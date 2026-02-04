Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв

Бывший глава военно-морского флота Израиля Элиэзер Чейни-Маром в интервью haqqin.az заявил, что США пытаются выжать из иранского трека всё возможное дипломатическое время и при этом сознательно минимизируют участие Израиля в потенциальной атаке на Иран. По словам Марома, координация ЦАХАЛа с Центральным командованием США идёт ежедневно, контакты плотные, обмен данными постоянный. То есть, союз работает. Но при этом американцы не хотят видеть самолёты ВВС Израиля в первом эшелоне удара. Причины отставной генерал обозначил предельно ясно: в ту минуту, как в операции будет замечен хотя бы один израильский самолет, вспыхнет весь Ближний Восток. Для Вашингтона это означает немедленную регионализацию войны - Ирак, Ливан, Йемен, Сирия, прокси, ракеты по базам, танкерам, инфраструктуре. «Американцам нужна хирургия, а не пожар», - уточнил Чейни-Маром.

Фактически речь идёт о новом распределении ролей, при котором США — это атакующий игрок, а Израиль - резерв и система ПВО последней линии. «И если только Иран ответит ракетными залпами по территории Израиля, тогда ЦАХАЛ подключится и начнёт охоту на пусковые установки, - отметил генерал. - До этого момента - исключительно наблюдение и обмен разведданными». Чейни-Маром напомнил эпизод, который в Пентагоне сегодня изучают, как пособие: во время 12-дневной войны в июне прошлого года израильские силы более двухсот раз обнаруживали и уничтожали на территории Ирана мобильные ракетные пусковые комплексы. Это крайне сложная задача - засечь грузовик, который появляется всего на несколько минут, отстреливается и исчезает. Американцы, по словам Чейни-Марома, хотят понять именно эту механику: как это делалось, какими сенсорами, какой тактикой, каким темпом. «Другими словами, - резюмировал отставной генерал-майор, - США собираются применить израильский опыт сами».

Это - важная деталь, указывающая, что США готовятся не к символическому «удару возмездия», а к полноценной кампании подавления. Значит, цель - не разовая демонстрация силы, а системное выжигание инфраструктуры КСИР и армии: ракет, складов, логистики, командных пунктов. При этом политический фон остаётся токсичным. Дональд Трамп вновь прибег к тактике психологического давления: сначала угроза, затем - «окно возможностей» для сделки. По оценке Марома, вначале Трамп рассматривал сценарий «одним махом» - массированный удар по структурам КСИР с расчётом, что режим может зашататься. Но израильтяне, по сути, остудили энтузиазм президента США. Аргументы израильских партнеров прозвучали предельно прагматично. Первый: одна атака режим аятолл не уронит. Второй: ответ Ирана даже на разовую атаку США почти гарантированно будет нанесен по Израилю. Третий: этот ответ может оказаться намного масштабнее, чем многие готовы признать – по городам и энергетике еврейского государства обрушатся сотни баллистических ракет и беспилотников. В результате, пока американцы решают собственные задачи, именно Израилю придется разгребать их последствия.