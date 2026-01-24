Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»

То, что происходит вокруг Кубы, напоминает октябрь 1962 года. В Белом доме вновь рассматривают варианты морской блокады острова. В этот раз, правда, там нет замаскированных под пальмы советских ракет с ядерными боеголовками, а Владимир Путин не угрожает, как Никита Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев». Но ситуация драматическая. Администрация Трампа предупредила кубинцев, что их экономика оказалась на грани коллапса после того, как Венесуэла прекратила им поставки нефти. «Я настойчиво предлагаю им сделку, - заявил сам президент в своей социальной сети. – Ни нефть, ни деньги больше не пойдут на Кубу».

Кубе, говорят эксперты, требуется ежедневно 100 тысяч баррелей нефти. Вплоть до января она получала из Венесуэлы от 30 до 35 тысяч баррелей. Этого было мало, и дефицит нефти напрямую приводил к многочасовым веерным отключениям электричества по всему острову. Сейчас, говорит ведущий кубинский экономист Рикардо Торрес, «лишение этой венесуэльской нефти поставит страну на грань выживания, особенно учитывая, что у страны нет валюты для покупки нефти на мировом рынке». Ситуация, по его словам, складывается «чрезвычайно опасная» для кубинцев. Хардлайнеры из кубинской диаспоры во Флориде напоминают акул в море, которые почувствовали запах крови. «Не сомневайтесь: после нашей работы в Венесуэле Куба будет следующей целью», - говорит конгрессмен кубинского происхождения Карлос Хименес. «Это будет концом режима Кастро и Диаса-Канеля», - вторит ему сенатор от Флориды Рик Скотт. – Мы уже приближаемся к этому». Безусловно, главным архитектором всей кампании является госсекретарь Марко Рубио, который уже давно мечтает снять скальп с кубинской революции. Для него, выходца из кубинской семьи, покинувшей остров в 1956 году, свержение режима в Гаване — дело всей жизни.

Сейчас эта цель стала ближе — он не просто стоит у руля американской внешней политики, но и приближен к телу президента. «Я думаю, что у Рубио появился исторический шанс - покончить с коммунистическим правительством Кубы», - говорит дипломат Тим Ризер, который прежде был советником сенатора Патрика Лихи, добивавшегося нормализации отношений с Кубой. Противники кастровского коммунизма говорят Трампу слова, которые приходятся ему по душе. «Вы смотрите, - повторяют они один за другим, - кубинцы пережили 13 президентов США, и никто из них - от Эйзенхауэра до Байдена - ничего не смог с ними поделать. А идиот Обама вообще восстановил с Гаваной дипломатические отношения и поехал туда, но там из него сделали мартышку». Смысл этой сентенции в том, что только Дональд Трамп сможет справиться с непослушным островом и полностью взять под контроль Америки все Западное полушарие. Но каким образом Трамп собирается это сделать? Белый дом исключает какую-либо вооруженную интервенцию на остров. Главная опция - договориться по мирному с кем-либо из возможных оппортунистов внутри правящей Компартии. Точно так же, как США сделали в Венесуэле, где они поставили на прежде убежденную чавистку Делси Гонсалес. То есть в Вашингтоне хотят провести операцию на Кубе точно по лекалам венесуэльской.

Вот тут и заключается главная ошибка в концепции. В Венесуэле правил бандитский наркорежим, фактически без идеологии, несмотря на декларированное построение «социализма XXI века». На Кубе у власти в течение шести с половиной десятка лет сохраняется неосталинистский режим с четко выраженным идеологическим курсом. Он как гранитная скала. В Венесуэле существовало оппозиционное движение. На Кубе никакого гражданского общества нет и в помине. Как нет, пусть манипулятивных, как в Венесуэле, выборов. После угроз из Вашингтона о морской блокаде острова партийное руководство на Кубе объявило о начале мобилизации. Местные телеканалы показывают немолодых мужчин с животами, которые едва умещаются в окопе с автоматами Калашникова, и трясущих всеми телесами, а также возрастных фемин. «В бой вступает народ», - гордо объявляет диктор. Эти же слова говорились здесь и десятилетие, и полвека назад – других кубинские коммунисты не знают. О возможной «сделке» с США, в отличие от их венесуэльских «братьев по крови», никто не упоминает. «Эти парни - более крепкие орешки», - говорит о кубинских лидерах Рикардо Суньига, который при Обаме участвовал в налаживании контактов с Гаваной. - Там нет никого, кто согласился бы работать на американской стороне». В последние годы многие кубинцы рассчитывали, что уход в иной мир Рауля Кастро что-то изменит в стране. Но 94-летний ветеран революции живее всех живых. На прошлой неделе он принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. И тот факт, что на этой встрече с высокопоставленным гостем из Москвы не было формального президента страны, непопулярного 65-летнего аппаратчика Мигеля Диаса-Канеля, ясно показывает, кто в доме хозяин.

В администрации Трампа надеются, что постепенное давление на руководство Кубы рано или поздно даст результат: оставшиеся без света, продуктов питания и лекарств кубинцы поднимут бунт. Но этого не случится — кубинцы и так годами живут в нищенских условиях. Большинство к такой жизни привыкли. Другие любыми путями эмигрируют из страны - в первую очередь в США - и в другие страны Латинской Америки. Немало кубинцев осело и в Москве. Население Кубы, которое еще пять лет назад составляло 11 миллионов человек, сократилось до 9 миллионов. Но у страны остается еще один мощный покровитель — Китай. Только что было объявлено, что Пекин поставит на остров 60 тысяч тонн риса - главной еды местного населения, а также выделит 80 миллионов долларов для приобретения генераторов и другого электрического оборудования в этот период самого острого кризиса.