Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов

Греция начала массово отзывать убежище у турецких беглецов, фактически сделав Анкаре политический подарок, которого президент Реджеп Тайип Эрдоган не только не просил, но, судя по реакции, явно не ожидал. Речь идёт о людях, связанных с движением FETÖ - сетью сторонников ныне покойного проповедника Фетхуллаха Гюлена. После попытки государственного переворота 2016 года тысячи турецких офицеров, чиновников, преподавателей и бизнесменов бежали в Европу, и именно Греция долгие годы оставалась для них одним из главных «запасных аэродромов». Афины воспринимались как удобная юрисдикция: близость границы, европейское право, судебная защита от экстрадиции, гарантии процедур. Теперь эта модель перестаёт работать.

По данным расследования греческой газеты Kathimerini, только в 2025 году 44 гражданина Турции уже включены в списки на лишение статуса беженца. Для сравнения: в 2024 году подобных случаев было два, в 2023-м - один. Рост не просто заметный – он кратный. Речь идёт уже не о точечных решениях, а о сформировавшейся административной практике. Афины объясняют происходящее стандартной формулой «национальная безопасность и общественный порядок». Однако за этой бюрократической лексикой просматривается куда более жёсткий режим. В ряде дел органы по предоставлению убежища опираются на закрытые материалы спецслужб и отказываются раскрывать их содержание самим заявителям. Параллельно резко сократился процент одобрения новых прошений - с 12,2 процента до 1,6 процента за два года. Система из механизма защиты превратилась в инструмент отсечения. Формально это борьба со злоупотреблениями. По сути - смена политического курса. Парадокс в том, что именно Греция с 2016 года оставалась главным раздражителем для Анкары. Афинские суды неоднократно блокировали экстрадицию турецких военных, ссылаясь на риск политических преследований. Эти решения становились поводом для дипломатических скандалов и жёстких протестов Анкары. Теперь маятник качнулся в противоположную сторону: процедуры ужесточаются, уже выданные статусы пересматриваются, а сама территория постепенно закрывается как маршрут политической эмиграции.