Израиль готовит беспрецедентный удар по Катару

Израильская политика десятилетиями избегала прямых формулировок, оставляя Государство Катар в зоне дипломатических полунамёков и серых схем. Теперь, похоже, эта эпоха заканчивается: лидер парламентской оппозиции Яир Лапид выносит в Кнессет законопроект, официально признающий Катар враждебным государством. Текст лапидовского законопроекта предельно сух и потому опасен: один раздел, одна формула, один вывод - Катар приравнивается к вражеским государствам, а значит, к нему автоматически применяются все существующие ограничения законодательства Государства Израиль, от запрета торговли до уголовной ответственности за содействие «врагу». Без специальных оговорок, «серых зон» и привычных дипломатических лазеек. Фактически Лапид делает то, на что израильские правительства не решались годами – он переводит катарский вопрос из сферы разведывательных докладов и закулисных обвинений в плоскость прямого правового статуса. Если документ будет принят, отношения с Дохой перестанут быть предметом политических интерпретаций и станут предметом уголовного кодекса.

Юридическая конструкция законопроекта выстроена максимально жестко. В ход идут нормы еще времен британского мандата - указ 1939 года о торговле с врагом, дающий Министерству финансов право блокировать любые экономические связи, а также статья 91 Уголовного закона, приравнивающая к уголовным преступлениям помощь, службу или передачу информации врагу. Дополнительно Основной закон запрещает поддержку враждебного государства кандидатам в Кнессет. Иначе говоря, речь уже не только о внешней политике, а о вопросе внутренней лояльности государству. Ключевой политический посыл прямолинеен: Катар, по версии Лапида, давно действует как инфраструктурный тыл ХАМАС - финансирует, размещает на своей территории руководство, обеспечивает ему медийную и дипломатическую «крышу». В этом контексте упоминается и телекомпания «Аль-Джазира», которую в Израиле все чаще рассматривают не как СМИ, а как инструмент политической войны и системной делегитимации Израиля на международной арене. Тем более, что фон задает недавний скандал вокруг так называемого «Катаргейта», в котором фигурируют подозрения в попытках вербовки людей, близких к канцелярии премьер-министра Нетаньяху. В условиях, когда вопрос доверия к системе безопасности и так подорван, подобные эпизоды превращают Катар из спорного посредника в потенциального противника.