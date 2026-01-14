Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши

USD 1.7000
наша корреспонденция
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
02:52 667

Презентация новой морской системы противоракетной обороны «Балкин», состоявшаяся при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стала показательной точкой в долгой и системной трансформации Турции в одного из ключевых игроков на рынке современных систем ПВО т ПРО.

Таким образом, Анкара последовательно закрывает уязвимые ниши в собственном оборонном контуре, прежде всего, в морском компоненте.

В более широком контексте «Балкин» вписывается в многослойную архитектуру турецкой противовоздушной и противоракетной обороны, которая за последние десять лет претерпела качественные изменения

Система «Балкин», разработанная государственной корпорацией MKE, ориентирована на защиту надводных кораблей от противокорабельных ракет с радиолокационными головками самонаведения. Речь идет о классе угроз, который в последние десятилетия стал одним из самых опасных для флотов - от дозвуковых ракет старых поколений до современных сверхзвуковых и маневрирующих средств поражения, широко используемых как регулярными армиями, так и прокси-группировками. В основе «Балкин» лежит использование 130-миллиметровых дипольных отражателей, однако принципиально важен не сам калибр, а логика применения: система формирует в воздухе плотное радиолокационное облако с высокой отражающей способностью, создавая для ракеты ложную цель и уводя ее от реального корабля.

Фактически речь идет о развитии концепции «мягкого перехвата», когда противодействие осуществляется не кинетическим уничтожением ракеты, а нарушением ее наведения. В условиях насыщенного ракетного удара такой подход приобретает особую ценность: даже самые совершенные системы жесткого перехвата быстро исчерпывают боекомплект и требуют дорогостоящих ракет, тогда как средства радиолокационного обмана позволяют выигрывать время, снижать вероятность поражения и повышать живучесть корабельных группировок.

Заявленная эффективность «Балкин» в широком диапазоне частот указывает на попытку заранее учесть эволюцию головок самонаведения, включая комбинированные и помехозащищенные РЛС.

В более широком контексте «Балкин» вписывается в многослойную архитектуру турецкой противовоздушной и противоракетной обороны, которая за последние десять лет претерпела качественные изменения. Турция последовательно выстраивает собственную экосистему ПВО и ПРО - от тактических систем ближнего радиуса действия до эшелонированных комплексов средней и большой дальности. Наземные проекты HISAR-A, HISAR-O и перспективный SIPER, морские зенитно-ракетные комплексы для корветов и фрегатов, радиолокационные станции национальной разработки и теперь специализированные средства РЭБ и дезинформации формируют замкнутый контур, в котором зависимость Турции от иностранных поставщиков минимизируется.

Турция последовательно выстраивает собственную экосистему ПВО и ПРО - от тактических систем ближнего радиуса действия до эшелонированных комплексов средней и большой дальности

Сравнительно с другими державами Турция уже вышла из категории «потребителя» технологий ПВО и приблизилась к клубу стран, способных проектировать и интегрировать собственные решения полного цикла. Сегодня в этот клуб входят США, Россия, Китай, Израиль, а также в более узких сегментах - Франция и Италия. Турция пока уступает этим игрокам по глубине боевого опыта систем стратегического уровня, однако по темпам развития и степени локализации технологий она уверенно входит в первую десятку государств с наиболее развитыми и диверсифицированными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Именно морское измерение придает «Балкин» особую значимость. Восточное Средиземноморье, Эгейское море и Черноморский бассейн - зоны, где турецкий флот все чаще сталкивается с насыщенной ракетной средой, будь то гипотетический конфликт высокой интенсивности или асимметричные угрозы. Для Анкары это не абстрактная теория, а практическая задача обеспечения живучести своего флота в условиях, когда противокорабельные ракеты стали доступным инструментом давления для широкого круга акторов.

Отдельного внимания заслуживает и экспортный потенциал «Балкин». MKE открыто заявляет о намерении продвигать систему в дружественные и союзные страны, и здесь Турция оказывается в выгодной нише. Многие государства не могут позволить себе дорогостоящие системы жесткого перехвата западного или израильского производства, но нуждаются в повышении живучести флота. Турецкие решения, как показывает практика, сочетают приемлемую цену, политическую гибкость поставщика и достаточный технологический уровень.

Турция уже вышла из категории «потребителя» технологий ПВО и приблизилась к клубу стран, способных проектировать и интегрировать собственные решения полного цикла

Таким образом, «Балкин» — это не изолированный продукт и не разовая демонстрация, а очередной элемент стратегии, в рамках которой Анкара целенаправленно превращает ПВО и ПРО в один из ключевых инструментов военного суверенитета и внешнеполитического влияния.

По мнению военных экспертов, Турция все меньше вписывается в привычную роль зависимого союзника и все отчетливее выступает как самостоятельная военная держава, способная не только защищать свои силы, но и менять баланс в акваториях, где ранее доминировали чужие технологии.

