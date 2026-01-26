USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану

горячая тема
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
19:15 1142

Интервью бывшего командующего Военно-морскими силами Израиля генерал-майора в отставке Элиэзера Чейни-Марома в эфире радиостанции 103FM заслуживает самого пристального внимания уже потому, что о возможности американского удара по Ирану рассуждает не политик и не анонимный источник, а человек, десятилетиями работавший с оперативным планированием, разведкой и коалиционными сценариями.

Впервые высокопоставленный израильский военный открыто говорит о вероятности американской атаки на Иран не как о далеком сценарии, а как о временно ограниченном моменте, который может быть использован или упущен.

Жесткий вывод: если Дональд Трамп ищет момент для удара, то именно сейчас этот момент впервые выглядит политически «чистым». Масштаб насилия внутри Ирана снимает для Вашингтона значительную часть прежних ограничений

Логика Чейни-Марома строится вокруг ключевого тезиса: режим аятолл сам создает условия, при которых силовой сценарий становится для США не только возможным, но и политически оправданным. Массовое подавление протестов, масштабы насилия и утечки видеоматериалов из Ирана, по словам бывшего командующего ВМС, формируют то, что в Вашингтоне всегда было дефицитом - легитимацию. Не юридическую, а политическую и моральную, достаточную для объяснения удара по Ирану как реакции, а не агрессии.

При этом Чейни-Маром не описывает будущие действия США в категориях «войны» в классическом смысле. Речь идет не о вторжении, не о смене режима по иракской модели и не о длительной военной кампании. Его оценка куда ближе к современной американской практике: серия ударов, направленных на разрушение ключевых опор режима - Корпуса стражей исламской революции, инфраструктуры управления, центров принятия решений, узлов внутреннего подавления. Целью в таком сценарии становится не захват территории, а резкое повышение внутренней цены удержания власти.

Принципиально важно, что Чейни-Маром говорит о качественном ослаблении Ирана. По его словам, это уже не тот режим, который существовал еще несколько лет назад - устойчивый, уверенный в контроле над улицей и способный играть на затяжную эскалацию. Сегодняшняя исламская республика, по его оценке, гораздо более чувствительна к внешнему давлению и внутренним ударам. Да, у нее остаются ракеты и прокси-структуры, но сама система стала более хрупкой, а запас прочности - ограниченнее.

Интервью бывшего командующего Военно-морскими силами Израиля генерал-майора в отставке Элиэзера Чейни-Марома заслуживает самого пристального внимания

Отсюда и жесткий вывод: если Дональд Трамп ищет момент для удара, то именно сейчас этот момент впервые выглядит политически «чистым». Чейни-Маром прямо говорит, что масштаб насилия внутри Ирана снимает для Вашингтона значительную часть прежних ограничений. Не потому, что мир в итоге станет более справедливым, а потому, что в международной политике подобные цифры и кадры работают как разрешение на действие.

При этом он не утверждает, что решение уже принято. Напротив, Чейни-Маром подчеркивает неопределенность - даже в отношении Дональда Трампа. Но сама постановка вопроса показательна: обсуждается не «будет ли вообще», а «используют ли окно». В его интерпретации это и есть первый за долгое время период, когда американский удар по Ирану выглядит не экстраординарным, а логически вписанным в текущую реальность.

Важна и ремарка отставного генерала о возможных стоп-факторах. По мнению Чейни-Марома, остановить такой сценарий могло бы лишь экстраординарное предложение со стороны Тегерана - немедленный отказ от обогащения урана и готовность к реальным переговорам. Не тактическая пауза, не дипломатическая риторика, а шаг, от которого режим аятолл до сих пор демонстративно воздерживался.

Это уже не тот режим, который существовал еще несколько лет назад - устойчивый, уверенный в контроле над улицей и способный играть на затяжную эскалацию

В этом смысле выступление Чейни-Марома - не прогноз и не призыв, а фиксация момента. Он описывает ситуацию, в которой Иран впервые за долгое время оказался не объектом абстрактных угроз, а участником жесткой, просчитанной игры, где его собственные действия резко сузили пространство для маневра.

И если такие оценки начинают публично звучать из уст военных такого уровня, это означает лишь одно: тема силового сценария вышла за пределы закрытых штабных обсуждений и вошла в фазу практического рассмотрения.

Читайте по теме

Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
25 января 2026, 01:41 6885
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
18 января 2026, 13:15 7382
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 11554
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 848
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 481
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 563
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1143
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1319
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1607
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7446
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 901
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2208
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1728
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1809

ЭТО ВАЖНО

Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 848
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 481
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 563
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1143
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1319
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1607
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7446
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 901
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2208
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1728
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться