USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
03:21 482

Активизация Саудовской Аравии на сирийском направлении в форме масштабного экономического и инфраструктурного присутствия фиксирует стремление Эр-Риада заново определить баланс сил в пространстве, где в последние годы доминирует Турция.

Визит в Дамаск делегации Саудовского фонда развития, переговоры о проектах в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, образовании и потенциальный пакет финансирования объемом до 1,5 миллиарда долларов свидетельствуют о переходе Саудовской Аравии от политической реабилитации Сирии к практической институционализации своего влияния. Это уже не дипломатия жестов, а системная стратегия закрепления через восстановление, занятость, инфраструктуру и контроль над ключевыми узлами послевоенной экономики.

Саудовская Аравия заинтересована в восстановлении единого государственного пространства под контролем Дамаска, но с опорой на арабский финансовый и политический зонтик

Для Анкары этот процесс означает появление нового крупного игрока в пространстве, которое Турция долгое время рассматривала как зону преимущественного влияния.

В то же время саудовская стратегия принципиально отличается от турецкой. Анкара всегда действовала в Сирии через сочетание военного присутствия, поддержки лояльных вооруженных структур, прямого административного управления и экономической интеграции приграничных территорий. Эр-Рияд же, напротив, заходит через государственные институты Дамаска, льготное финансирование, гранты и восстановление базовых систем жизнеобеспечения, что на выходе создает фундаментальное противоречие: Турция опирается на фактическую децентрализацию и зону влияния, а Саудовская Аравия - на реабилитацию и усиление центральной власти. В долгосрочной перспективе эти подходы неизбежно вступят в конфликт, даже если в краткосрочном горизонте стороны избегают открытой конфронтации.

Важно также учесть, что Саудовская Аравия сознательно не заходит напрямую в сирийский курдский вопрос, предпочитая действовать через восстановление центральных институтов и экономическую стабилизацию. Тем самым Эр-Рияд избегает конфронтации с Анкарой на символически чувствительном поле, но одновременно меняет баланс в зонах, где курдский фактор долгое время служил инструментом внешнего влияния - еще один пример того, как саудовская стратегия в Сирии конкурирует с турецкой не через военную силу, а посредством перераспределения архитектуры управления.

С другой стороны, саудовские инвестиции в инфраструктуру, водоснабжение и энергетику объективно работают на стабилизацию, от которой выигрывает и Турция, прежде всего, за счет снижения миграционного давления и постепенного восстановления экономической активности в северных регионах.

Анкара всегда действовала в Сирии через сочетание военного присутствия, поддержки лояльных вооруженных структур, прямого административного управления и экономической интеграции приграничных территорий

При этом Эр-Рияд демонстрирует, что его возвращение в Сирию - не разовое решение и не реакция на внешние факторы, а долгосрочная ставка. Объемы уже вложенных саудовских инвестиций, превышающие 6,6 миллиарда долларов всего за один год, и институциональная глубина вовлечения - от энергетики до образования и поддержки малого бизнеса - формируют инфраструктуру влияния, которую в среднесрочной перспективе невозможно вытеснить или игнорировать.

Для Турции это означает, что сирийский трек перестает быть пространством двусторонней игры между Анкарой и Дамаском и превращается в многоуровневую конфигурацию, в рамках которой экономический ресурс Саудовской Аравии становится сопоставимым по значению с военным и административным ресурсом Турции.

В этой конфигурации противоречие между Анкарой и Эр-Риядом носит не столько идеологический, сколько структурный характер. Турция заинтересована в сохранении рычагов прямого влияния на север Сирии, тогда как Саудовская Аравия - в восстановлении единого государственного пространства под контролем Дамаска, но с опорой на арабский финансовый и политический зонтик. Точка соприкосновения заключается в том, что обе стороны стремятся вытеснить конкурентов - и встроить Сирию в более широкую региональную архитектуру, где ни одна из внешних сил не получает монопольного контроля.

Таким образом, саудовская активность в Сирии не является вызовом Турции в прямом смысле, но она объективно сужает пространство турецкого маневра. Эр-Рияд заходит туда, где Анкара привыкла действовать через силу и контроль, и предлагает альтернативную модель влияния - через деньги, восстановление и институционализацию.

Именно это и делает сирийский трек одной из ключевых точек потенциального напряжения между двумя региональными центрами силы, одновременно оставляя им возможность для тактического сотрудничества там, где их интересы временно совпадают.

Читайте по теме

Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
5 января 2026, 03:47 8073
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 3915
Трамп и Эрдоган все порешают наша корреспонденция; все еще актуально
28 мая 2025, 01:18 5253
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 254
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 266
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 604
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 483
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 668
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 635
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7986
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 945
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 1373
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 1667
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2617

ЭТО ВАЖНО

Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 254
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 266
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 604
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 483
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 668
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 635
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 7986
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
Трамп посылает сомалийцев куда подальше
01:48 945
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен
Путин получил «Шахеды», и Иран ему больше не нужен Sky News
01:44 1373
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
Силовики пришли к Юлии Тимошенко
01:23 1667
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть
00:30 2617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться