Хуситы нервничают… и уходят в подполье

На фоне волны протестов в Иране, который на протяжении многих лет остается главным стратегическим покровителем хуситов Йемена, в контролируемой ими Сане стремительно нарастает нервозность, переходящая в режим чрезвычайной мобилизации. По данным региональных источников, ситуация внутри движения приобрела характер острого кризиса, который руководство хуситов воспринимает как прямой удар по стержню всей системы их власти - политической, военной и идеологической. Как сообщает газета «Аль-Шарк аль-Авсат», в последние дни в йеменской столице фиксируется беспрецедентный уровень напряженности среди высшего руководства хуситов. Речь идет о системной реакции на события за пределами Йемена. Массовые протесты в Иране, сопровождаемые жестким противостоянием между обществом и режимом, рассматриваются в Сане как фактор, способный запустить цепную реакцию ослабления всей оси региональных прокси-структур Тегерана.

Источники «Аль-Шарк аль-Авсат», близкие к правящим кругам хуситов, утверждают, что в организации отданы прямые указания о приведении всех силовых подразделений в состояние максимальной боевой готовности. В Сане и ее окрестностях усилено военное присутствие на ключевых транспортных артериях, вокруг административных зданий и объектов силового блока, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Эти меры отражают опасения руководства по поводу возможных внезапных вспышек внутренней нестабильности, которые могут быть использованы как противниками хуситов, так и недовольными внутри подконтрольных территорий. Параллельно с этим, по данным источников, лидеры хуситов первого эшелона на протяжении нескольких недель практически полностью ушли из публичного пространства, избегая выступлений и появления на массовых мероприятиях. Это объясняется опасениями как за личную безопасность, так и за возможную утрату контроля над ситуацией в случае резкого ухудшения обстановки. В то же время представители второго уровня руководства в последние дни провели серию закрытых совещаний, посвященных тому, что внутри организации называют «сценариями конца» - обсуждались варианты резкого сокращения иранской поддержки, внутренние бунты и необходимость ужесточения контроля над активистами на местах, включая ограничения на передвижение и коммуникации.