Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару

В момент, когда напряженность между Ираном и США приблизилась к критической отметке, во внешней политике Турции разворачивается тихая, но весьма интенсивная дипломатическая активность. 30 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи без предварительного анонса прибывает в Анкару для переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По информации источников в МИД Турции, формально повестка визита главы МИД ИРИ включает обсуждение двусторонних отношений, экономического взаимодействия и борьбы с иранским крылом Рабочей партии Курдистана - организацией PJAK. Однако ключевой темой переговоров станет вероятность прямого удара США по Ирану, который в Анкаре рассматривают как вполне реальную, приближающуюся угрозу.

Турецкие власти утверждают, что в последние дни Анкара по факту выполняет роль дипломатического «буфера», стремясь не допустить трансформации кризиса в открытую военную фазу. По данным турецкой стороны, в период с 13 по 20 января Хакан Фидан провел четыре телефонных разговора с представителями американской и иранской администраций. Параллельно Турция активизировала консультации с ключевыми региональными игроками - Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, пытаясь выстроить согласованную линию сдерживания эскалации. В турецких экспертных кругах считают закономерным стремление официальной Анкары предотвратить американский удар по Ирану в момент, когда регион и без того перегружен конфликтами. Продолжающаяся война России и Украины, сохраняющаяся нестабильность в Сирии и неурегулированный конфликт со структурами Сирийских демократических сил создают для Турции ситуацию множественных рисков. Дополнительным фактором остается угроза масштабной миграционной волны в случае начала боевых действий на иранском направлении. В этих условиях ставка Турции на дипломатию выглядит вынужденной мерой национальной безопасности. В то же время в Анкаре не питают иллюзий относительно разногласий с Тегераном, накопившихся за десятилетия на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Усилив в последние недели дипломатические контакты, руководство Турции исходит из предположения, что на первом этапе Иран может попытаться предложить Вашингтону ограниченный формат взаимодействия - например, в сфере доступа к нефтяным месторождениям или технологического обмена. Такой шаг, по оценке Анкары, мог бы создать окно возможностей для возвращения США за стол переговоров. Но для этого Тегерану потребуется пойти на демонстративные и значимые дипломатические маневры.

Газета Hürriyet сообщает, что в ходе недавнего телефонного разговора между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом обсуждались именно такие сценарии. По информации издания, Эрдоган предложил организовать трехстороннюю телеконференцию с участием Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Утверждается, что американская сторона дала согласие на этот формат, расценив его как возможный канал политического зондирования. Перечень требований Вашингтона остается предельно жестким: полная ликвидация или передача третьей стороне обогащенного урана, закрытие всех ядерных объектов, отказ Ирана от программ создания дальнобойных баллистических ракет, прекращение угроз в адрес Израиля и, в конечном счете, передача власти от религиозного руководства избранным институтам. В Анкаре считают, что в случае нанесения удара по Ирану приоритетной задачей для Соединенных Штатов станет устранение угроз безопасности Израиля. Турецкие эксперты указывают, что Израиль заинтересован в том, чтобы до парламентских выборов в этой стране, запланированных на октябрь, США нанесли хотя бы ограниченный удар по Ирану. Западные СМИ также сообщают, что в Вашингтоне рассматриваются не масштабные военные операции, а точечные сценарии, рассчитанные на быстрый политический эффект.