USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Право на надежду Оджалана

турецкий гамбит
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:14 148

Сразу после подписания правительством Сирии соглашения о полной интеграции с прокурдскими Сирийскими демократическими силами, в Турции вновь активизировалась одна из самых чувствительных тем внутренней повестки - так называемое «право на надежду» в отношении лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное тюремное заключение.

Эта тема неожиданно вернулась в центр политической дискуссии, превратившись из правовой категории в инструмент торга между союзниками по власти.

3 февраля лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции своей партии, сформулировал тезис предельно прямолинейно и политически провокационно: «Мир для Анатолии, право на надежду для Оджалана, дом для Демирташа». Тем самым Бахчели связал воедино курдский вопрос, судьбу основателя РПК и будущее одного из самых известных оппозиционных политиков, превратив юридическую процедуру в часть большой политической сделки.

Политически провокационное заявление Бахчели

Напомним, что еще 22 октября 2024 года Бахчели, заочно обращаясь к Абдулле Оджалану с призывом распустить Рабочую партию Курдистана, уже упоминал о «праве на надежду», фактически запуская концепцию «Турция без терроризма». Но тогда его союзник, правящая в Партия справедливости и развития (ПСР), не поддержал эту инициативу, и тема была отложена «на потом».

В течение последующих полутора лет вопрос практически исчез из публичной повестки. И вот теперь лидер ПНД, утверждая, что «Оджалан выполнил все данные обещания», демонстративно переносит ответственность на правительство Турции, подчеркивая: дальнейшие шаги зависят от исполнительной власти.

Реакция последовала незамедлительно. Спустя несколько часов спикер парламента Нуман Куртулмуш, обладающий полномочиями инициировать процедуры по данному вопросу, созвал на 4 февраля экстренное заседание комиссии по процессу «Турция без терроризма». Сам факт срочного созыва показал, что тема рассматривается, как элемент текущей политической стратегии.

После заседания заместитель председателя ПНД Фети Йылдыз сделал громкое заявление о якобы достигнутом межпартийном согласии относительно предоставления Оджалану «права на надежду». Однако представители ПСР и Республиканской народной партии (РНП) сразу же внесли коррективы в оптимизм Бахчели. Зампред ПСР Мустафа Элташ и глава парламентской фракции РНП Мурат Эмир подтвердили, что обсуждения продолжаются, но говорить о полном консенсусе преждевременно. Тем самым, стало ясно, что единой позиции в парламенте нет, а вопрос «надежды» для Оджалана остается предметом политического маневрирования.

Кто дал право на надежду Оджалану?!

Позднее Йылдыз опубликовал в социальной сети выдержки из Уголовного кодекса Турции, Закона о борьбе с терроризмом и решений Европейского суда по правам человека, заявив, что юридически прежняя практика применения в Турции «права на надежду» была некорректной. Он также подчеркнул, что речь идет не о немедленном освобождении Оджалана, а лишь о правовом механизме пересмотра пожизненного приговора главе РПК.

Аналогичную позицию озвучил и близкий к Оджалану сопредседатель партии ДЕМ Тунджер Бакирхан, по словам которого, целью является не освобождение, а создание условий, позволяющих лидеру РПК участвовать в переговорах и политическом процессе.

Мехмет Учум, главный советник президента Эрдогана по правовым вопросам, также дистанцировался от трактовок о скорой амнистии Оджалана. Он заявил, что «право на надежду» означает лишь потенциальную возможность условного освобождения в будущем и не является персональной мерой, рассчитанной на одного человека.

Ранее haqqın.az, ссылаясь на свои источники в Анкаре, уже сообщал, что освобождение Оджалана не рассматривается, однако условия его содержания на острове Имралы в Мраморном море могут быть смягчены. Нынешняя дискуссия фактически подтверждает эту линию: речь идет не о свободе, а об управляемом пересмотре статуса.

Параллельно в политическом поле возник другой вопрос - будет ли аналогичный механизм применен к бывшему сопредседателю Демократической партии народов Селахаттину Демирташу?

По данным источников haqqın.az в Анкаре, в случае принятия общего регулирования лица, приговоренные к пожизненному или отягченному пожизненному заключению, смогут претендовать на пересмотр приговора после 36 лет лишения свободы за организованные преступления и после 30 лет - за остальные. При этом освобождение не будет автоматическим - окончательное решение в любом случае останется за судом.

А в чьих руках спасение Демирташа?

В то же время Демирташ формально не подпадает под эту категорию, поскольку не был осужден пожизненно, а его дела продолжают рассматриваться в высших инстанциях. Следовательно, «право на надежду» юридически к нему неприменимо, хотя теоретическая возможность освобождения по иным основаниям сохраняется.

Нормативная база этого вопроса уходит в европейскую правовую практику. В соответствии со статьей 3 Европейской конвенции по правам человека и прецедентами Европейского суда по правам человека обычно пожизненное наказание должно предусматривать реальную возможность пересмотра спустя 25 лет, независимо от тяжести преступления. Собственно, именно этот принцип и получил в политическом обиходе определение «права на надежду».

Оджалан был задержан в 1999 году в ходе спецоперации турецкой Национальной разведки MIT и приговорен к смертной казни, которую затем заменили на отягченное пожизненное заключение. В 2003 году адвокаты Оджалана обратились в Европейский суд по правам человека, и в 2014 году суд признал за ним право на пересмотр наказания. Но Анкара отказалась применять это решение, заявив, что вердикты по делам о преступлениях против государства носят ограниченный характер.

Сегодня возвращение темы «права на надежду» показывает, что речь идет не столько о гуманизации правосудия, сколько о прагматичной политике. В турецкой системе этот механизм превращается в инструмент переговоров, являясь одновременно сигналом курдскому электорату, рычагом давления на оппозицию и элементом внутреннего баланса в правящей коалиции.

Таким образом, юридическая формула остается прежней, однако ее смысл определяется текущими задачами власти.

Читайте по теме

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 7623
Анкара загоняет джинна в бутылку о чем предупреждают haqqin.az эксперты в Турции? все еще актуально
20 января 2026, 15:52 4267
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 5676
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 343
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 189
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5348
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 1073
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 9996
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1091
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 1980
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1070
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны видео
10:33 1844
Иран хочет навязать Трампу свои условия
Иран хочет навязать Трампу свои условия обновлено 11:36
11:36 1408
Британские F-35B готовы воевать с Ираном
Британские F-35B готовы воевать с Ираном
10:02 1279

ЭТО ВАЖНО

Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 343
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 189
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5348
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 1073
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 9996
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1091
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 1980
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1070
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны видео
10:33 1844
Иран хочет навязать Трампу свои условия
Иран хочет навязать Трампу свои условия обновлено 11:36
11:36 1408
Британские F-35B готовы воевать с Ираном
Британские F-35B готовы воевать с Ираном
10:02 1279
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться