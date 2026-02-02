Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару

Израильская политика десятилетиями избегала прямых формулировок, оставляя Государство Катар в зоне дипломатических полунамёков и серых схем. Теперь, похоже, эта эпоха заканчивается: лидер парламентской оппозиции Яир Лапид выносит в Кнессет законопроект, официально признающий Катар враждебным государством.
Текст лапидовского законопроекта предельно сух и потому опасен: один раздел, одна формула, один вывод - Катар приравнивается к вражеским государствам, а значит, к нему автоматически применяются все существующие ограничения законодательства Государства Израиль, от запрета торговли до уголовной ответственности за содействие «врагу». Без специальных оговорок, «серых зон» и привычных дипломатических лазеек.
Фактически Лапид делает то, на что израильские правительства не решались годами – он переводит катарский вопрос из сферы разведывательных докладов и закулисных обвинений в плоскость прямого правового статуса. Если документ будет принят, отношения с Дохой перестанут быть предметом политических интерпретаций и станут предметом уголовного кодекса.
Юридическая конструкция законопроекта выстроена максимально жестко. В ход идут нормы еще времен британского мандата - указ 1939 года о торговле с врагом, дающий Министерству финансов право блокировать любые экономические связи, а также статья 91 Уголовного закона, приравнивающая к уголовным преступлениям помощь, службу или передачу информации врагу. Дополнительно Основной закон запрещает поддержку враждебного государства кандидатам в Кнессет. Иначе говоря, речь уже не только о внешней политике, а о вопросе внутренней лояльности государству.
Ключевой политический посыл прямолинеен: Катар, по версии Лапида, давно действует как инфраструктурный тыл ХАМАС - финансирует, размещает на своей территории руководство, обеспечивает ему медийную и дипломатическую «крышу». В этом контексте упоминается и телекомпания «Аль-Джазира», которую в Израиле все чаще рассматривают не как СМИ, а как инструмент политической войны и системной делегитимации Израиля на международной арене.
Тем более, что фон задает недавний скандал вокруг так называемого «Катаргейта», в котором фигурируют подозрения в попытках вербовки людей, близких к канцелярии премьер-министра Нетаньяху. В условиях, когда вопрос доверия к системе безопасности и так подорван, подобные эпизоды превращают Катар из спорного посредника в потенциального противника.
Это и есть основной нерв законопроекта. Доха годами играла двойную роль, будучи одновременно посредником на переговорах, каналом для гуманитарных денег в Газу и спонсором тех же структур, которые Израиль считает экзистенциальной угрозой. Такая «политика баланса» устраивала многих, пока позволяла держать ситуацию управляемой. Но после 2023–2025 годов терпимость к двойным стандартам закончилась. Теперь логика иная: либо партнер, либо враг. Третьего не дано.
Внутриполитически шаг Лапида – это попытка перехватить инициативу у правых. Он выводит оппозицию на поле жесткой безопасности, где традиционно доминируют сторонники силовых решений.
Внешнеполитические последствия законодательной инициативы Лапида могут оказаться куда шире, чем кажется. Признание Катара враждебным государством автоматически осложнит любые контакты - от бизнеса до посредничества по заложникам и перемириям. Израиль фактически отрежет один из немногих каналов, через который велись непрямые переговоры с Газой.