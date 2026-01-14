Трамп не в силах помочь народу Ирана

Во вторник президент Трамп дважды объявил, что «помощь протестующим в Иране уже в пути». Сначала это смелое заявление прозвучало в его социальной сети Truth Social, а потом он повторил его во время посещения завода «Форд» в Детройте. «Сделаем Иран вновь великим!», - эту сакраментальную фразу он произнес, выходя из помещения завода. Казалось бы, Трамп преисполнен решимости как можно быстрее довести эту помощь до иранского народа, восставшего против варварского режима аятолл. Вчера же в интервью CBS News президент заявил, что США «предпримут очень сильные действия, если иранский режим продолжит расправляться с протестующими».

Однако никакие действия после этого анонса не последовали. Вашингтон лишь наложил 25-процентные пошлины на те страны, которые продолжают торговать с Ираном, и сказал, что никаких переговоров с Тегераном в этой обстановке террора против мирного населения он вести не собирается. И это все. Предупреждение Трампа о том, что «если власти Ирана будут стрелять по протестующим мы в ответ мы тоже начнем стрелять» повисло в воздухе. В администрации президента в последние дни много говорили о том, что у США есть разнообразные военные опции против Ирана На самом деле их не так много. «У нас нет возможности быстро развернуть и привести в действие военно-морские силы, чтобы осуществить обстрелы Ирана, - говорит отставной вице-адмирал Джон Миллер, который прежде командовал ВМФ Центрального командования США. - Как мы видели во время бомбардировок ядерных объектов этой страны в июне прошлого года, большинство самолетов прибыли с территории США». Отсутствие пространства для маневра объясняется в первую очередь тем, что множество военных кораблей и морской пехоты были перемещены в зону Карибов. Захват Николаса Мадуро на военной базе прошло исключительно успешно, но операция «Южный кнут» не закончилась. По словам Трампа военная армада останется в этом районе еще на несколько месяцев, чтобы продолжать захватывать танкеры теневого флота и преследовать венесуэльские лодки с предполагаемым грузом наркотиков.

В результате на Ближнем Востоке у американского командования остались лишь 6 военных кораблей - три прибрежных боевых судна и три эсминца против 12 кораблей в Карибском бассейне. В Персидском бассейне также нет ударной боевой группы, состоящей из самолетов и вертолетов, поскольку Трамп приказал супер-авианосцу Gerald R. Ford отправиться к берегам Венесуэлы. Кроме того, у американские военных недостаточно средств ПВО, чтобы защититься от возможных ракетных обстрелов Ирана. Например, на борту эсминцев, которые могли бы участвовать в действиях против Ирана, нет не только достаточного количества самолетов, но и отсутствует современная система Aegis, которая позволяет с предельной точностью сбивать вражеские ракеты. Правда, глава Объединенного командования штабов американской армии генерал Дэн Кейн убежден, что возможности нанесения мощного удара по Ирану все же есть. Он имеет в виду использование бомбардировщиков технологии «стеллз» B-2, которые базируются в США и в июне прошлого года достигали иранских ядерных объектов за 36 часов. Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио обсудили все возможные варианты действий против Ирана с тем, чтобы доложить о них президенту Трампу без выделения, какие из них являются приоритетными. Однако на самой этой встрече Трамп отсутствовал. В нерешительных до сего времени действиях Дональда Трампа прочитывается и еще несколько моментов политического характера. Государства Персидского залива - союзники США уговаривают Трампа отказаться от ракетных ударов по Ирану, считая, что это лишь объединит вокруг режима аятолл наиболее консервативную часть иранского общества. Однако, как говорит один из чиновников администрации, «если президент откажется от максимального давления на Тегеран, иранский режим не только выживет, но и укрепится и будет действовать с еще большей звериной жестокостью».