это весьма чувствительная тема: любые сдвиги в иранском Курдистане способны создать эффект домино, затрагивающий Ирак, Сирию и собственную курдскую повестку Анкары. Не случайно турецкие спецслужбы, даже несмотря на идеологические разногласия с иранским режимом, традиционно рассматривают стабильность Ирана как элемент сдерживания трансграничных курдских процессов. Усиливают тревогу в Турции и информационные сигналы, сопровождающие иранские протесты. Массовые отключения интернета, зафиксированные международными мониторинговыми структурами, свидетельствуют о том, что иранские власти перешли к жесткому сценарию подавления. История учит: когда режимы прибегают к полной информационной блокаде, это означает либо прелюдию к широкомасштабному насилию, либо утрату контроля над ситуацией. Понятно, что для соседей Ирана оба варианта одинаково опасны. Анкара внимательно следит и за тем, что Корпус стражей исламской революции все активнее втягивается во внутренние операции. Для Турции это также тревожный индикатор. КСИР - не полиция и не жандармерия, а военизированная структура, заточенная под асимметричные конфликты и внешние операции. Массовое появление Корпуса в городах означает, что кризис из политической фазы перешел в силовую. В таких условиях вероятность неконтролируемых сценариев - от локальных вооруженных столкновений до распада вертикали управления - резко возрастает.