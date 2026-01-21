Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?

Президент Дональд Трамп во вторник выступил в Белом доме с речью, которую от него никто не ожидал. Трамп говорил без перерыва 80 минут и никак не хотел уходить с подиума. Он покинул его лишь после того, как ему сообщили о звонке турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
Ключевой темой, к которой он несколько раз возвращался, было то, что Господь верит в него и всемерно поддерживает. «Всевышний является огромным фанатом Трампа», - сказал он о себе в какой-то момент. – Бог очень гордится работой, которую я проделал. У нас был отличный год».
Он высмеял те страны, которые препятствуют захвату Соединенными Штатами Гренландии, но в шутку сказал, что после этого его, возможно, не будут приглашать на форумы мировой элиты. Впрочем, о самой Гренландии он почти ничего не сказал, видимо, припас это для Давоса.
В целом его месседж понятен - он будет продолжать править страной исключительно на своих условиях.
И это ставит перед американскими гражданами несколько серьезных вопросов. Не собирается ли президент отменить запланированные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс, о чем он намекнул в недавнем интервью агентству Reuters? И что он сделает, если демократы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей и начнут против него третий процесс импичмента?
Сейчас, более чем за 9 месяцев до выборов, демократы побеждают абсолютно по всем прогнозам. По данным сайта Race to the WH, шансы на победу у них оцениваются в 64,8 процента, а у республиканцев - в 34,2 процента. Но, как пишет издание Конгресса The Hill, «ожидать синей волны не следует». То есть фантастическая победа Демпартии в 2018 году, когда они получили на 41 место больше, чем на предыдущих выборах, не повторится, хотя перевес в любом случае ожидается значительным.
В Сенате на промежуточных выборах борьба развернется вокруг 35 мест, и сомнительно, что демократы возьмут все необходимые для них места (сейчас из этих мест, которые будут оспариваться, демократы занимают 13, а 22 - республиканцы). Как бы то ни было, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер считает, что «тропинка к победе у его партии есть», хотя и «довольно узкая».
Но победа политических противников в Палате представителей сильно тревожит Трампа. Законопроекты, которые он будет стараться пропихивать, демократы будут блокировать. Они могут получить в свои руки ключевые комитеты в палате — по судебным делам, надзору и безопасности. Это даст им возможность вызывать свидетелей, запрашивать любые документы у администрации. Такой номер, как сокрытие печально известных файлов Джеффри Эпштейна, что сейчас происходит по воле генпрокурора Пэм Бонди, в будущем вряд ли будет возможен (а сама Бонди может быть уволена).
Авантюристические планы во внешней политике будут отвергаться, а, например, захват Гренландии силой почти наверняка приведет Трампа к импичменту.
Практически импичмент не может закончиться его отставкой, потому что для этого потребуется две трети голосов сенаторов, а такой кворум вряд ли возможен. Но Трамп при новом Конгрессе точно лишится почетных титулов «короля Америки» и «властелина мира».
Так сможет ли он отменить эти несчастные выборы? «Нужны ли они вообще, если я проделал такую великую работу для Америки?» - вопрошал он в разговоре с журналистами Reuters.
Нет, не сможет. По конституции новый состав Конгресса должен быть приведен к присяге 3 января 2027 года, что бы ни происходило в стране, – гигантское наводнение, тотальные лесные пожары или война с каким-либо государством. Губернаторы в том или ином штате в случае форс-мажора могут изменить даты приведения к присяге, но отменить — никогда.
Но Трамп надеется каким-то образом обойти закон. Например, попытаться ввести осадное положение в Миннесоте или любом другом штате, охваченном массовыми протестами.
Он в упор не понимает, почему его рейтинги падают. «Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили, что, черт побери, происходит в голове людей», - обратился он к республиканцам в Палате представителей в этом месяце.
Публика понимает все резоны, почему президент не может отменить выборы. Но в головах людей все-таки вертится мысль о возможном Судном дне.
И здесь Трампу есть что предложить обществу. Как утверждает портал Daily Star американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли, Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое он называет «самым важным в истории человечества». Выступление запланировано на 8 июля 2026 года, в разгар Чемпионата мира по футболу, когда обращение Трампа точно не останется без внимания.
Дата также приурочена к годовщине знаменитого инцидента в Розуэлле в 1947 году. Тогда один из фермеров в штате Нью-Мексико обнаружил обломки некоего космического аппарата. Военные, обследовавшие его, заявили о том, что нашли «летающую тарелку» инопланетян, которая потерпела катастрофу. Впрочем, скоро это было опровергнуто. По официальной версии, речь шла о метеозонде. Однако публика этому не поверила, и с тех пор в Америке ходят теории о заговоре властей и сокрытии ими правды.
О чем сейчас хочет поведать Трамп? Неужели о неминуемом вторжении инопланетян в духе романа Герберта Уэллса «Война миров»? И призовет соотечественников сплотиться вокруг него. А что – идея! И тогда точно никаких выборов в Конгресс проводить не придется — сам президент возглавит борьбу против инопланетных захватчиков.