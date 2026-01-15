Хуситы нервничают… и уходят в подполье

На фоне волны протестов в Иране, который на протяжении многих лет остается главным стратегическим покровителем хуситов Йемена, в контролируемой ими Сане стремительно нарастает нервозность, переходящая в режим чрезвычайной мобилизации.
По данным региональных источников, ситуация внутри движения приобрела характер острого кризиса, который руководство хуситов воспринимает как прямой удар по стержню всей системы их власти - политической, военной и идеологической.
Как сообщает газета «Аль-Шарк аль-Авсат», в последние дни в йеменской столице фиксируется беспрецедентный уровень напряженности среди высшего руководства хуситов. Речь идет о системной реакции на события за пределами Йемена. Массовые протесты в Иране, сопровождаемые жестким противостоянием между обществом и режимом, рассматриваются в Сане как фактор, способный запустить цепную реакцию ослабления всей оси региональных прокси-структур Тегерана.
Источники «Аль-Шарк аль-Авсат», близкие к правящим кругам хуситов, утверждают, что в организации отданы прямые указания о приведении всех силовых подразделений в состояние максимальной боевой готовности. В Сане и ее окрестностях усилено военное присутствие на ключевых транспортных артериях, вокруг административных зданий и объектов силового блока, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Эти меры отражают опасения руководства по поводу возможных внезапных вспышек внутренней нестабильности, которые могут быть использованы как противниками хуситов, так и недовольными внутри подконтрольных территорий.
Параллельно с этим, по данным источников, лидеры хуситов первого эшелона на протяжении нескольких недель практически полностью ушли из публичного пространства, избегая выступлений и появления на массовых мероприятиях. Это объясняется опасениями как за личную безопасность, так и за возможную утрату контроля над ситуацией в случае резкого ухудшения обстановки.
В то же время представители второго уровня руководства в последние дни провели серию закрытых совещаний, посвященных тому, что внутри организации называют «сценариями конца» - обсуждались варианты резкого сокращения иранской поддержки, внутренние бунты и необходимость ужесточения контроля над активистами на местах, включая ограничения на передвижение и коммуникации.
На этом фоне хуситы развернули интенсивную кампанию внутренней мобилизации и пропаганды. В мечетях, а также в подконтрольных им медиа усилился акцент на риторике «стойкости», «конфронтации» и готовности к затяжному противостоянию. Руководство стремится продемонстрировать уверенность и сохранить образ монолитной силы, способной выдержать любые внешние потрясения. Но, как отмечают источники, эти усилия пока не приносят желаемого эффекта. Сообщения, поступающие из Тегерана, воспринимаются внутри движения как тревожный сигнал, подтачивающий веру в устойчивость прежней модели поддержки.
Фактически хуситы впервые за долгое время столкнулись с перспективой стратегического одиночества, при котором Иран, главный внешний гарант их стабильности, сам оказывается в состоянии внутреннего кризиса. Именно это, по оценкам наблюдателей, и стало причиной панических настроений в Сане: речь идет не просто о временных рисках, а о возможности системного обвала всей конструкции власти, выстроенной на иранской опоре.