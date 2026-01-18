Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке

Сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил официальное приглашение США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, произвело в Израиле эффект холодного душа.
Речь идет не о символическом жесте и даже не о второстепенной консультационной площадке, а о высшем органе, которому предполагается передать полный контроль над управлением, стабилизацией и восстановлением сектора Газа в послевоенный период.
Совет будет возглавлять лично президент США Дональд Трамп, а ключевыми региональными участниками названы Египет, Катар и, вопреки жесткому сопротивлению Иерусалима, Турция.
По данным издания Middle East Eye, приглашение Эрдогану было направлено официально, и источники, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают: решение принималось осознанно, несмотря на протесты Израиля.
Как известно, на протяжении всей войны в Газе Эрдоган выступал с крайне жесткой, зачастую конфронтационной риторикой в адрес Израиля, сравнивал его действия с преступлениями против человечности и открыто позиционировал себя как политического покровителя палестинской стороны. Именно поэтому его появление в органе, который будет определять архитектуру будущей Газы, воспринимается в Израиле как подрыв собственных стратегических позиций.
Показательно в этой связи, что приглашение Эрдогану не является единичным жестом. Дональд Трамп направил аналогичные приглашения президенту Аргентины Хавьеру Милею и премьер-министру Канады Марку Карни. Милей уже подтвердил свое участие, публично поблагодарив Трампа и назвав для себя честью присутствие в этом формате. Сам Трамп в тексте приглашения охарактеризовал инициативу как объединение «выдающейся группы стран, готовых взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира» и подчеркнул, что речь идет о тех, кто готов «инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений».
Формулировки подчеркнуто пафосные, однако за ними угадывается жесткая политическая логика: Вашингтон формирует новую конфигурацию управления Газой, в которой Израиль перестает быть безусловным центром принятия решений.
Представленная Белым домом модель предполагает многоуровневую систему. Непосредственное управление на местах будет возложено на Национальный комитет по управлению Газой, состоящий из 15 палестинских технократов во главе с доктором Али Шаатом. Этот орган сознательно лишен политических полномочий и займется сугубо практическими вопросами – гражданскими службами, коммунальной инфраструктурой, канализацией, восстановлением базовых систем жизнеобеспечения. Он будет напрямую подчиняться Совету мира, то есть внешнему, надпалестинскому центру власти.
Над этим уровнем выстраивается стратегический контур. Создается отдельный Совет директоров, отвечающий за долгосрочную концепцию, контроль за финансовыми потоками, привлечение инвестиций и реструктуризацию экономики Газы. В его составе – государственный секретарь США Марко Рубио, специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
В этом же контуре, согласно публикации, наряду с представителями Египта и Катара, предусмотрено участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Таким образом, Анкара получает не просто место за столом, а институционализированное присутствие в ключевых узлах будущей системы.
Отдельно назначены фигуры, призванные олицетворять международный контроль и безопасность. Верховным представителем по Газе стал опытный дипломат Николай Младенов, бывший специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию, а командование Международными силами стабилизации поручено генералу Джасперу Джефферсу. Некоторые другие назначения, включая американских юриста Арье Лайтстоуна и финансиста Джоша Грюнбаума, уже вызвали критику из-за их подчеркнуто произраильской репутации и отсутствия сопоставимого политического опыта, что лишь усиливает ощущение хрупкого и противоречивого баланса внутри всей конструкции.
Для Израиля ключевая проблема заключается не только в фигуре президента Эрдогана как таковой. Гораздо опаснее сам принцип, который закладывается в этой архитектуре: судьба Газы выводится за рамки исключительного израильского контроля и переходит в руки многостороннего механизма, в котором Анкара - один из влиятельных игроков. В этом смысле, приглашая Эрдогана, Вашингтон демонстрирует, что готов опираться на региональных акторов, способных говорить с палестинским миром на понятном ему языке, даже если эти акторы находятся в состоянии острого конфликта с Израилем.
Парадокс ситуации в том, что Эрдоган, долгие годы воспринимавшийся в Израиле как один из наиболее жестких и непримиримых оппонентов, теперь фактически легитимируется США как участник процесса мирного урегулирования. Для Иерусалима это выглядит как стратегическое поражение в плоскости символов и процедур, а для Анкары - как крупная дипломатическая победа, позволяющая Турции закрепить статус не просто регионального игрока, а одного из архитекторов нового порядка в секторе Газа.