Сирийские вооруженные силы нанесли мощные удары по курдской армии, называемой по недоразумению Сирийскими демократическими силами (СДС). Удар по армии вездесущего Мазлума Абди нанесен уже в пригороде Алеппо - Дейр-Хафере. А вся прошлая неделя была отмечена жесткими боями за курдский район Алеппо Шейх Максуд. Сирийская армия, вопреки ожиданиям наблюдателей и экспертного сирийского, как и израильского розлива, выбила курдов из кварталов, в которых и были расквартированы войска СДС. Хотя справедливости ради признаем, что прошлое курдов в этом районе насчитывает многовековую историю. После соглашения о прекращении огня, достигнутого при международном посредничестве, армия Сирии взяла под полный контроль районы Шейх Максуд и Ашрафия - последние курдские анклавы. История была принесена в жертву новой геополитики. Но Аш-Шараа пошел дальше, выдворяя курдов из всей мухафазы (области) Алеппо, или, говоря по-арабски, Халеба. Устами Аш-Шараа, конечно же, вещает Анкара, преследуя основополагающую цель выдворения курдов из турецкой зоны влияния. Говоря о курдах в Сирии, подразумеваем террористическую РПК (РКК). РПК и СДС слились воедино и это уже не секрет Полишинеля.

«Наше ответное действие против позиций террористических ополченцев РПК и остатков свергнутого режима, союзников СДС в городе Дейр-Хафир, — мест, координаты которых были недавно обнародованы, — началось. Эти позиции считаются военными базами СДС и его союзников. Оттуда иранские беспилотники-смертники запускались в сторону наших людей в городе Алеппо. Они также сыграли важную роль в обстреле восточной части Алеппо и препятствовали жителям покинуть этот район», - говорится в информации оперативного управления сирийской армии. И вот на фоне резкой эскалации в Северной Сирии прозвучало контрастное заявление ближайшего соратника Трампа - сенатора Линдси Грэма, который намедни отправился в вояж по Ближнему Востоку. Заявление Грэма - публичный сигнал сразу по нескольким адресам: Дамаску, Анкаре и - шире - всем участникам новой сирийской конфигурации. В устах Грэма формула «выбирайте мудро», адресованная одновременно аш-Шараа и Эрдогану, звучит как предупреждение о границах допустимого, за которыми Вашингтон готов пересмотреть свою линию поведения.

Грэм открыто заявил, что его «все больше беспокоит то, что новое сирийское правительство сотрудничает с Турцией в применении военной силы против сирийских курдов», подчеркнув, что именно курдские формирования остаются «сильнейшими союзниками США в продолжающейся в Сирии борьбе с террористами ИГИЛ». В этом тезисе Линдси Грэма зафиксирована ключевая дилемма текущего этапа: любые действия против курдов автоматически затрагивают не только региональный баланс, но и фундаментальные интересы национальной безопасности США. Сенатор напомнил, что курды контролируют около девяти тысяч самых опасных пленных эфемерного ИГИЛ (лучшего помощника всех спецслужб и империй), и прямо связал их судьбу с безопасностью коллективного Запада. На этом фоне фраза сенатора о том, что Соединенным Штатам будет «некомфортно защищать силы ИГИЛ», если курды окажутся вытесненными или лишенными контроля над лагерями и тюрьмами, прозвучала намеренно резко. По сути, Грэм публично провел «красную линию»: Вашингтон не намерен принимать сценарий, при котором сирийская армия или поддерживаемые Турцией силы фактически берут на себя охрану джихадистов, вытесняя тех, кто на протяжении многих лет нес основную тяжесть наземной войны с террористами ИГИЛ. В переводе с дипломатического языка на обычный это значит, что в вопросе контроля над боевиками ИГИЛ США не доверяют ни сирийской армии, ни Турции, а потому не намерены считать их приемлемой заменой курдам. Особое значение этим словам придает военный контекст последних дней. В минувшие выходные американские военные провели масштабную операцию против ИГИЛ в Сирии, ставшую продолжением ответных действий за убийство месяцем ранее двух американских военнослужащих и американского гражданского переводчика. В ударах были задействованы около 20 самолетов, включая F-15E, A-10, AC-130J и беспилотники MQ-9, а также иорданские истребители F-16. Масштаб операции подчеркивает, что для США тема ИГИЛ остается практической и силовой.