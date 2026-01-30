Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой!

Перспектива возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака вызывает в Анкаре ощущение прямой угрозы тем региональным конструкциям, которые Турция выстраивала все последние годы на южном направлении. Для команды Эрдогана Ирак давно перестал быть периферийным соседом и превратился в ключевой элемент сразу нескольких стратегий - от безопасности и энергетики до логистики и внутренней стабильности самой Турции. Именно поэтому возможный реванш аль-Малики в Багдаде воспринимается в Анкаре, как системный сдвиг, способный перечеркнуть достигнутые договоренности. Напомню, что за последние годы Турция вложила значительные политические и экономические ресурсы в формирование прагматичной модели взаимодействия с Ираком. Багдад рассматривался Турцией как партнер в борьбе с терроризмом, рынок для турецкого экспорта, транзитная территория и буфер против распространения региональных конфликтов.

Особое место в этих расчетах занимает проект «Дорога развития», предполагающий соединение портов Южного Ирака с турецкой инфраструктурой и далее с рынками Европы. Для Анкары это не просто транспортный коридор, а часть долгосрочной стратегии превращения Турции в ключевой логистический узел между Азией и Европой. Возвращение к власти политика, ассоциируемого с тесным сотрудничеством с Тегераном, ставит под сомнение реализуемость этого проекта, поскольку в приоритет могут быть выдвинуты альтернативные маршруты, ориентированные на Иран или Персидский залив. Экономическое измерение проблемы тесно переплетено с вопросами безопасности. Усиление проиранских вооруженных группировок в Ираке, включая структуры, связанные с так называемыми бригадами «Хезболлы», сопровождается все более жесткой риторикой и прямыми угрозами вовлечения Ирака в возможный региональный конфликт. Параллельно сохраняется проблема перевода заключенных боевиков «Исламского государства» из Сирии в иракские тюрьмы, что, по оценкам турецких служб, повышает риски побегов, реорганизации подпольных сетей и дестабилизации приграничных районов. Для Турции это означает рост угрозы терроризма, усиление нелегальных потоков оружия и людей, а также потенциальные новые волны миграции. Не заставила себя ждать и финансовая реакция. На фоне сообщений о возможном возвращении аль-Малики иракский динар за считанные дни потерял около 7 процентов, что стало индикатором недоверия со стороны рынков и инвесторов. Для Турции, тесно связанной с Ираком торговыми и валютными потоками, такая нестабильность неминуемо оборачивается сбоями в трансграничной торговле, ростом издержек и дополнительным давлением на собственную экономику. Еще одним фактором напряженности является позиция Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио недвусмысленно дали понять, что возвращение аль-Малики будет означать пересмотр американской помощи Ираку и усиление давления на Багдад как на союзника Ирана. Таким образом, опасный сценарий, при котором Ирак вновь превращается в арену прямого противостояния между Вашингтоном и Тегераном принимает реальные очертания.