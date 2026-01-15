Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла

В американском городе Миннеаполисе вот уже больше недели происходят столкновения протестующих граждан с вооруженными федеральными агентами. Бурные протесты вспыхнули после того, как 7 января агент Иммиграционной и таможенной службы (аббревиатура IСЕ) застрелил местную жительницу - 37-летнюю Рене Гуд. Она возвращалась домой из школы после того, как отвезла туда своего 6-летнего сына, и не представляла никакой угрозы полицейским (haqqin.az подробно рассказал об этом в своем номере от 10 января). Когда смотришь на кадры с окровавленными лицами жителей Миннеаполиса, не сразу понимаешь, идет ли речь об Америке или об Иране. О том, что происходит в этом городе, подробно рассказал губернатор-демократ штата Миннесота Тим Уолц, который был на выборах в прошлом году напарником кандидата в президенты Камалы Харрис. «Вооруженные, в масках на лицах, откровенно неподготовленные агенты идут от одного дома к другому, требуя, чтобы люди сказали, где проживают «цветные». Они настаивают, чтобы все жители, включая граждан США, предъявили им свои документы. Задержания происходят повсюду - в торговых точках, на автобусных остановках и даже в школах. Они похищают ни в чем не повинных людей, разбивают окна в автомобилях, вытаскивают водителей наружу, тащат беременных женщин через улицу».

Городской совет Миннеаполиса требует от федеральных властей немедленно отозвать агентов ICE и прекратить эту вакханалию. Но куда там - правительство направило в город еще 2 тысячи агентов. Те в столкновениях с протестующими используют перцовый спрей и шумовые гранаты, а порой и огнестрельное оружие. Часто случается, что агенты выламывают двери в домах, избивают тех, кто им сопротивляется, и угрожают оружием задержанным, кто настаивает на том, чтобы видеосъемка их ареста проходила в публичном месте. Вчера ранение в ногу получил местный житель, венесуэлец по национальности: агентам показалось, что он не подчинился приказу остановиться. В администрации Трампа полностью оправдывают действия агентов иммиграции. Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News подтвердил, что представители ICE будут ходить «от дома к дому», проверяя статус людей, и начнут депортировать всех «нелегалов», и это будет происходить не только в Миннесоте, но и по всей стране.

В результате многие американцы теперь держат при себе удостоверения личности, а некоторые доставляют продукты иммигрантам, которые боятся высунуть и нос на улицу. Такого в истории Америки еще не было никогда. Официально сообщается, что к концу прошлого года ICE наняла дополнительно 12 тысяч агентов, найм продолжается и сейчас, в штате службы 22 тысячи человек. Они приступают к своим обязанностям через 8 недель подготовки вместо 5 месяцев. В одной из социальных сетей обнаруживаю такой пост: «Самый глупый парень, которого вы знали в старшей школе, стал полицейским, а самый глупый парень, которого знал он, стал агентом иммиграции». К чему все это ведет? После убийства Рене Гуд рейтинг Трампа сократился на 1-2 процента. Семь социологических центров, которые провели опрос, зафиксировали, что нижняя планка одобрения деятельности президента составляет 35 процентов, верхняя - 42 процента, но и она ниже ватерлинии.