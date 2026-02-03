Клинтона посадят

В Америке - большая новость, которая затмила всё остальное. Супружеская чета Билла Клинтона и Хиллари Клинтон согласилась выступить с показаниями в Палате представителей, а именно перед членами Комитета по надзору в рамках расследования деятельности «сексуального хищника» Джеффри Эпштейна. Как известно, тот был обвинен в том, что предоставлял интимные услуги своим высокопоставленным друзьям с участием малолетних девочек. Эпштейн был заключен в тюрьму и по официальной версии в 2019 году повесился в камере. Однако у многих эта версия вызывает сомнения. В сексуальную сеть этого миллиардера оказались втянуты слишком влиятельные люди Америки, представлявшие значительную часть политической элиты, он на многих имел компромат, и ему, возможно, помогли переселиться в мир иной.

Среди гостей на острове удовольствий Эпштейна был и бывший президент Билл Клинтон, известный «ходок». В 2002-2003 годах он четыре раза летал к Эпштейну на его частном джете. Сейчас наш друг Билл говорит, что он порвал с финансистом два десятилетия назад, когда против того еще не были выдвинуты обвинения. Но чем он занимался до этого? На многих фотографиях из досье Эпштейна, которые сейчас стали достоянием публики, Клинтон фигурирует вместе с хозяином праздника в окружении очаровательных женщин. На одной из фоток Билл плавает в его бассейне, на другой, закинув руки за голову, нежится в ванне с горячей водой. Поверить в то, что Клинтон не участвовал в оргиях, непросто. И если бы эти данные стали доступными, то это наверняка было бы hard porno, в отличие от почти невинных шалостей с практиканткой Моникой Левински в Овальном кабинете Белого дома. Но пока против Клинтона не было выдвинуто никаких обвинений, его вместе с супругой лишь вызвали в Конгресс для дачи показаний. Пара должна была явиться по повестке на Капитолийский холм в январе, но не сделала этого: саму повестку супруги назвали «недействительной» и «юридически неисполнимой». Однако Клинтоны резко изменили в понедельник свое решение и согласились дать законодателям развернутое четырехчасовое интервью. В противном случае в среду состоялось бы голосование по обвинению четы в неуважении к Конгрессу, а этого Клинтоны, конечно, хотели бы избежать.

Резкий разворот произошел после того, как девять демократов–членов Комитета по надзору присоединились к республиканцам, требующим наказать пару за неуважение к цитадели демократии в Америке. После этого Клинтонам ничего не оставалось сделать, кроме как выкинуть белый флаг. В последние несколько суток тяжба с главой Комитета по надзору, республиканцем Джеймсом Комером из Кентукки, шла в основном по поводу участия миссис Клинтон в интервью. Она говорит, что никогда не виделась и не разговаривала с Эпштейном. И сначала адвокаты Хиллари призывали руководство комитета ограничить ее участие представлением декларации под клятвой вместо унизительных показаний «вживую». Комер, известный своей хваткой бультерьера, пресек эти попытки, и в конечном итоге экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон окажется в Палате представителей на одной скамье со своим мужем. Конечно, оба еще те говоруны - палец в рот не клади. Главное - чтобы выдержало сердце - не молоды же - Биллу 79 лет, Хиллари - 78. Сам Билл заявил, что готов отвечать лишь на вопросы, непосредственно касающиеся личности Эпштейна. Но Комер отверг и это условие, заявив ему, что тот будет отвечать на «любые вопросы, которые ему зададут». Защита Клинтонов пыталась дозвониться республиканцу на его сотовый телефон, чтобы выяснить, что это будут за вопросы, но эти усилия оказались безрезультатными.

При этом Комер недоволен тем, что Клинтоны не определили дату своего визита и не готовы раскрыть то, что он называет «форматом показаний». И поэтому глава Комитета по надзору угрожает продолжить подготовку к вынесению вердикта о неуважении к Конгрессу. Большинство политологов убеждено, что показания Клинтонов имеют для республиканцев двоякую цель. Первое — они хотят сместить фокус нации с президента Дональда Трампа, которого в первую очередь накрыл скандал с Эпштейном, а, во-вторых, отправить Билла Клинтона в тюрьму. Сам Билл в январе написал Комеру письмо, в котором обвинил его в «проведении политически мотивированного процесса, цель которого – упрятать его за решетку». Конгрессвумен Сухан Субраманьям из Вирджинии полностью согласна с такой трактовкой. «Республиканцы хотят дать Трампу возможность осудить обоих Клинтонов и посадить их в тюрьму, - говорит она. - Об этом идет речь, а не о расследовании деяний Эпштейна».