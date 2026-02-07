Аш-Шараа поднимает голову

На фоне американских угроз в адрес Тегерана и нервной, противоречивой дипломатии арабских столиц в региональной конфигурации появляется третий игрок, способный резко изменить баланс сил — Сирия под контролем президента Ахмеда аш-Шараа. Если ещё год назад Дамаск воспринимался скорее как поле чужой борьбы, то сегодня он всё отчетливее демонстрирует собственную повестку и готовность действовать самостоятельно. Ливанская пресса, прежде всего издания, близкие к «Хезболле», пишут о растущем беспокойстве в Бейруте: сирийский лидер якобы намерен воспользоваться любым крупным региональным конфликтом, чтобы открыть против шиитского движения второй фронт. Речь идет не о спонтанной эскалации, а о холодно просчитанной стратегии реванша. По данным арабских источников, на закрытых встречах с командирами новых сирийских сил аш-Шараа прямо заявил: «Теперь их очередь». Для человека, чья политическая биография целиком состоит из войны с проиранскими формированиями, эта фраза звучит не как риторика, а как программа действий.

Логика Дамаска предельно прагматична. В годы гражданской войны в Сирии именно бойцы «Хезболлы» были одним из ключевых инструментов иранского влияния: они воевали на стороне режима Башара Асада, контролировали приграничные районы, участвовали в зачистках и фактически закрепились в Сирии как параллельная силовая структура. Для антиасадовских группировок, из которых вышел аш-Шараа, «Хезболла» - не абстрактный геополитический противник, а конкретный враг, с которым приходилось сражаться за каждый квартал и каждую трассу. В этом смысле возможный удар по ливанскому движению в Дамаске воспринимают как отложенный реванш. Однако личная месть — лишь часть картины. Куда важнее политический расчёт. Если между Израилем и «Хезболлой» вспыхнет новая полномасштабная война, то шиитская структура будет вынуждена сосредоточить основные силы на южном направлении. Даже ограниченное давление с сирийской территории способно растянуть её ресурсы, лишить оперативной глубины и превратить конфликт в изматывающую войну на два театра. Для сирийского руководства это возможность не только ослабить противника, но и резко повысить собственную субъектность, превратившись из локального актора в полноценного регионального игрока. Внутри Сирии такой успех мог бы быть конвертирован и в политическую легитимность. Ситуацию осложняет американский фактор. Дональд Трамп вновь использует привычную тактику давления: жёсткие угрозы ударами по Ирану сочетаются с готовностью к переговорам. Эта двойственность дестабилизирует всю цепочку союзников и противников Тегерана. Любая атака США способна запустить каскад ответных действий — от ракетных обстрелов до активизации прокси-структур. В подобной среде Дамаск получает то, что стратеги называют «окном возможностей»: момент, когда крупные державы заняты друг другом, а периферийные игроки могут реализовать собственные планы без прямого вмешательства извне.