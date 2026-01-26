Все в Америке только начинается: восстание против власти?

Второе убийство за месяц в американском городе Миннеаполисе, совершенное федеральными агентами. 37-летний Алекс Претти - медбрат в отделении интенсивной терапии для ветеранов в местном госпитале. В какой-то момент Претти вступился за другого жителя, которого федеральный агент стал грубо выталкивать с улицы на тротуар. Тогда в лицо ему была направлена струя перцового спрея. После этого его повалили на землю.
В этот момент кто-то из агентов прокричал: «Пистолет, пистолет!». Подскочивший другой федерал выстрелил в Претти в упор. Потом подошли еще двое и буквального изрешетили уже неподвижного человека. В него за 5 секунд было выпущено 10 пуль.
Как уверяет директор Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, Алекс Претти приблизился к агентам Пограничного патруля, держа в руках 9-миллиметровый пистолет с очевидной целью убить кого-то из сотрудников правоохранительного органа. Отдельно в заявлении Министерства внутренней безопасности говорится, что подозреваемый был вооружен, «оказал яростное сопротивление» попыткам сотрудников федеральных правоохранительных органов разоружить его, и «агент произвел выстрелы в целях самообороны». «У подозреваемого также было 2 магазина и не было документов, удостоверяющих личность», — говорится в заявлении. Похоже, что это ситуация, когда человек хотел нанести максимальный ущерб и устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов».
На сторону министра тут же встал президент США Дональд Трамп.
Однако убитый медбрат Претти был не нелегальным иммигрантом, а законопослушным гражданином США с лицензией на работу. Но самое главное, что в момент убийства у него в руках не было пистолета, а то, что федеральные агенты приняли за оружие, было мобильным телефоном.
В тот же день двое свидетелей, бывшие на месте преступления – врач, живущий в соседнем доме, и женщина, снимавшая все происходящее, дали в полиции показания под присягой о том, что у Претти не было никакого пистолета и ни на кого он не собирался нападать. Другие видео также подтверждают их показания.
Очередное убийство американскими силовиками гражданина США (haqqn.az писал о том, что в том же Миннеаполисе 7 января была застрелена 37-летняя Рене Гуд) вызвала новую волну массовых протестов по всей стране - от Лос Анджелеса до штата Мэн. Но одновременно это спровоцировало настоящую войну между федеральными и местными властями. Офис генерального прокурора Миннесоты призвал Верховный суд штата не допустить уничтожения улик и сокрытия свидетельств убийства, совершенного федеральными агентами. Подобное уже имело место по отношению к предыдущей трагедии. Тогда местные власти были отстранены от расследования убийства Рене Гуд – дело было передано в руки ФБР.
Миннесота, где все это происходит - традиционно синий штат, который голосует за демократов. И не случайно, что его губернатор Тим Уолц, который был напарником Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года, стал мишенью для Белого дома. Когда на субботней пресс-конференции Ноэм спросили об отношениях с губернатором, она ответила, что к нему «не может быть никакого доверия, потому, что он выпускает из тюрем опасных преступников вместо того, чтобы выдать их в руки федеральных властей».
Но война распространяется и на высший политический уровень. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди заявил в субботу, что «на кону - доверие к Министерству внутренней безопасности». Конечно, какое может быть доверие к непонятно откуда взявшейся лоялистке Трампа Кристи Ноэм, напоминающей актрису второго плана во второстепенном фильме.
Но Трамп давно запомнил Билла Кэссиди, тот был одним из семерых сенаторов-республиканцев, что проголосовали за импичмент президенту за его поощрение мятежников, которые взяли штурмом Капитолий 6 января 2021 года. Сейчас Трамп поощряет конгрессвумен Джулию Этлоу, чтобы та на предстоящих в ноябре промежуточных выборах сместила Кэссиди со своего сенатского кресла.
Словом - в США тотальная война, но она наиболее наглядным образом кипит сейчас в социальных сетях. Один из пользователей пишет: «Обратите внимание на одежду так называемых силовиков. Они все в штатском — джинсы, курки, пиджаки, а на них бронники. На всех маски. Как люди должны относиться к этому сброду?».
Да, эти федеральные агенты скорее напоминают венесуэльских бандитов, которые терроризуют жителей Каракаса и других городов, разница лишь в том, что те разъезжают на мотоциклах и не в джинсах и куртках, а полуголые.
Но у федеральных агентов немало и сторонников, которые говорят, что они полностью на стороне американских патриотов и готовы взять в руки ружья, чтобы защитить свою власть и своего президента. Так что не будем удивляться, если Трамп действительно реанимирует «Закон о восстании» XIX века, дающий ему неограниченные полномочия и в нарушение Конституции отменит ненужные ему промежуточные выборы в Конгресс в ноябре этого года. Все в Америке только начинается.