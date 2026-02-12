Кто играет на два фронта, остается за бортом

«В Катаре обязательно будет новый режим. Это произойдет не сегодня, но очень скоро».

Еще несколько лет назад такие слова списали бы на эмигрантский пафос. Сегодня они звучат как трезвый политический расчет. Лидер катарской оппозиции Халид Аль-Хайль в интервью изданию Israel Debrief формулирует будущее Дохи без дипломатических оговорок: смена власти, подписание «Авраамовых соглашений», израильское посольство в Катаре и катарское - в Израиле.

Для государства, годами выступавшего главным финансовым тылом организации ХАМАС, такие заявления означают разрыв с собственной политической биографией. Это уже не риторика эмигранта, а предложение пересобрать курс.