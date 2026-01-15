USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Хуситы нервничают… и уходят в подполье

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
02:13 589

На фоне волны протестов в Иране, который на протяжении многих лет остается главным стратегическим покровителем хуситов Йемена, в контролируемой ими Сане стремительно нарастает нервозность, переходящая в режим чрезвычайной мобилизации.

По данным региональных источников, ситуация внутри движения приобрела характер острого кризиса, который руководство хуситов воспринимает как прямой удар по стержню всей системы их власти - политической, военной и идеологической.

Как сообщает газета «Аль-Шарк аль-Авсат», в последние дни в йеменской столице фиксируется беспрецедентный уровень напряженности среди высшего руководства хуситов. Речь идет о системной реакции на события за пределами Йемена. Массовые протесты в Иране, сопровождаемые жестким противостоянием между обществом и режимом, рассматриваются в Сане как фактор, способный запустить цепную реакцию ослабления всей оси региональных прокси-структур Тегерана.

Лидеры хуситов первого эшелона на протяжении нескольких недель практически полностью ушли из публичного пространства, избегая выступлений и появления на массовых мероприятиях

Источники «Аль-Шарк аль-Авсат», близкие к правящим кругам хуситов, утверждают, что в организации отданы прямые указания о приведении всех силовых подразделений в состояние максимальной боевой готовности. В Сане и ее окрестностях усилено военное присутствие на ключевых транспортных артериях, вокруг административных зданий и объектов силового блока, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Эти меры отражают опасения руководства по поводу возможных внезапных вспышек внутренней нестабильности, которые могут быть использованы как противниками хуситов, так и недовольными внутри подконтрольных территорий.

Параллельно с этим, по данным источников, лидеры хуситов первого эшелона на протяжении нескольких недель практически полностью ушли из публичного пространства, избегая выступлений и появления на массовых мероприятиях. Это объясняется опасениями как за личную безопасность, так и за возможную утрату контроля над ситуацией в случае резкого ухудшения обстановки.

В то же время представители второго уровня руководства в последние дни провели серию закрытых совещаний, посвященных тому, что внутри организации называют «сценариями конца» - обсуждались варианты резкого сокращения иранской поддержки, внутренние бунты и необходимость ужесточения контроля над активистами на местах, включая ограничения на передвижение и коммуникации.

На фоне волны протестов в Иране, который на протяжении многих лет остается главным стратегическим покровителем хуситов Йемена, в контролируемой ими Сане стремительно нарастает нервозность, переходящая в режим чрезвычайной мобилизации

На этом фоне хуситы развернули интенсивную кампанию внутренней мобилизации и пропаганды. В мечетях, а также в подконтрольных им медиа усилился акцент на риторике «стойкости», «конфронтации» и готовности к затяжному противостоянию. Руководство стремится продемонстрировать уверенность и сохранить образ монолитной силы, способной выдержать любые внешние потрясения. Но, как отмечают источники, эти усилия пока не приносят желаемого эффекта. Сообщения, поступающие из Тегерана, воспринимаются внутри движения как тревожный сигнал, подтачивающий веру в устойчивость прежней модели поддержки.

Фактически хуситы впервые за долгое время столкнулись с перспективой стратегического одиночества, при котором Иран, главный внешний гарант их стабильности, сам оказывается в состоянии внутреннего кризиса. Именно это, по оценкам наблюдателей, и стало причиной панических настроений в Сане: речь идет не просто о временных рисках, а о возможности системного обвала всей конструкции власти, выстроенной на иранской опоре.

Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 831
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 590
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1925
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1152
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27194
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5776
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5691
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6964
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1292
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1216
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6770

ЭТО ВАЖНО

Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 831
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 590
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1925
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1152
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27194
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5776
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5691
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6964
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1292
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1216
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться