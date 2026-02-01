На Ближнем Востоке не романтика, а холодный расчет

Бейрут и Дамаск начинают перезагрузку отношений с самого болезненного узла - тюрем. Ливан согласился передать сотни сирийских заключенных обратно в Сирию, рассчитывая одновременно разгрузить переполненную пенитенциарную систему, снизить внутреннее напряжение и проверить, способна ли постасадовская власть в Дамаске контролировать вопросы безопасности. Формально это юридическая процедура. По сути - элемент более широкого процесса переформатирования всей послевоенной архитектуры отношений между двумя странами после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Тюремная тема оказалась точкой, где сходятся вопросы безопасности, внутренней политики и тяжелая историческая память. Кабинет министров Ливана одобрил соглашение о репатриации сирийцев, отбывающих наказание в ливанских тюрьмах. По словам вице-премьера Тарека Митри, на первом этапе речь идет примерно о 300 заключенных. Однако за этой цифрой стоит гораздо более масштабная проблема: всего в ливанских тюрьмах содержатся около 2000 сирийцев, из них порядка 800 обвиняются в участии в нападениях и вооруженных акциях, причем многие годами находятся под стражей без окончательных приговоров.

Для Бейрута это не только гуманитарный или юридический вопрос, но и структурная нагрузка на государство. Переполненные тюрьмы, перегруженные суды и постоянное политическое давление превращают содержание иностранцев в хронический раздражитель. Для Дамаска же речь идет о суверенитете и контроле над собственными гражданами, а также о возможности влиять на повестку соседа. Исторический фон лишь усиливает чувствительность темы. Сирийское военное присутствие в Ливане до 2005 года до сих пор воспринимается значительной частью общества как фактическая оккупация. В свою очередь, многие сирийцы не забыли участие «Хезболлы» в войне на стороне режима Асада. Взаимное недоверие глубоко укоренено, а любое решение в сфере безопасности неизбежно приобретает политический подтекст. Именно поэтому передача заключенных - не жест примирения, а прагматичный расчет. Сирийская сторона также действует из соображений безопасности. После смены власти тюрьмы, ненадолго опустевшие, вновь заполняются задержанными по «соображениям безопасности», что показывает: даже постасадовская система остается жесткой и силовой. Возвращение осужденных позволяет Дамаску централизовать контроль и восстановить управляемость внутри страны.