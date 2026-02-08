«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт

Американская столица на прошлой неделе лишилась двух своих культовых объектов – крупнейшей и наиболее влиятельной газеты страны – «Вашингтон пост» и Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Нет, столичная газета продолжает выходить, но в каком виде? В минувшую среду по указу Джеффа Безоса, хозяина «Вашингтон пост» (он, напомню, еще и владелец Amazon), в газете были уволены 300 творческих работников. Это около трети всего коллектива. К тому же издатель и генеральный директор Уилл Льюис тоже покидает газету. Драматические сокращения коснулись раздела местных новостей Metro, была закрыта секция «Книги», убран ежедневный подкаcт Post reports и полностью ликвидирован отдел спорта. Под нож попала значительная часть и корреспондентской сети за рубежом. Всем сотрудникам было предписано оставаться дома и дожидаться известий о том, кто будет уволен, а кто сохранен.

Безос купил «Вашингтон пост» в 2013 году за 250 миллионов долларов. Это известие было тогда с настороженностью воспринято коллективом. Но первые годы все шло гладко, и миллиардер не совал свой «гриппозный нос» в дела газеты. Первый сигнал тревоги прозвучал накануне президентских выборов прошлого года. Тогда Безос запретил что-либо печатать в поддержку Камалы Харрис. А ведь до этого поддержка того или иного кандидата в президенты была в течение многих лет фирменной фишкой газеты. После этого 200 тысяч человек за один только день отказались от подписки в каком-либо виде — печатном или онлайновом. Это нанесло сильнейший удар по бюджету издания и по его политической позиции. Газете словно выбили зубы - авторские колонки из-за запрета критиковать Трампа и вообще меньше заниматься политикой стали невнятными и бесхребетными.

Сейчас Безос уверяет, что его стратегия направлена на получение больших прибылей, но журналисты относятся к этому как к дешевой демагогии. «Безос старается спасти не «Вашингтон пост», он помогает выжить Дональду Трампу», - говорит о действиях олигарха бывший факт-чекер газеты Глен Кесслер. О массовом увольнении газетчиков, многие из которых были лауреатами Пулитцеровской премии, высказался и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. «Если Джефф Безос может заплатить 75 миллионов за фильм «Мелания», если он приобрел яхту за 500 миллионов и на ней отправился праздновать свадьбу со своей новой избранницей, которая обошлась ему (свадьба) в 55 миллионов, если он подарил супруге кольцо за 5 миллионов, не говорите мне, что в целях экономии он увольняет треть сотрудников «Вашингтон пост», - говорит Сандерс и добавляет к этому: «Демократия умирает в руках олигархов». Умирает - да, конечно, по «доброй воле» Джеффа Безоса. А ведь как красиво начинался его путь к восхождению на финансовый Олимп. В середине 90-х годов прошлого столетия я с нескрываемым наслаждением писал о том, как он, выпускник Принстонского университета, бросил престижную должность в Нью-Йорке и перебрался в Сиэтл, будучи одержимым идеей онлайновой продажей книг (мой особый интерес подогревало то, что отчим Безоса был выходцем с Кубы, страны, которой я занимался более 30 лет). Было исключительно романтичным, как он вместе с тогдашней супругой Маккензи Скотт арендовал не отапливаемый гараж, как, пригласив к себе еще пару парней, они стали увязывать первые книги для продажи. Теперь состояние Безоса оценивается в диапазоне от 215 до 244 миллиардов долларов, что делает его одним из богатейших людей мира (обычно он стоит на 3-5 месте среди них). Но от романтического флера гениального первопроходца не осталось и следа. Он стал циничным прагматиком и довольно пошлым. Со времен президентских выборов по социальной сети гуляет карикатура, на которой этот яйцеголовый джентльмен припадает к ногам Трампа с мешком денег. Но диапазон короля цифровой торговли весьма широк. Американские кинокритики в один голос уверяют, что документальный фильм «Мелания» был подарок Трампу, чтобы тот смог получить «Оскар» за лучшую картину в этом жанре. Такой награды в коллекции хозяина Белого дома еще нет.

«Мелания» идет в полупустом зале в Кеннеди-центре, в название которого недавно было добавлено имя Трампа. А сам Центр в ближайшее время будет закрыт на 2 года на реконструкцию. Злые языки говорят, что это решение Трампа было вызвано не тем, что роскошное здание рушится, а его разочарованием тем, что после переименования посещаемость этого храма искусств резко упала. Ну не хотят люди идти на его представления. Тем более что оттуда был изгнан прославленный Национальный симфонический оркестр, гордость и слава Америки. Теперь он судорожно ищет себе новое пристанище, чтобы окончательно не провалить годовую программу, но этого пока сделать не удается. А вместо симфонического оркестра в одном из больших залов Кеннеди-центра играет ансамбль американских военно-воздушных сил. Бьют в барабаны. Трубачи надувают медь. Новому руководству Центра, назначенному Трампом, еще бы пригласить из России и краснознаменный ансамбль песни и пляски имени Александрова, чтобы и пол заходил ходуном. С премьерой фильма «Мелания», которая на экране Центра вторую неделю, вообще фантасмагорическая картина. Компания Amazon MGM сообщает, что картину высоко оценило 99 процентов зрителей. А в это время по оценке критиков документальный фильм заслуживает лишь 7 процентов из 100. Как такое возможно? Филиал известной компании Rotten Tomatos, оценивающей картины, Versant, уверяет, что никакого надувательства нет, все правильно, якобы он провел покупку билетов и отзывы.