Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем

На первых полосах ведущих американских газет с трудом отыщешь сообщения о том, что происходит в Иране и вокруг него. Американцы всего этого не хотят замечать «Зачем нам знать, что происходит в 7 тысячах миль от нас?» - задаются вопросом пользователи социальных сетей. Граждане США традиционно не сильно увлечены внешней политикой своей страны. Но сейчас у них есть и другой резон не интересоваться ни Венесуэлой, ни Ираном, ни Гренландией. Они говорят, что война идет у них под носом. И самое прискорбное, что в эти почти боевые действия вовлечены дети. Все СМИ обошло сообщение о том, что судья на прошлой неделе приказал освободить 5-летнего Лиама Конехо Рамоса, который был задержан агентами Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и помещен в центр содержания нелегальных иммигрантов в городе Дилли, что в штате Техас.

Федеральные агенты остановили Лиама, когда тот, в своей шапочке в виде синего вязаного зайчика и с рисунком «Человека-паука» на ранце подходил к своему дому. Они заподозрили, что в доме мог прятаться отец мальчика, который был причислен к «нелегалам». «Постучи в дверь», - приказал иммиграционный полицейский. Ребенок выполнил приказ, но в доме никого не оказалось. В ICE решили, что его отец сбежал от них, что впоследствии не подтвердилось. И тогда они запихнули мальчика в машину и отвезли его в тюрьму для несовершеннолетних. Через несколько дней агенты захватили 2-летнюю Хло Ренату Типан — ее вытащили из машины ее отца, разбив в ней окно. Сейчас оба ребенка освобождены, а Лиама доставил домой конгрессмен Хоакин Кастро. Он был гарантией того, что ICE вновь не задержат мальчика. Однако в центрах для несовершеннолетних остаются еще десятки детей и подростков. По данным независимого агентства Marshall Project в течение 2025 года в стране было задержано 3800 человек, из них 20 были дети. Трамп, как известно, сделал приоритетом свою политику массовой депортации иммигрантов. Детей, по словам Венди Янг, президента группы по правам иммигрантов Kids in Need of Defense чиновники президента называют collateral damage – «сопутствующим ущербом».

Прежде большинство детей, оказавшихся в федеральном заключении, задерживались при пересечении мексикано-американской границы. Но сейчас охота на них идет внутри страны, и речь идет о семьях, которые живут в США в течение многих лет, и чьи дети учатся в американских школах. Нередко детей задерживают, когда они возвращаются из школ домой или идут на учебу. «Удар по семьям наносится колоссальный, - говорит Зайн Лакхани, директор центра прав иммигрантов Women Refugee Commission. - Население не было готово к такой жестокости, она свалилась на него совершенно неожиданно». Иммиграционный центр в Дилли, рассчитанный на 2400 человек был открыт при администрации Барака Обамы, но его закрыли, когда президентом был Джо Байден. Администрация Трампа вновь открыла его весной прошлого года, когда нелегальных иммигрантов стали задерживать «оптом и в розницу». Нынешние власти готовы покрыть всю территорию страны сетью центров для иммигрантов - для них будет переоборудованы 23 крупных промышленных складов штатов в разных штатах Америки. В прошлом существовала инструкция, по которой запрещалось содержать несовершеннолетних под стражей на срок больше, чем 20 дней. Сейчас это положение утратило силу, и дети могут находиться за решеткой неделями, пока за них на заступятся местные правозащитники и судьи. Дети одного из жителя Колорадо, 10-ти и 11-ти лет находились за решеткой 47 дней. Адвокат Эрик Ли говорит, что он видел среди содержащихся в таких центрах детей в возрасте 3 и 4 лет. «Происходящее там намного хуже того, что вы можете предположить», - говорит он. Другой адвокат, Кристин Эттер недавно встретилась с женщиной из Эквадора которая были задержана в Миннеаполисе вместе со своей 11-летней дочерью, когда они возвращались из школы. «Это очень жестоко, - говорит Эттер. - Ведь мы говорим не об опасных преступниках, а о мирных людях, которые не представляют никакой опасности».