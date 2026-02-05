USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов

наша корреспонденция
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
04:00 247

Греция начала массово отзывать убежище у турецких беглецов, фактически сделав Анкаре политический подарок, которого президент Реджеп Тайип Эрдоган не только не просил, но, судя по реакции, явно не ожидал.

Речь идёт о людях, связанных с движением FETÖ - сетью сторонников ныне покойного проповедника Фетхуллаха Гюлена. После попытки государственного переворота 2016 года тысячи турецких офицеров, чиновников, преподавателей и бизнесменов бежали в Европу, и именно Греция долгие годы оставалась для них одним из главных «запасных аэродромов». Афины воспринимались как удобная юрисдикция: близость границы, европейское право, судебная защита от экстрадиции, гарантии процедур.

Теперь эта модель перестаёт работать.

Греция начала массово отзывать убежище у турецких беглецов, фактически сделав Анкаре политический подарок, которого президент Реджеп Тайип Эрдоган не только не просил, но, судя по реакции, явно не ожидал

По данным расследования греческой газеты Kathimerini, только в 2025 году 44 гражданина Турции уже включены в списки на лишение статуса беженца. Для сравнения: в 2024 году подобных случаев было два, в 2023-м - один. Рост не просто заметный – он кратный. Речь идёт уже не о точечных решениях, а о сформировавшейся административной практике.

Афины объясняют происходящее стандартной формулой «национальная безопасность и общественный порядок». Однако за этой бюрократической лексикой просматривается куда более жёсткий режим. В ряде дел органы по предоставлению убежища опираются на закрытые материалы спецслужб и отказываются раскрывать их содержание самим заявителям. Параллельно резко сократился процент одобрения новых прошений - с 12,2 процента до 1,6 процента за два года. Система из механизма защиты превратилась в инструмент отсечения.

Формально это борьба со злоупотреблениями. По сути - смена политического курса.

Парадокс в том, что именно Греция с 2016 года оставалась главным раздражителем для Анкары. Афинские суды неоднократно блокировали экстрадицию турецких военных, ссылаясь на риск политических преследований. Эти решения становились поводом для дипломатических скандалов и жёстких протестов Анкары. Теперь маятник качнулся в противоположную сторону: процедуры ужесточаются, уже выданные статусы пересматриваются, а сама территория постепенно закрывается как маршрут политической эмиграции.

Эрдоган получает весомый пропагандистский аргумент. Можно утверждать внутренней аудитории: даже европейцы признают угрозу гюленистов

На первый взгляд это выглядит как шаг навстречу Турции. Однако эффект куда сложнее и противоречивее.

Для Анкары здесь есть вполне конкретные плюсы.

Во-первых, исчезает близкий и удобный плацдарм для турецкой оппозиционной эмиграции. Из Афин легко вести медийную и организационную деятельность, поддерживать контакты с Турцией, работать с диаспорой и лоббировать интересы оппонентов режима в европейских структурах. Теперь этот канал сжимается, а инфраструктура FETÖ вблизи турецких границ теряет устойчивость.

Во-вторых, Реджеп Тайип Эрдоган получает весомый пропагандистский аргумент. Можно утверждать внутренней аудитории: даже европейцы признают угрозу гюленистов. Следовательно, позиция Анкары была оправданной. Это укрепляет официальный нарратив Анкары о борьбе с терроризмом и снижает чувствительность общества к репрессивным мерам.

В-третьих, уменьшается дипломатическое давление. Раньше каждое дело об отказе в экстрадиции превращалось в публичный конфликт. Теперь таких кейсов объективно станет меньше.

Хотя, ужесточение греческой политики вовсе не означает автоматической выдачи людей Анкаре. Многие просто переместятся дальше - в Германию, Францию, страны Скандинавии. Проблема не исчезает, а лишь географически рассеивается.

Восточное Средиземноморье окончательно переходит в режим холодного реализма. Здесь больше не говорят о ценностях - здесь считают выгоды. И если вчерашний противник принимает решение, формально удобное для Анкары, это не признак сближения, а всего лишь расчёт.

Читайте по теме

Турция и Греция на грани войны? третья мировая
2 декабря 2025, 02:35 8993
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье новая геополитика
29 ноября 2025, 13:49 5905
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 9359
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 57
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 142
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 248
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 602
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 6810
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 1717
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3073
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1430
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4173
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 1770
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2632

ЭТО ВАЖНО

Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 57
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 142
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 248
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 602
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 6810
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 1717
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3073
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1430
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4173
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 1770
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться