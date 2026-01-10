А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев

На 10 января во всей Америке объявлена народная мобилизация. Это будут масштабные акции протеста против преступных действий Иммиграционной и таможенной службы США (аббревиатура ICE). Как уже сообщал haqqin.az, волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Николь Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек. Жуткая трагедия в Миннеаполисе, что в штате Миннесота говорит больше о состоянии нынешней Америки, чем бесчисленные политические баталии, речи людей, олицетворяющих власть и противоречивые данные опросов общественного мнения. Она произошла 7 января. Тогда несколько машин Иммиграционной и таможенной полиции США застряли в снегу на одной из городских улиц Миннеаполиса. Их окружила небольшая группа протестующих — эта ICE является наиболее одиозной в стране из-за методов ее сотрудников, которые в поисках нелегальных иммигрантов почти всегда действуют варварски и незаконно.

Вся сцена была зафиксирована на видео прохожего и не оставляет места для разного рода толкований. Согласно видеозаписи, машинам ICE случайно перегородил путь внедорожник, за рулем которого находилась местная жительница, 37-летняя Рени Николь Гуд. Она возвращалась домой после того, как отвезла в школу своего 6-летнего сына. Гуд не намеренно перегородила дорогу иммиграционной полиции, она не участвовала ни в каком протесте и не вмешивалась в работу ICE, а просто пыталась объехать машину полиции, которая, кстати, была без опознавательных знаков. В этот момент к месту подъехала еще одна машина ICE, из которой вышли двое и направились к машине Рени. Женщина сначала дала задний ход, а потом передний, пытаясь покинуть место конфликта. В этот момент из другой машины выскочил еще один агент и трижды выстрелил по машине Рени, из-за чего ее внедорожник врезался в припаркованный автомобиль. Ясно было, что с водителем что-то случилось. Однако ICE не подпустили к ней находившегося на месте происшествия врача, сказав, что будет ждать «скорую». Но было уже поздно — женщина была убита, пуля попала ей в голову. Вчера телеканал CCN передал еще одну запись. Она была сделана на телефон того самого агента, Джонатана Росса, который застрелил Рени. Одноминутное видео начинается с момента, когда Росс стоит перед автомобилем, за рулем которого сидит Гуд. Он обходит автомобиль, в этот момент Гуд смотрит на него через окно и говорит: «Я не сержусь на тебя». Когда Росс снимает номер автомобиля, на записи появляется родственница жертвы, Бекка Гуд. Она просит агента показать свое лицо. «Ты хочешь с нами связаться? Хочешь с нами поспорить? Я говорю, иди пообедай, большой мальчик», — говорит она Россу. Затем она пытается вернуться в машину, но дверь заперта. В этот момент другой офицер подходит к автомобилю и обращается к Рени Гуд: «Вылезай из этой гребаной машины!» Тогда Гуд дает задний ход, а потом едет вперед поворачивает руль вправо, в сторону от места, где стоит офицер. Росс кричит «О-о!», после чего на записи слышны выстрелы. Эти видео сейчас транслируются абсолютно по всем телеканалам Америки. Они ясно показывают, что женщина ни на кого не нападала, и выстрелы были не спровоцированы.

Начавшийся в Миннеаполисе протест превращается в общенациональный и может привести к гигантскому политическому кризису, самом большому за время правления Трампа. Рени Гуд была известной фигурой в штате Миннесота. Поэтессой. Матерью троих детей, ставшая вдовой после гибели ее мужа, военного ветерана. Но хладнокровное и ничем не оправданное убийство было лишь частью драмы. Сразу после него президент Трамп, в условиях, когда расследование еще не было проведено, баз пауз, и без сомнений оправдал стрелявшего. Он заявил, что тот, «похоже, действовал в интересах самообороны». Более того, президент передал все дело из рук местных властей в ФБР и своим указом запретил проводить какое-либо расследование в Миннеаполисе. Трампа немедленно поддержала вся его рать. Заместитель министра внутренней безопасности Триша МакЛахлин сказала: «Агенты ICE действовали в рамках самообороны и предотвратили попытку убийства (!) со стороны агрессивной бунтовщицы». Вопреки тому, что было заснято на видео, власти утверждают, что Рени пыталась... наехать на агента. И, таким образом ее автомобиль можно приравнять к оружию. Но всех переплюнула сама министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. На пресс-конференции она заявила, что в Миннеаполисе «был предотвращен террористический акт».

«Я - мэр Миннеаполиса. Трамп лжет вам», - с таким обращением через газету The New York Times выступил градоначальник Джэйкоб Фрей. Мэр говорит, что это убийство было шокирующим, но одновременно предсказуемым. В середине декабря агенты ICE были запечатлены на видео, когда они тащили через дорогу беременную женщину. Вооруженные до зубов, они врываются в публичные библиотеки и торговые центры в поисках нелегальных иммигрантов, которых никогда не находят, а их жертвами становятся добропорядочные американцы. Уже после происшедшего на дороге Миннеаполиса агенты продолжили сеять хаос, использовав, по словам мэра, химические вещества в одной из школ города. Впору вспомнить слова героини фильма «Раба любви в исполнении Елены Соловей: «Господа, вы звери!». Сотрудник американской иммиграции Юлия Николаев пишет в Фейсбуке, что еще недавно «никто и помыслить не мог, что эта второстепенная узкоотраслевая структура может стать самым могущественным и всесильным силовым ведомством в США». Многочисленные эксцессы подтверждают, что в эту службу набирают кого попало —полуграмотных молодых людей, нередко с криминальным прошлым, которые не смогли пробиться в более престижные правоохранительные структуры. Их профессиональная и юридическая подготовка ничтожна. Закон они воспринимают как неудобство, которое можно обойти. Почти всегда агенты ICE проводят задержания несуразно и бестолково. И если бы не маски и бронежилеты, то они больше бы напоминали приблатненных гопников, чем представителей государства. Во время инцидента в Миннеаполисе «представители власти» вышли из машин без опознавательных знаков, не представились и не озвучили причин задержания, а просто открыли огонь. Такого нет даже в России, не говоря уже о других странах. Пользователи соцсетей говорят, что ICE стало неким «эскадроном смерти» властей. Вроде тех, которые действуют в некоторых странах Латинской Америки. И главным лозунгом протестующих сегодня будет «ICE - вон навсегда!»