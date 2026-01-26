USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:56 283

Министерство обороны Сирии объявило о продлении режима прекращения огня с Сирийскими демократическими силами (СДС) еще на 15 дней.

В Дамаске пояснили, что перемирие необходимо для обеспечения вывоза боевиков ИГИЛ из тюрем, находящихся под контролем СДС, на территорию Ирака в рамках процесса, координируемого Соединенными Штатами.

Источники haqqin.az в Анкаре подтверждают, что именно эта операция стала ключевой причиной продления режима тишины. По их данным, из примерно 9 тысяч заключенных, содержащихся на территории Сирии, около 7 300 человек планируется перевести в тюрьмы, построенные к северу от Багдада и в провинции Дияла. Решение было принято по итогам многосторонних переговоров между Вашингтоном, Анкарой, Багдадом, Дамаском и Эрбилем, в ходе которых были согласованы порядок передачи и меры безопасности.

Из 9 тысяч заключенных боевиков ИГИЛ около 7 300 человек планируется перевести в тюрьмы, построенные к северу от Багдада и в провинции Дияла

Анкарские источники также раскрывают закулисные процессы, предшествовавшие операциям, в результате которых СДС утратили контроль над Раккой, Дейр-эз-Зором и Айн-эль-Исой. По их информации, в последние месяцы представители США усилили давление на командира СДС Мазлума Абди, добиваясь от него выполнения соглашения от 10 марта 2025 года, предусматривающего интеграцию Сирийских демократических сил в структуры сирийского государства. Параллельно Турция вступила в прямые контакты с отдельными группами внутри СДС, прежде всего, с арабскими племенами, сигнализируя о неизбежности интеграции.

Процесс затягивался из-за недоверия руководства СДС Вашингтону, развития событий в Иране, контактов с Израилем и Францией, а также на фоне запуска в Турции проекта «Турция без террора», что осложняло для курдской вооруженной группировки принятие стратегического решения.

Как утверждают источники в Анкаре, перелом наступил после встречи президента Трампа с Ахмедом аш-Шараа в Вашингтоне, переговоров между президентом Турции и США, серии телефонных контактов на высшем уровне, а также недавних сирийско-израильских переговоров в Париже. Одной из причин корректировки политики США в отношении СДС источники называют стремление избежать сценария, при котором Израиль заинтересован в сохранении слабой Сирии, а также общее состояние американо-турецких отношений.

Перелом в определении судьбы курдов наступил после встречи президента Трампа с Ахмедом аш-Шараа в Вашингтоне, переговоров между президентом Турции и США, серии телефонных контактов на высшем уровне, а также недавних сирийско-израильских переговоров в Париже

Подчеркивается, что США не готовы допустить ситуацию, при которой Турция и Израиль окажутся в Сирии по разные стороны баррикад. Накануне операции против СДС Вашингтон выступил посредником в контактах между Анкарой и Иерусалимом и, судя по всему, эти усилия дали результат. Благодаря инициативе США и настойчивой позиции Турции, Израиль воздержался от вмешательства, что стало одним из ключевых элементов новой конфигурации вокруг СДС.

Источники haqqin.az сообщают также, что в ходе последних контактов с руководством СДС командование Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), прямо заявило о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Восемь ранее действовавших оперативных центров планируется сократить до одного и перенести его в Иорданию. Партнерство с СДС против ИГИЛ прекращается, а любое дальнейшее взаимодействие возможно исключительно в рамках интеграции курдской структуры в сирийское государство.

Параллельно было подчеркнуто, что отныне борьба с ИГИЛ будет вестись совместно с официальным правительством Сирии, присоединившимся к международной коалиции. Таким образом, США по факту лишили СДС ключевого аргумента, на котором в течение десяти лет строилась международная легитимация этой структуры.

Последнее слово за Бахозом Эрдалом, то есть террористической РПК

По данным анкарских источников, как в ходе переговоров перед операцией, так и в период временного перемирия стало очевидно, что одним из ключевых фигур принятия решений внутри курдских структур остается Бахоз Эрдал - один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК). После подписания 18 января в Дамаске 14-пунктного соглашения американская сторона на первых порах терпимо относилась к постоянным консультациям Мазлума Абди с руководством в Кандиле. Однако позднее посол США в Анкаре Том Барак выступил с жестким предупреждением, заявив, что после перехода районов Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо под контроль правительства Сирии руководство СДС неверно оценивает изменившуюся ситуацию, а следование указаниям РПК чревато тяжелыми последствиями.

Источники отмечают, что после утраты ключевых позиций лидеры Рабочей партии Курдистана, доминирующие в СДС, пытаются сохранить оставшиеся территории, однако подобный сценарий оценивается как малореалистичный. Два пограничных перехода между Сирией и Ираком имеют стратегическое значение, и по завершении 15-дневного перемирия именно они, как ожидается, первыми перейдут под контроль центрального правительства Сирии - либо в рамках интеграционного соглашения, либо в результате операции, на проведение которой дадут согласие и Вашингтон, и Анкара.

Отдельным вопросом остается влияние происходящих в Сирии процессов на проект «Турция без террора», запуск которого готовится в самой Турции. По оценкам источников, на фоне изменения политики США среди курдского населения Сирии и за ее пределами нарастает разочарование. Если процесс интеграции завершится без новой войны, это существенно упростит задачу Анкары.

Курды теряют и контроль за погранпереходами между Сирией и Ираком

В последние дни президент Эрдоган неоднократно подчеркивал, что права сирийских курдов будут гарантированы, фактически позиционируя Анкару в роли их покровителя и защитника. В ходе операций в Сирии турецкие официальные лица сдержанно реагировали на критику со стороны прокурдской партии DEM.

Сообщается также, что при подготовке указа Ахмеда аш-Шараа о восстановлении прав сирийских курдов Анкара совместно с Вашингтоном сыграла заметную роль.

По словам источников, в ближайшие дни Эрдоган примет делегацию партии DEM, чтобы продемонстрировать продолжение курса «Турция без террора». В конце месяца, после рассмотрения парламентом Турции отчета по этому проекту, ожидается запуск юридических процедур, связанных с разоружением Рабочей партии Курдистана.

Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 753
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4687
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 367
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 341
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток обновлено 23:06
25 января 2026, 23:06 14603
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4279
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 840
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5983
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2657
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5885
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3748

