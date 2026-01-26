Все в Америке только начинается: восстание против власти?

Второе убийство за месяц в американском городе Миннеаполисе, совершенное федеральными агентами. 37-летний Алекс Претти - медбрат в отделении интенсивной терапии для ветеранов в местном госпитале. В какой-то момент Претти вступился за другого жителя, которого федеральный агент стал грубо выталкивать с улицы на тротуар. Тогда в лицо ему была направлена струя перцового спрея. После этого его повалили на землю. В этот момент кто-то из агентов прокричал: «Пистолет, пистолет!». Подскочивший другой федерал выстрелил в Претти в упор. Потом подошли еще двое и буквального изрешетили уже неподвижного человека. В него за 5 секунд было выпущено 10 пуль. Как уверяет директор Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, Алекс Претти приблизился к агентам Пограничного патруля, держа в руках 9-миллиметровый пистолет с очевидной целью убить кого-то из сотрудников правоохранительного органа. Отдельно в заявлении Министерства внутренней безопасности говорится, что подозреваемый был вооружен, «оказал яростное сопротивление» попыткам сотрудников федеральных правоохранительных органов разоружить его, и «агент произвел выстрелы в целях самообороны». «У подозреваемого также было 2 магазина и не было документов, удостоверяющих личность», — говорится в заявлении. Похоже, что это ситуация, когда человек хотел нанести максимальный ущерб и устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов».

На сторону министра тут же встал президент США Дональд Трамп. Однако убитый медбрат Претти был не нелегальным иммигрантом, а законопослушным гражданином США с лицензией на работу. Но самое главное, что в момент убийства у него в руках не было пистолета, а то, что федеральные агенты приняли за оружие, было мобильным телефоном. В тот же день двое свидетелей, бывшие на месте преступления – врач, живущий в соседнем доме, и женщина, снимавшая все происходящее, дали в полиции показания под присягой о том, что у Претти не было никакого пистолета и ни на кого он не собирался нападать. Другие видео также подтверждают их показания. Очередное убийство американскими силовиками гражданина США (haqqn.az писал о том, что в том же Миннеаполисе 7 января была застрелена 37-летняя Рене Гуд) вызвала новую волну массовых протестов по всей стране - от Лос Анджелеса до штата Мэн. Но одновременно это спровоцировало настоящую войну между федеральными и местными властями. Офис генерального прокурора Миннесоты призвал Верховный суд штата не допустить уничтожения улик и сокрытия свидетельств убийства, совершенного федеральными агентами. Подобное уже имело место по отношению к предыдущей трагедии. Тогда местные власти были отстранены от расследования убийства Рене Гуд – дело было передано в руки ФБР.

Миннесота, где все это происходит - традиционно синий штат, который голосует за демократов. И не случайно, что его губернатор Тим Уолц, который был напарником Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года, стал мишенью для Белого дома. Когда на субботней пресс-конференции Ноэм спросили об отношениях с губернатором, она ответила, что к нему «не может быть никакого доверия, потому, что он выпускает из тюрем опасных преступников вместо того, чтобы выдать их в руки федеральных властей». Но война распространяется и на высший политический уровень. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди заявил в субботу, что «на кону - доверие к Министерству внутренней безопасности». Конечно, какое может быть доверие к непонятно откуда взявшейся лоялистке Трампа Кристи Ноэм, напоминающей актрису второго плана во второстепенном фильме. Но Трамп давно запомнил Билла Кэссиди, тот был одним из семерых сенаторов-республиканцев, что проголосовали за импичмент президенту за его поощрение мятежников, которые взяли штурмом Капитолий 6 января 2021 года. Сейчас Трамп поощряет конгрессвумен Джулию Этлоу, чтобы та на предстоящих в ноябре промежуточных выборах сместила Кэссиди со своего сенатского кресла.