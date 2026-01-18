Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию

Сообщение издания Bloomberg News о том, что Турция ведет продвинутые переговоры о присоединении к оборонному альянсу между Саудовской Аравией и Пакистаном в экспертном сообществе восприняли, как потенциальный маркер глубинных сдвигов в структуре региональной безопасности. Здесь важен не столько сам факт консультаций, сколько стоящая за ними логика - формирование самостоятельного суннитского силового блока, способного действовать вне прямого американского зонтика. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан все активнее выстраивают горизонтальные связи в сфере безопасности, снижая зависимость от традиционных внешних гарантов.

Для Анкары потенциальное вступление в альянс означает не отказ от НАТО, а диверсификацию стратегических опор на фоне нарастающих противоречий с Западом и, прежде всего, с США. Для Эр-Рияда это способ укрепить собственное сдерживание Ирана без необходимости немедленного и политически чувствительного сближения с Израилем. А для Исламабада - возможность монетизировать военный и ядерный потенциал, усилив свое значение в исламском мире и одновременно получив экономические и технологические преференции. Впервые за десятилетия может сложиться треугольник, в котором каждая сторона привносит критически важный элемент. Саудовская Аравия - финансовые ресурсы, политическое влияние в арабском и исламском мире и контроль над ключевыми энергетическими потоками, Пакистан - ядерный статус, а также одну из крупнейших и наиболее боеспособных армий мусульманского мира, Турция - развитый военно-промышленный комплекс, боевой опыт последних лет, передовые технологии в области беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также институциональный опыт взаимодействия с НАТО. Объективно такой альянс ориентирован на сдерживание Ирана, однако его вторичные эффекты могут выйти далеко за рамки антииранской логики. Появление мощного суннитского блока может изменить мотивацию Саудовской Аравии в вопросе нормализации отношений с Израилем. Если Эр-Рияд получит альтернативные гарантии безопасности - в том числе, косвенно ядерные - его заинтересованность в стратегическом сближении с Израилем как элемент антииранской коалиции может заметно снизиться. Это не означает автоматического отказа от диалога, но делает его с саудовской точки зрения менее срочным и более прагматичным.