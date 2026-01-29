Переиграть. И как бы не проиграть

Происходящее в американском штате Миннесота являет собой калейдоскоп трагических событий, который каждый день меняется как в игрушке - оптической трубке для рассматривания различных фигурок. Часто появляются похожие фотографии с места события, но сделанные с других ракурсов. Вот агент ICE грубо толкает местную жительницу, и та падает в снег. За нее вступается Алекс Претти, на него набрасываются сразу несколько человек, и он падает на асфальт. Сразу после этого его убивают выстрелами в упор. В последние сутки появилась новая деталь - убийц было двое. В этом калейдоскопе СМИ отмечают, что президент Трамп неожиданно позвонил своему непримиримому оппоненту-губернатору Миннесоты Тиму Уолцу и у них состоялся разговор на спокойных тонах. Из него выяснилось, что президент уволил начальника Пограничного патруля - Грега Бовино и «пообещал подумать» над сокращением федеральных агентов в штате. Общим мнением в Америке было то, что Трамп дал заднюю на фоне протестов. ICE (United States Immigration and Customs Enforcement - Иммиграционная и таможенная служба) в другом контексте переводится с английского как «Лед». Вот Белый Дом и поскользнулся на этом льду в зимней Миннесоте.

Президент совершенно очевидно слишком далеко зашел в своей борьбе против «синих» - управляемых демократами штатов. Уволенный Бовино был в натуре гаитянским тонтон-макутом, только с белой кожей - с идиотской прической с выбритыми висками под Шона Пена из фильма «Одна битва за другой» и в черном пальто маньяка. Однако садисткие действия «агентов льда» пока не прекратились. Формально направленные на борьбу против нелегальных иммигрантов они сражаются преимущественно против законопослушных белых граждан. В Миннеаполисе вам расскажут, что они похитили пятилетнего ребенка, чтобы заставить сдаться его отца, что многие родители закрывают своих детей в подвалах домов и не пускают их в школу – опасность для всего населения слишком высока. «ICE стала оккупационной армией, которая была направлена в демократические города, - пишет в Washington Post читатель Саймон Коэн. - Ее используют в политических целях, якобы в поисках «внутреннего терроризма». В США телеканалы и пресса заполнены сюжетами на тему с вопросом: «США уже на пороге гражданской войны или еще нет?». Многие эксперты считают, что уже началась «холодная» гражданская война. Да, до прямого вооруженного столкновения между штатами и Вашингтоном еще дело не дошло, но в стране, очевидно, разгорается острая поляризация и за последний год начал сильно нарастать риск политического насилия с высокой возможностью восстания.

Так что слоган: «Не дождетесь!» применительно к гражданской войне в США не особенно актуален. Она уже здесь. В апреле 2024 года в Университете Пенсильвании прошли необычные учения. По ним президент проводит исключительно непопулярную операцию в Филадельфии и пытается федерализировать Национальную гвардию штата. Когда губернатор штата препятствует этому, президент направляет туда войска. Вспыхивает вооруженный конфликт между федеральными властями и штатом. «То, что происходит в Миннесоте идет именно по этому сценарию», - говорит Клэр Финкельштейн, профессор философии Университета Пенсильвании, которая проводила учения. В нынешнем противостоянии федералов и властей штата проявляются и забавные сюжеты. Гнев, вызванный убийством Алекса Претти вызвал активность на форумах гольфистов, любителей кошек и потребителей бурбона. На сайте, где пользователи играют со своими котами (там 800 тысяч членов) впервые была поднята тема, связанная с политикой. «Если вы хотя бы частично поддерживаете действия Трампа и ICE, то отныне являетесь нежеланными персонами на нашем сайте», - говорит один из модераторов, профессиональный игрок в покер.

Но восстание, хотя и не вооруженное, происходит внутри Республиканской партии. Кандидат от этой партии на выборах губернатора Миннесоты Крис Медель снял свою кандидатуру. «Я не могу поддерживать мстительные действия республиканцев против граждан наших штатов, - завил он. - Я не могу смотреть в глаза моих дочерей и говорить, что участвую в выборах губернатора как республиканец». Вот так! Но и в Конгрессе решили, что президент не прав. Не только те, кто прежде критиковал Трампа, но и его горячие поклонники, которые демонстрировали полную лояльность в течение всего года после инаугурации сейчас дают ему «ледяной» ответ. «Факты настольно вопиющие и настолько возмутительные, что республиканцы не готовы покупать объяснения об убийстве в Миннеаполисе, которые были сразу представлены властями, - говорит республиканский социолог Уитт Эйрес. Они требуют полного и свободного расследования случившегося». Очень многие конгрессмены и сенаторы обращают свой гнев против директора Департамента внутренней безопасности Кристи Ноэм. Сенатор Том Тиллис из Северной Каролины считает, что она совершенно не компетентна: «Если она не уйдет сама, то Трамп должен уволить ее. Ноэм полностью дискредитирует все подразделения департамента - Пограничный патруль, ICE, таможню, ее надо вышвырнуть оттуда», -говорит сенатор. Одновременно члены Конгресса резко критикуют политического советника Трампа Стивена Миллера, с подачи которого Ноэм и другие чиновники назвали Претти «опасным домашним террористом».