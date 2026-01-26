Курды не сдаются. Война продолжается

Как выясняется, перемирие на северо-востоке Сирии оказалось паузой, а не договором. Кобани вновь становится точкой, где проверяют границы допустимого, а также готовность сторон к новому раунду силового давления. Речь идет о столкновении двух несовместимых логик управления территорией, которые временно сдерживались внешними факторами, прежде всего американским присутствием и операцией по вывозу в Ирак заключенных ИГИЛ. Боевые действия возобновились вчера глубокой ночью и носили скоординированный характер. Удары по Хараб-Эшеку и Аль-Джалабии сопровождались артиллерийским огнем, переброской бронетехники и активным использованием беспилотников. Такой набор средств указывает на заранее подготовленную операцию ограниченного масштаба, цель которой заключается в тактическом давлении и проверке реакции противника.

Надо отметить, что район к юго-востоку от Кобани имеет ключевое значение для контроля над дорожными узлами и линиями снабжения вдоль реки Евфрат, а также для обеспечения безопасности самого Кобани, остающегося символическим и политическим центром курдского сопротивления. Версия официального Дамаска принципиально иная, но не менее показательная. Обвинения в адрес СДС в применении более 20 беспилотников-камикадзе с видеонаведением от первого лица и ударах по военным объектам указывают на качественное изменение тактики курдских формирований. Ранее использование таких средств было характерно, прежде всего для операций Вооруженных сил Турции и протурецких группировок, а их появление в руках Сирийских демократических сил свидетельствует либо о расширении внешней поддержки, либо о передаче курдам технологий и боеприпасов через третьи стороны. Уничтожение нескольких армейских автомобилей и удары по району Сарин укладываются в модель асимметричного давления, направленного на демонстрацию способности курдского сопротивления наносить точечный ущерб без развертывания крупных сил.

Особое внимание привлекают сообщения о гибели членов одной семьи в Хараб-Эшеке в результате удара беспилотника. Независимо от того, какая из сторон несет за это ответственность, подобные эпизоды немедленно переводят столкновения из военной плоскости в политическую. Курдские структуры используют этот инцидент, чтобы обвинить Дамаск в неизбирательном применении силы, а сирийское правительство – чтобы обвинить курдов в использовании дронов без учета последствий для гражданского населения. В обоих случаях риск втягивания местных племенных и арабских сообществ серьезно возрастает, что в итоге может резко расширить зону конфликта. Важно учитывать контекст, в котором происходит эскалация. Продление перемирия еще на 15 дней было напрямую связано с американской операцией по эвакуации в Ирак нескольких тысяч заключенных боевиков «Исламского государства» из тюрем, находящихся под контролем СДС. Этот процесс требует относительной стабильности в приграничных районах и фактически заморозил активные действия всех сторон. Но по мере того как вывоз боевиков ИГИЛ завершается, мотивация соблюдать режим прекращения огня становится ниже, а накопленные противоречия постепенно выходят на поверхность. Для Дамаска текущая ситуация — это возможность постепенно расширять зону своего контроля и тестировать в условиях ослабления американского фактора пределы допустимого. Для курдских формирований — это попытка сохранить переговорные позиции и продемонстрировать, что интеграция в государственные структуры Сирии не может быть навязана им силой. При этом обе стороны действуют с оглядкой на Турцию, рассматривающую район Кобани как часть своей зоны безопасности, и на США, чье сокращающееся присутствие остается ключевым элементом сдерживания.