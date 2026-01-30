Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?

Значительные успехи сирийской армии в боях против курдской армии - «Сирийских демократических сил» (СДС) - вновь обострили внутренние противоречия в турецкой политике и вызвали заметную напряженность в отношениях между правящей Партией справедливости и развития (АКР) и курдской «Партией равенства народов и демократии» (DEM). С октября 2024 года обе эти силы участвовали в процессе «Турция без террора», направленном на разоружение Рабочей партии Курдистана, и за прошедший год между ними наметилось осторожное сближение. Однако операции Дамаска против подразделений СДС, которые в Анкаре традиционно рассматривают через призму собственных курдских проблем, вновь вывели на первый план вопрос о «красных линиях» и допустимых пределах политического компромисса.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя развитие событий в Сирии, заявил, что формально представители DEM по-прежнему привержены курсу «Турция без террора». Он подчеркнул, что именно Анкара выступает покровителем сирийских курдов, и одновременно предупредил власти Дамаска о необходимости проводить операции без ущерба для мирного населения и гражданской инфраструктуры. Официальная риторика правящей партии и ее союзника - Партии националистического движения (МНР) - оставалась сравнительно сдержанной даже после того, как 20 января на акции DEM в приграничном Нусайбине был спущен турецкий флаг и прозвучали жесткие обвинения в адрес Анкары. Ситуация изменилась после заявлений лидера МНР Девлета Бахчели, подчеркнувшего, что «Отряды народной самообороны» (YPG), признанные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Турцией террористической структурой, не представляют интересы курдов. В ответ сопредседатель DEM Тунджай Бакирхан заявил, что именно YPG и выражает волю курдского населения. Это заявление спровоцировало резкую реакцию в Анкаре. Дополнительное раздражение вызвали слова другого сопредседателя DEM Тюлай Хатимоуллары, сравнившей действия сирийской армии с турецкой операцией в Африне 2018 года и назвавшей обе кампании «резней». Для правящей коалиции эти формулировки прозвучали как сигнал того, что партнер по диалогу переходит к конфронтационной риторике.

26 января Омер Челик, официальный представитель правящей партии, обвинил руководство DEM в «пересечении «красной линии» и фактической поддержке террористической организации. В ответ представитель DEM Айшегюль Доган заявила, что сама логика «красных линий» противоречит идее мирного процесса. По оценкам экспертов, подобная позиция означает отказ Партии равенства народов и демократии признавать ключевые условия, на которых Анкара строит диалог. Тем не менее источники в правящей партии, общавшиеся с корреспондентом haqqin.az, утверждают, что нынешняя напряженность не достигнет уровня, способного сорвать процесс «Турция без террора». По их словам, власти внимательно отслеживают заявления партнеров, однако считают, что за последнее время представители курдской партии все чаще прибегают к эмоциональной и, по выражению одного из собеседников, «токсичной» риторике. В Партии справедливости и развития объясняют обострение противоречий расхождением между призывом лидера РПК Абдуллы Оджалана «сложить оружие» и реальной ситуацией на местах. Формально говорится о самороспуске и разоружении, однако, по данным турецких чиновников, курдские боевики продолжают перебрасываться в Сирию. «Если терроризм будет ликвидирован внутри Турции, но вспыхнет у наших границ, что это изменит?» - задается вопросом один из представителей властей. В Анкаре подчеркивают, что призыв Оджалана касается всех подразделений структуры, включая сирийские формирования.