Кто играет на два фронта, остается за бортом

«В Катаре обязательно будет новый режим. Это произойдет не сегодня, но очень скоро».
Еще несколько лет назад такие слова списали бы на эмигрантский пафос. Сегодня они звучат как трезвый политический расчет. Лидер катарской оппозиции Халид Аль-Хайль в интервью изданию Israel Debrief формулирует будущее Дохи без дипломатических оговорок: смена власти, подписание «Авраамовых соглашений», израильское посольство в Катаре и катарское - в Израиле.
Для государства, годами выступавшего главным финансовым тылом организации ХАМАС, такие заявления означают разрыв с собственной политической биографией. Это уже не риторика эмигранта, а предложение пересобрать курс.
Катар десятилетиями существовал в режиме двойной бухгалтерии. Крупнейшая на Ближнем Востоке американская база - и параллельно контакты с исламистами. Статус союзника Вашингтона - и финансирование региональных прокси.
Медиатор, банкир, спонсор, теневой переговорщик - все одновременно. Подобная дипломатия приносит влияние, но неизбежно выставляет счет.
Блокада 2017 года, хронические конфликты с Эр-Риядом и Абу-Даби, раздражение в Конгрессе США, постоянные подозрения в адрес катарских финансовых каналов - давление на Доху копилось годами. А после войны в Газе оно перестало быть фоном и стало фактором политики.
В Израиле Доху окончательно воспринимают как «кошелек ХАМАС». В Персидском заливе - как ненадежного партнера. В Вашингтоне - как союзника с оговорками. Пространство для маневра сжимается.
Аль-Хайль предлагает иной маршрут: Катар без идеологии «сопротивления», без покровительства вооруженным движениям, без бесконечного балансирования между Тегераном и Западом. Он видит свою страну, встроенную в новую архитектуру региональной безопасности, где нормализация с Израилем становится рабочей процедурой, а не сенсацией.
Побережье у Баб-эль-Мандебского пролива контролирует одну из главных артерий мировой торговли. Через этот коридор идут нефть, контейнерные перевозки, военные маршруты. Здесь пересекаются интересы Турции, ОАЭ, Эфиопии и западных держав. Присутствие в этой зоне - вопрос логистики и безопасности, а не символической дипломатии. Иначе говоря, катарская оппозиция мыслит категориями маршрутов, портов и силы. Главный вопрос - реализуемость.
Предложение Аль-Хайля предельно прагматично: новая власть в обмен на новую легитимность, интеграция вместо изоляции, союзничество вместо кулуарных схем. Регион меняется быстро. И те, кто продолжает играть на два фронта, остаются за бортом.