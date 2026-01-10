А Китай продолжает помогать Ирану…

Израильский исследовательский центр «Альма», специализирующийся на анализе военных, разведывательных и стратегических процессов, связанных с Ираном, «Хезболлой», Сирией, Ливаном и шиитскими прокси-структурами на Ближнем Востоке, рассматривает эпизод с захватом американскими спецназовцами грузового судна в Индийском океане, следовавшего из Китая в порт Бандер-Аббас, как часть системной кампании по сдерживанию способности Ирана быстро восстанавливать и наращивать арсенал своих баллистических ракет. Согласно имеющимся данным, на борту судна находились промышленные планетарные смесители - критически важные элементы для производства твердого ракетного топлива. Именно этот технологический сегмент является сердцем современной иранской ракетной программы. В отличие от жидкостных ракет, требующих длительной и уязвимой подготовки к пуску, ракеты на твердом топливе обеспечивают краткое время реакции, мобильность и более высокую живучесть пусковых комплексов. Ключевые иранские системы средней дальности с радиусом действия от 1500 до 2000 километров, опираются именно на эту технологию, что делает любые сбои в поставках оборудования стратегически крайне чувствительными. Иранская ракетная промышленность подошла к текущему этапу с уже накопленным ущербом. По мере развития вооруженного конфликта с Израилем и США летом 2025 года, было зафиксировано резкое снижение интенсивности ракетных пусков. Если на начальном этапе Иран демонстрировал способность к массированным залпам, превышавшим ежедневно 100 пусков, то затем их количество стабильно сокращалось. Это совпало как с повышением эффективности действий ВВС и разведки Израиля против пусковых установок, так и с объективными ограничениями жидкостных систем, оказавшихся менее пригодными для затяжного противостояния.

По оценкам аналитиков «Альмы», в ходе 12-дневного конфликта Иран утратил от одной трети до половины своего баллистического арсенала и около трети пусковой инфраструктуры. Из довоенного запаса, оценивавшегося примерно в 2500 ракет, у Тегерана могло остаться около 1500-1700 единиц. Эти потери имеют принципиальное значение, если учитывать стратегические цели иранского руководства. В Израиле исходили из того, что Иран стремится к формированию арсенала порядка 8 000 баллистических ракет - масштаб, рассматриваемый в Израиле, как экзистенциальная угроза. Соответственно, нынешняя фаза для Тегерана - не просто восстановление утраченного, а ускоренная гонка за возвращение прежних темпов производства и ракетных пусков, где любая технологическая задержка носит критический характер. Серия целенаправленных ударов по инфраструктуре иранского производства твердого топлива демонстрирует, что давление на эту программу ведется системно и давно. Еще в 2019 году сообщалось об уничтожении планетарного смесителя в районе Хадасии в Бейруте, которое было зафиксировано буквально за считанные минуты до его доставки на подземный объект «Хезболлы». В 2020 году, по данным ливанских источников, израильский флот атаковал судно с аналогичным оборудованием. Осенью 2024 года израильский спецназ провел рейд на объект в Масьяфе в Сирии, уничтожив смеситель и сопутствующие компоненты, а в октябре того же года в Иране были поражены не менее 12 таких установок. Эти эпизоды указывают на устойчивую стратегию Израиля: не столько уничтожать готовые ракеты, сколько лишать Иран возможности быстро восполнять их запас.

Под этим прессом Тегеран все глубже уходит в зависимость от китайского направления. КНР, закупающая до 90 процентов иранской нефти, стала для Исламской Республики не только финансовым якорем, но и ключевым технологическим донором. За последние месяцы было зафиксировано около 10-12 морских рейсов из Китая в порт Бандар-Аббас с грузами, включавшими примерно две тысячи тонн перхлората натрия - одного из базовых компонентов для производства твердого топлива. Использование этого вещества, которое контролируется международными режимами не так жестко, как перхлорат аммония, позволяет Ирану формально снижать уровень санкционных рисков, но не решает главной проблемы - дефицита специализированного оборудования. Параллельно с логистическими усилиями Тегеран демонстрирует повышенную активность своих ракетных войск. В конце декабря 2025 года начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир провел срочные консультации с командующим Центральным командованием США, предупредив о сценарии, при котором масштабные учения Корпуса стражей исламской революции могут служить прикрытием для подготовки внезапного ракетного удара. Данные израильской военной разведки указывали на нетипичные перемещения ракетных подразделений, беспилотников и средств ПВО, выходящие за рамки стандартных тренировочных шаблонов. В этой логике учения, по мнению военных аналитиков, превращаются в инструмент стратегической неопределенности, призванный компенсировать временную уязвимость производственного цикла. Коммерческие спутниковые снимки также подтверждают, что Иран приступил к восстановлению поврежденных объектов в Парчине, Ходжире и Шахроде - ключевых центрах производства твердого топлива. Но восстановление зданий и инфраструктуры не равнозначно восстановлению реальных мощностей. Без доступа к планетарным смесителям и сопутствующим технологиям производство остается узким горлышком, особенно для ракет, обеспечивающих быстрый запуск и минимальное время обнаружения.