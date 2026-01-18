Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке

Сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил официальное приглашение США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, произвело в Израиле эффект холодного душа. Речь идет не о символическом жесте и даже не о второстепенной консультационной площадке, а о высшем органе, которому предполагается передать полный контроль над управлением, стабилизацией и восстановлением сектора Газа в послевоенный период. Совет будет возглавлять лично президент США Дональд Трамп, а ключевыми региональными участниками названы Египет, Катар и, вопреки жесткому сопротивлению Иерусалима, Турция.

По данным издания Middle East Eye, приглашение Эрдогану было направлено официально, и источники, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают: решение принималось осознанно, несмотря на протесты Израиля. Как известно, на протяжении всей войны в Газе Эрдоган выступал с крайне жесткой, зачастую конфронтационной риторикой в адрес Израиля, сравнивал его действия с преступлениями против человечности и открыто позиционировал себя как политического покровителя палестинской стороны. Именно поэтому его появление в органе, который будет определять архитектуру будущей Газы, воспринимается в Израиле как подрыв собственных стратегических позиций. Показательно в этой связи, что приглашение Эрдогану не является единичным жестом. Дональд Трамп направил аналогичные приглашения президенту Аргентины Хавьеру Милею и премьер-министру Канады Марку Карни. Милей уже подтвердил свое участие, публично поблагодарив Трампа и назвав для себя честью присутствие в этом формате. Сам Трамп в тексте приглашения охарактеризовал инициативу как объединение «выдающейся группы стран, готовых взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира» и подчеркнул, что речь идет о тех, кто готов «инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений». Формулировки подчеркнуто пафосные, однако за ними угадывается жесткая политическая логика: Вашингтон формирует новую конфигурацию управления Газой, в которой Израиль перестает быть безусловным центром принятия решений.

Представленная Белым домом модель предполагает многоуровневую систему. Непосредственное управление на местах будет возложено на Национальный комитет по управлению Газой, состоящий из 15 палестинских технократов во главе с доктором Али Шаатом. Этот орган сознательно лишен политических полномочий и займется сугубо практическими вопросами – гражданскими службами, коммунальной инфраструктурой, канализацией, восстановлением базовых систем жизнеобеспечения. Он будет напрямую подчиняться Совету мира, то есть внешнему, надпалестинскому центру власти. Над этим уровнем выстраивается стратегический контур. Создается отдельный Совет директоров, отвечающий за долгосрочную концепцию, контроль за финансовыми потоками, привлечение инвестиций и реструктуризацию экономики Газы. В его составе – государственный секретарь США Марко Рубио, специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В этом же контуре, согласно публикации, наряду с представителями Египта и Катара, предусмотрено участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Таким образом, Анкара получает не просто место за столом, а институционализированное присутствие в ключевых узлах будущей системы.