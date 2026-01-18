Трампа, похожего на Путина, бросят в руины

Президент Трамп, как и обещал, ввел 10 процентные пошлины на товары из восьми ключевых европейских стран, которые направили своих военных в Гренландию - Великобритании, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Пошлины на их товары в США начнут действовать с 1 февраля, а с июня они увеличатся до 25%, если они не согласятся с аннексией Гренландии Соединенными Штатами. Эти пошлины, по его словам, будут сняты только после «полной и окончательной покупки Гренландии». Трамп в течение своего первого года у власти вводил множество пошлин против десятков стран — это его любимое занятие. Но, пожалуй, он впервые прибегнул к откровенно грубому шантажу. Это решение идет против воли ближайших союзников Америки и грозит развалить НАТО. Кроме того, оно будет стимулировать Россию и Китай заняться тем же самым - завоевывать чужие территории.

Реакция старушки Европы был весьма резкой. «Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «введение пошлин за обеспечение коллективной безопасности союзников по НАТО совершенно неправильно». Более мягкое заявление села канцлер ФРГ Фридрих Мерц, он вообще в последнее время чрезмерно осторожен. «Мы разделяем озабоченность американской стороны тем, что эта часть Дании нуждается в более надежной защите, - сказал канцлер. - Я надеюсь, что в рамках НАТО нам удастся прийти к взаимоприемлемому решению». В воскресенье состоится экстренное совещание послов стран Европейского союза, которое созвал Кипр, который сейчас председательствует в ЕС.

На этой неделе министры иностранных дел Дании и Гренландии посетили Вашингтон и встретились с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Они сказали, что «ни о чем не удалось договориться», но «контакты будут продолжены». И сразу после этого Трамп объявил о пошлинах, «выброс», который, как сказал один из датчан, «произошел из ниоткуда». Американский лидер пытается все перевернуть с ног на голову и обвиняет сами европейские страны, в первую очередь Данию в том, что, оправляя своих военных (речь идет о микроскопических группах в 1-3 человека), они создают исключительно опасную ситуацию для безопасности и выживания (!) нашей планеты». Американский президент утверждает, что если США не захватят Гренландию, это сделают Россия и Китай. В американских СМИ появилась такая картинка: две собачьи упряжки бегу по гренландскому льду, впереди развилка - один путь едет к американскому флагу, другой — к российскому и китайскому. Но это иронический взгляд на вещи. На самом деле ни Москва, ни Пекин не угрожают захватом Гренландии — у них другие приоритеты.

Копенгаген только что посетила двухпартийная делегация Конгресса США. По словам сенатора Криса Кунса, демократа из Делавера, ее пребывание в датской столице «должно было понизить температуру в отношениях с США». Скорее всего, этого сделать не удалось потому, что Трамп ввел свои тарифы именно по время пребывания в Дании американских законодателей. Решающее слово от имени делегации сказала сенатор от Аляски республиканка Лиса Мурковски. Ее вотчина ближе всего к Гренландии, ей, как говорится, виднее. «Очень важно подчеркнуть, что, когда вы спрашиваете американский народ, хорошая ли это идея - завладеть Гренландией или нет, подавляющее большинство –75 процентов говорят, что это совсем не хорошая идея», - заявила она. Конкретизируем эти цифры. По опросу YouGov, проведенном в середине января, 28 процентов американцев поддерживают захват Гренландии, 45 процентов против этого, но 73 процента опрошенным категорически не нравится идея вооруженного захвата острова. Позиция конгрессменов и сенаторов весьма важна. Республиканцев в Капитолии уже давно обвиняют в том, что они, «как хомяки» бегают в колесе и не способны противопоставить ничего диктатору Трампу. Недавно в конгрессе не смогли ограничить использование военной силы США против Венесуэлы. Но в отношении Гренландии народные избранники настроены более серьезно. «Гренландия наш союзник и угрожать ей — это глупая политика, - говорит конгрессмен Дон Бэкон из Небраски. - Мы выглядим как Путин, и это неправильно».