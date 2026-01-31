На Кубу идет ураган под названием «Трамп»

В разгар кризиса вокруг Ирана Дональд Трамп неожиданно объявил чрезвычайное положение из-за угроз, которые... представляет для США Куба. Одновременно он пригрозил ввести пошлины против всех стран, которые отправляют нефть на остров. В указе президента о введении ЧП говорится, например, что кубинский режим «поддерживает враждебные субъекты в целях поощрения терроризма и региональной нестабильности». В частности, на сайте Белого дома указывается, что на Кубе «находится крупнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей конфиденциальной информации из США». Гавана в течение многих лет активно сотрудничала с армией и репрессивными органами Венесуэлы. Практически в каждой казарме, в каждом министерстве этой страны присутствовали агенты кубинской госбезопасности. Однако после операции спецназа «Дельта», который захватил венесуэльского лидера Николаса Мадуро, эта деятельность Кубы если и не была прекращена полностью, то значительно снизилась.

Но нет никаких свидетельств того, что Куба проводит подрывную антиамериканскую деятельность в других странах Латинской Америки. Данные о том, что Куба использует размещенный на своей территории бывший советский центр вообще откровенный оксюморон. Речь идет о центре электронного перехвата в местечке Лурдес под Гаваной. В течение ряда лет он мог перехватывать разного рода сообщения и телефонные звонки из США. Однако в 2002 году центр был демонтирован по команде Владимира Путина, который тогда очень хотел дружить с Джорджем Бушем-младшим. В 2014 году пошли разговоры о том, что центр может быть активирован, но дело не продвинулось: его антенны и другое оборудование в условиях тропического климата проржавело и годилось лишь как декорация для очередной серии « Парка Юрского периода». За последние, по крайней мере, полтора десятилетия Куба не была замечена, как Венесуэла в наркоторговле. Кроме того, ее власти исправно сотрудничают с американской Береговой охраной, которая отлавливает в море беглецов с острова и отправляет их домой. В прежние годы на Кубу шли из США рейсы с депортированными кубинцами, но после вступления в должность Трампа они прекратились: Вашингтон полностью прервал контакты с Гаваной. Ну, а какую стратегию преследует президент США, блокируя все поставки нефти на Кубу? Один и репортеров пула Белого дома спросил Трампа: «Вы хотите задушить Кубу?». «Задушить - ужасное слово», - ответил тот. - Но повторил то, что говорил раньше: «Куба скоро падет сама».

Куба добывает в день около 40 тысяч баррелей нефти при спросе в районе 100 тысяч. Венесуэльская нефть перестала поступать на остров, и главным благодетелем кубинцев осталась Мексика. Но и оттуда идет все меньше нефти. В течение 2025 года поставки мексиканской нефти составляли 20 тысяч баррелей в день, а с начала этого года скатились до 3 тысяч баррелей. Совершенно очевидно, что в случае введения тарифов Трампа главной пострадавшей будет именно Мексика. Президент этой страны Клаудиа Шейнбаум не проясняет, собирается ли она вообще прекратить всякие поставки нефти на Кубу. Она говорит, что это суверенное дело ее правительства, а все контракты были подписаны нефтяной компанией Petroleos Meхicanos. Шейнбаум не хочет откровенно прогибаться перед Трампом. Однако совершенно очевидно, что ее напугали его угрозы начать наносить ракетные удары по территории Мексики для разгрома действующих там наркокартелей - после них и снизились поставки нефти на Кубу. Трампа активно поддерживают и законодатели во Флориде, выходцы с Кубы. «Мексиканское правительство подрывает политику США, - говорит конгрессмен Карлос Хименес. - Мы не потерпим этого предательства». Внутри правящей партии Мексики также растут противоречия по поводу экономической поддержки Кубы. Многих тамошних функционеров раздражает неспособность кубинских властей провести необходимые реформы, чтобы навести в доме порядок. «Оказать чрезвычайную помощь в случае каких-либо бедствий - урагана или землетрясения - одно дело, - говорит Франциско Барнес, эксперт по нефти из Национального автономного университета Мексики. - Другое дело - постоянно поддерживать на плаву правительство, которое не в состоянии решить свои экономические проблемы».