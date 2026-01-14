Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами

Активизация Саудовской Аравии на сирийском направлении в форме масштабного экономического и инфраструктурного присутствия фиксирует стремление Эр-Риада заново определить баланс сил в пространстве, где в последние годы доминирует Турция. Визит в Дамаск делегации Саудовского фонда развития, переговоры о проектах в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, образовании и потенциальный пакет финансирования объемом до 1,5 миллиарда долларов свидетельствуют о переходе Саудовской Аравии от политической реабилитации Сирии к практической институционализации своего влияния. Это уже не дипломатия жестов, а системная стратегия закрепления через восстановление, занятость, инфраструктуру и контроль над ключевыми узлами послевоенной экономики.

Для Анкары этот процесс означает появление нового крупного игрока в пространстве, которое Турция долгое время рассматривала как зону преимущественного влияния. В то же время саудовская стратегия принципиально отличается от турецкой. Анкара всегда действовала в Сирии через сочетание военного присутствия, поддержки лояльных вооруженных структур, прямого административного управления и экономической интеграции приграничных территорий. Эр-Рияд же, напротив, заходит через государственные институты Дамаска, льготное финансирование, гранты и восстановление базовых систем жизнеобеспечения, что на выходе создает фундаментальное противоречие: Турция опирается на фактическую децентрализацию и зону влияния, а Саудовская Аравия - на реабилитацию и усиление центральной власти. В долгосрочной перспективе эти подходы неизбежно вступят в конфликт, даже если в краткосрочном горизонте стороны избегают открытой конфронтации. Важно также учесть, что Саудовская Аравия сознательно не заходит напрямую в сирийский курдский вопрос, предпочитая действовать через восстановление центральных институтов и экономическую стабилизацию. Тем самым Эр-Рияд избегает конфронтации с Анкарой на символически чувствительном поле, но одновременно меняет баланс в зонах, где курдский фактор долгое время служил инструментом внешнего влияния - еще один пример того, как саудовская стратегия в Сирии конкурирует с турецкой не через военную силу, а посредством перераспределения архитектуры управления. С другой стороны, саудовские инвестиции в инфраструктуру, водоснабжение и энергетику объективно работают на стабилизацию, от которой выигрывает и Турция, прежде всего, за счет снижения миграционного давления и постепенного восстановления экономической активности в северных регионах.