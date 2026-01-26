США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция

Министерство обороны Сирии объявило о продлении режима прекращения огня с Сирийскими демократическими силами (СДС) еще на 15 дней. В Дамаске пояснили, что перемирие необходимо для обеспечения вывоза боевиков ИГИЛ из тюрем, находящихся под контролем СДС, на территорию Ирака в рамках процесса, координируемого Соединенными Штатами. Источники haqqin.az в Анкаре подтверждают, что именно эта операция стала ключевой причиной продления режима тишины. По их данным, из примерно 9 тысяч заключенных, содержащихся на территории Сирии, около 7 300 человек планируется перевести в тюрьмы, построенные к северу от Багдада и в провинции Дияла. Решение было принято по итогам многосторонних переговоров между Вашингтоном, Анкарой, Багдадом, Дамаском и Эрбилем, в ходе которых были согласованы порядок передачи и меры безопасности.

Анкарские источники также раскрывают закулисные процессы, предшествовавшие операциям, в результате которых СДС утратили контроль над Раккой, Дейр-эз-Зором и Айн-эль-Исой. По их информации, в последние месяцы представители США усилили давление на командира СДС Мазлума Абди, добиваясь от него выполнения соглашения от 10 марта 2025 года, предусматривающего интеграцию Сирийских демократических сил в структуры сирийского государства. Параллельно Турция вступила в прямые контакты с отдельными группами внутри СДС, прежде всего, с арабскими племенами, сигнализируя о неизбежности интеграции. Процесс затягивался из-за недоверия руководства СДС Вашингтону, развития событий в Иране, контактов с Израилем и Францией, а также на фоне запуска в Турции проекта «Турция без террора», что осложняло для курдской вооруженной группировки принятие стратегического решения. Как утверждают источники в Анкаре, перелом наступил после встречи президента Трампа с Ахмедом аш-Шараа в Вашингтоне, переговоров между президентом Турции и США, серии телефонных контактов на высшем уровне, а также недавних сирийско-израильских переговоров в Париже. Одной из причин корректировки политики США в отношении СДС источники называют стремление избежать сценария, при котором Израиль заинтересован в сохранении слабой Сирии, а также общее состояние американо-турецких отношений.

Подчеркивается, что США не готовы допустить ситуацию, при которой Турция и Израиль окажутся в Сирии по разные стороны баррикад. Накануне операции против СДС Вашингтон выступил посредником в контактах между Анкарой и Иерусалимом и, судя по всему, эти усилия дали результат. Благодаря инициативе США и настойчивой позиции Турции, Израиль воздержался от вмешательства, что стало одним из ключевых элементов новой конфигурации вокруг СДС. Источники haqqin.az сообщают также, что в ходе последних контактов с руководством СДС командование Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), прямо заявило о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Восемь ранее действовавших оперативных центров планируется сократить до одного и перенести его в Иорданию. Партнерство с СДС против ИГИЛ прекращается, а любое дальнейшее взаимодействие возможно исключительно в рамках интеграции курдской структуры в сирийское государство. Параллельно было подчеркнуто, что отныне борьба с ИГИЛ будет вестись совместно с официальным правительством Сирии, присоединившимся к международной коалиции. Таким образом, США по факту лишили СДС ключевого аргумента, на котором в течение десяти лет строилась международная легитимация этой структуры.

По данным анкарских источников, как в ходе переговоров перед операцией, так и в период временного перемирия стало очевидно, что одним из ключевых фигур принятия решений внутри курдских структур остается Бахоз Эрдал - один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК). После подписания 18 января в Дамаске 14-пунктного соглашения американская сторона на первых порах терпимо относилась к постоянным консультациям Мазлума Абди с руководством в Кандиле. Однако позднее посол США в Анкаре Том Барак выступил с жестким предупреждением, заявив, что после перехода районов Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо под контроль правительства Сирии руководство СДС неверно оценивает изменившуюся ситуацию, а следование указаниям РПК чревато тяжелыми последствиями. Источники отмечают, что после утраты ключевых позиций лидеры Рабочей партии Курдистана, доминирующие в СДС, пытаются сохранить оставшиеся территории, однако подобный сценарий оценивается как малореалистичный. Два пограничных перехода между Сирией и Ираком имеют стратегическое значение, и по завершении 15-дневного перемирия именно они, как ожидается, первыми перейдут под контроль центрального правительства Сирии - либо в рамках интеграционного соглашения, либо в результате операции, на проведение которой дадут согласие и Вашингтон, и Анкара. Отдельным вопросом остается влияние происходящих в Сирии процессов на проект «Турция без террора», запуск которого готовится в самой Турции. По оценкам источников, на фоне изменения политики США среди курдского населения Сирии и за ее пределами нарастает разочарование. Если процесс интеграции завершится без новой войны, это существенно упростит задачу Анкары.