Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Один диктатор ушел, второй пришел

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
22:46 829

Что происходит в Венесуэле? Там на всех парах идет утверждение демократии, и страна быстро движется к свободным выборам?

Госсекретарь Марко Рубио выступил в среду перед членами сенатского Комитета по международным делам. Сенаторы «поджаривали» его несколько часов и остались недовольны. Их возмутило то, что, предприняв поимку Николаса Мадуро, а до того начав ракетные обстрелы судов у берегов Венесуэлы, администрация не предупредила Конгресс. Рубио говорил им, что операция против Мадуро была «короткой и ограниченной, и совсем не военной», но сенаторы сказали, что это «пустой аргумент».

Нефть, нефть, нефть... США и не скрывают, что вовсе не важно, как будет восстанавливаться демократия в Венесуэле

Однако это уже дело дней минувших. А контуры дальнейшей стратегии Белого дома по отношению к Венесуэле, о которых говорил Рубио, остаются размытыми. Например, он сказал, что повторная военная акция не исключается, хотя президент Трамп и не хочет ее. А отвечая на вопрос, при каких условиях США ударят по Венесуэле, Рубио допустил лишь один гипотетический вариант. Это произойдет, по его словам, если американцы обнаружат в Венесуэле завод по производству иранских дронов, которые будут угрожать США и их союзникам. И тогда военная операция президента Трампа будет полностью оправданной.

И всего-то?

Но главное, о чем Рубио не упомянул, заключается в следующем. В последнее время у американской разведки появились подозрения, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, на которую поставил Вашингтон, начала вилять хвостом. Как сообщает Reuters в своем эксклюзивном материале, у спецслужб США есть обоснованные сомнения в том, что Родригес будет сотрудничать с США. Речь идет, прежде всего, о ее готовности порвать с врагами Америки.

До этого американские официальные лица говорили, что новое правительство Венесуэлы должно прекратить отношения с Ираном, Китаем, Кубой и Россией и даже выдворить из страны дипломатов и советников из этих стран.

В ответ Родригес в минувшее воскресенье заявила, что она «по горло сыта указаниями из Вашингтона». На это Рубио в разговоре с сенаторами сказал, чтобы те не беспокоились. И. о. президента Венесуэлы, по его словам, продолжает сотрудничать. И в качестве примера привел то, что эта страна продала США до 50 миллионов баррелей нефти.

Сенаторы открыто заявили, что США сменили одного диктатора на другого

Нефть, нефть, нефть... США и не скрывают, что вовсе не важно, как будет восстанавливаться демократия в Венесуэле. Энергетические ресурсы страны - вот что интересует Белый дом.

«Мы заменили одного диктатора на другого, - сказала госсекретарю на слушаниях Джинн Шейхин, сенатор из Нью-Гемпшира. – Родригес на сможет остановить влияние на Венесуэлу Ирана, Китая и России. Ее сотрудничество с США - временное и тактическое».

Однако если Родригес будет неспособна выполнить приказы о сворачивании отношений с противниками США, это все же вызовет недовольство в администрации Трампа и теоретически может открыть путь для вооруженного вмешательства в Венесуэлу. Но выполнение этих условий весьма чревато для нее самой. В Венесуэле остаются тысячи кубинских агентов, внедренных в армию и службы безопасности, убийство 32 из них во время налета американского спецназа «Дельта» с целью поимки Мадуро ничего не изменило в стратегии Гаваны. С Китаем Венесуэла поддерживает тесные торгово-экономические связи и расплачивается с ним нефтью в счет погашения прежних многомиллиардных кредитов. Не списаны и отношения с Тегераном и Москвой, хотя они и сократились по известным объективным причинам.

Чтобы разобраться с тяжелой ситуацией, США намерены в самое ближайшее время пополнить свои знания об этой стране. Для этого они хотят восстановить «дипломатическое присутствие» в Каракасе, которое было прекращено в 2019 году.

15 января венесуэльскую столицу посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, но какие у него сложились впечатления от разговора с Родригес, неизвестно. Сообщается, что ЦРУ намерено сделать свое присутствие в Венесуэле долговременным. Но в отсутствие посольства представители этой разведслужбы будут размещаться на других объектах. И это, несомненно, поставит их жизни под угрозу во время передвижений по Каракасу. А, учитывая уличный бандитизм, им придется ездить без часов и в скромных потертых майках.

15 января венесуэльскую столицу посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф... ЦРУ намерено сделать свое присутствие в Венесуэле долговременным

Венесуэльским генералам, которым принадлежит реальная власть в Венесуэле, ничего не будет стоить избавиться от Родригес, если она станет слишком благосклонной к Америке. Сейчас они затаились, выжидая, что будет происходить дальше, но отказаться от своей кормушки в виде наркобизнеса вряд ли будут готовы.

Рубио на встрече с сенаторами не смог ответить на вопрос, каковы будут сроки стабилизации положения в Венесуэле. «Может быть, на это уйдет три, а может быть, и шесть месяцев», - сказал он. В любом случае ясно, что о подготовке свободных выборов речь не идет.

Так же, как и неясна возможная роль лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. Как считают в разведслужбах США, пока она не может возглавить страну, потому что у нее нет поддержки в спецслужбах и в армии страны, а также со стороны представителей нефтяной отрасли. Трамп на этой неделе сказал, что он бы приветствовал «включение» Мачадо в управление Венесуэлой, однако, как говорят представители администрации, ее роль в этом процессе «возможна лишь в долгосрочной перспективе».

Сама Мачадо после разговора с Рубио, который также состоялся в среду, сказала репортерам, что «не согласна делить власть с «криминальными элементами». «Мы хотим настоящего перехода демократии, а не то, что произошло в России, - заявила она. - Нам не нужна стабильность для преступников, мы хотим справедливости, правды и свободы».

