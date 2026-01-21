Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?

Президент Дональд Трамп во вторник выступил в Белом доме с речью, которую от него никто не ожидал. Трамп говорил без перерыва 80 минут и никак не хотел уходить с подиума. Он покинул его лишь после того, как ему сообщили о звонке турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Ключевой темой, к которой он несколько раз возвращался, было то, что Господь верит в него и всемерно поддерживает. «Всевышний является огромным фанатом Трампа», - сказал он о себе в какой-то момент. – Бог очень гордится работой, которую я проделал. У нас был отличный год».

Он высмеял те страны, которые препятствуют захвату Соединенными Штатами Гренландии, но в шутку сказал, что после этого его, возможно, не будут приглашать на форумы мировой элиты. Впрочем, о самой Гренландии он почти ничего не сказал, видимо, припас это для Давоса. В целом его месседж понятен - он будет продолжать править страной исключительно на своих условиях. И это ставит перед американскими гражданами несколько серьезных вопросов. Не собирается ли президент отменить запланированные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс, о чем он намекнул в недавнем интервью агентству Reuters? И что он сделает, если демократы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей и начнут против него третий процесс импичмента? Сейчас, более чем за 9 месяцев до выборов, демократы побеждают абсолютно по всем прогнозам. По данным сайта Race to the WH, шансы на победу у них оцениваются в 64,8 процента, а у республиканцев - в 34,2 процента. Но, как пишет издание Конгресса The Hill, «ожидать синей волны не следует». То есть фантастическая победа Демпартии в 2018 году, когда они получили на 41 место больше, чем на предыдущих выборах, не повторится, хотя перевес в любом случае ожидается значительным.

В Сенате на промежуточных выборах борьба развернется вокруг 35 мест, и сомнительно, что демократы возьмут все необходимые для них места (сейчас из этих мест, которые будут оспариваться, демократы занимают 13, а 22 - республиканцы). Как бы то ни было, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер считает, что «тропинка к победе у его партии есть», хотя и «довольно узкая». Но победа политических противников в Палате представителей сильно тревожит Трампа. Законопроекты, которые он будет стараться пропихивать, демократы будут блокировать. Они могут получить в свои руки ключевые комитеты в палате — по судебным делам, надзору и безопасности. Это даст им возможность вызывать свидетелей, запрашивать любые документы у администрации. Такой номер, как сокрытие печально известных файлов Джеффри Эпштейна, что сейчас происходит по воле генпрокурора Пэм Бонди, в будущем вряд ли будет возможен (а сама Бонди может быть уволена). Авантюристические планы во внешней политике будут отвергаться, а, например, захват Гренландии силой почти наверняка приведет Трампа к импичменту. Практически импичмент не может закончиться его отставкой, потому что для этого потребуется две трети голосов сенаторов, а такой кворум вряд ли возможен. Но Трамп при новом Конгрессе точно лишится почетных титулов «короля Америки» и «властелина мира».

Так сможет ли он отменить эти несчастные выборы? «Нужны ли они вообще, если я проделал такую великую работу для Америки?» - вопрошал он в разговоре с журналистами Reuters. Нет, не сможет. По конституции новый состав Конгресса должен быть приведен к присяге 3 января 2027 года, что бы ни происходило в стране, – гигантское наводнение, тотальные лесные пожары или война с каким-либо государством. Губернаторы в том или ином штате в случае форс-мажора могут изменить даты приведения к присяге, но отменить — никогда. Но Трамп надеется каким-то образом обойти закон. Например, попытаться ввести осадное положение в Миннесоте или любом другом штате, охваченном массовыми протестами. Он в упор не понимает, почему его рейтинги падают. «Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили, что, черт побери, происходит в голове людей», - обратился он к республиканцам в Палате представителей в этом месяце. Публика понимает все резоны, почему президент не может отменить выборы. Но в головах людей все-таки вертится мысль о возможном Судном дне.