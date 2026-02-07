Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается

На Кубе катастрофа. В минувшие два дня там была зарегистрирована самая низкая температура за всю историю страны - 0 градусов по Цельсию. Для кубинцев это немыслимый холод. В так называемых «супермаркетах» нет теплой одежды, как нет никакой другой. В результате граждане «Острова свободы», как его называли в СССР, вынуждены что в домах, где никогда не было никакого отопления, что на улице кутаться в простыни или занавески с окон. В американском штате Флорида — такая же природная аномалия. Но у тамошних граждан есть одежда. Хуже братьям нашим меньшим. Огромные игуаны засыпают от холода и валятся с деревьев на землю, а иногда и на голову прохожих. Их тысячи и никто не знает, что с ними желать. Такого в «апельсиновом штате» еще никогда не было. Проснутся ли игуаны или нет — вот вопрос. На Кубе игуан мало. А тех, что были, давно съели. Что делать — голод! Сейчас в эпоху «ледникового периода» на острове нет еды, нет лекарств, ни бензина, а блэкауты продолжаются по 24 часа в сутки по всей территории. Закономерный итог кастровского «социального эксперимента», который после 6 с половиной десятилетий превратился в застывший экскремент.

Я спрашиваю Йоани Санчес, главного редактора независимой кубинской газеты «14 с половиной», выживет ли ее страна? «Я потеряла счет, сколько было прогнозов о том, что «кубинский режим на грани падения, - говорит она. - Предрекали крах режима после смерти «верховного лидера», после «неминуемого» раздора внутри вооруженных сил. Но каждый рассвет страна встречает с огромными очередями перед магазинами, людей со своим страхом и политической инерцией». Однако на это раз по словам Санчес ситуация иная и оракулы могут быть правы. Сейчас уже не просто идут разговоры на кухне или в очередях на переполненный автобус. Независимые центры, отмечают, что рост недовольства резко пошел вверх. И, возможно эта самый сильный социальный кризис после января 1959 года». Хорошо, а теперь посмотрим, насколько падению режима может поспособствовать Дональд Трамп. Он несколько раз в последнее время говорил, что Куба «скоро падет», потому что у нее не осталось ни нефти, ни денег. Впадет в анабиоз как флоридская игуана.

Трамп уверяет, что его администрация ведет переговоры с некими высокопоставленными кубинскими представителями. А газета Wall Street Journal написала, что Вашингтон по венесуэльскому сценарию «ищет предателя» на Кубе, с которым можно было бы договориться о смене режима. Но если это правда, о чем людям Трампа договариваться с кубинцами? На острове нет запасов нефти и других полезных ископаемых. О чем будет базар? Замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио предупредил администрацию президента США, что руководство его страны готово идти на диалог, но из него будет полностью исключено обсуждение каких бы то ни было политических и экономических реформ, а также вопрос освобождения политических заключенных (их на острове около 1 тысячи). То есть этот возможный «диалог», прямым текстом заявил кубинский дипломат, будет отличаться от того «разговора», который американцы ведут с властями Венесуэлы. Что же касается поисков возможного «предателя», то дипломат эту версию просто высмеял, заявив, что в политических рядах Кубы нет и не может быть ни одной фракции, которая хотела бы «разменять суверенитет страны». Фактически Куба и США могут лишь активизировать обсуждение мер безопасности, которые следует предпринять обеим сторонам в случае, если с острова хлынет огромная масса беженцев. Наиболее вероятным сценарием для Кубы станет окапывание в траншеях, как это было в начале 90-ых годов, когда Москва резко прекратила массированную помощь и кубинцы пересели с автобусов на велосипеды и с тракторов на быков. А сейчас они с трепетом ловят сообщения, что традиционные союзники — Россия, Китай, Мексика не оставят их в беде.