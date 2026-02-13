Начиная с 12 февраля авиакомпания «Россия» прекратила полеты на Кубу с пассажирами на борту. Самолеты отправляются пустыми для того, чтобы забрать российских туристов из Гаваны и Варадеро. Их около 4 тысяч, хотя не говорится, как будут добираться до кубинской столицы и ее прославленного курорта несчастные с других «райских мест» на острове, например, многочисленных кайос. Еще несколько дней назад в «Аэрофлоте» уверяли, что полеты продолжаются, нет причин беспокоиться. Но скоро все изменилось. На острове кончился керосин. Заправлять самолеты стало нечем. «Аэрофлоту», скорее всего, придется заправляться в Доминиканской Республике или в других карибских странах. Российские туристы – народ закаленный, им, как в песне поется, «не страшен ни вал десятый, ни пояс вечной мерзлоты». Мир обошли фотки моих соотечественников, которые продолжали купаться в Таиланде, хотя на горизонте наступало цунами. Но сейчас эти бравые ребятушки оказались действительно в трудной ситуации. Из-за отсутствия горючего в десятках отелей отключено электричество, и они вынуждены закрываться, даже такие крупные, пятизвездные, которые принадлежат испанской компании Melia. Постояльцев переселяют куда попало, хотя и не сообщается, куда именно. В кубинской прессе эти отели называют «компактными». Можно представить себе, что это такое. Что-то типа хосписов, наверное.

Кроме всего прочего, в стране нет еды — ни в отелях, ни на улице. Рестораны и кафешки закрыты. Говорят, что где-то можно достать сэндвичи у кубинцев, конечно, только за доллары. За доллары продают в одни руки по 5-10 литров бензина сомнительного качества. Курс доллара на черном рынке подскочил до 500 за песо, в то время как официально установленный плавающий курс составляет 42 песо за «зеленый». Паника, сообщает независимая газета «14 с половиной», охватила канадских туристов. Их там около 3 тысяч. «Полный хаос» - так описывает ситуацию турагентство Lameque. «Мы и не думали, что докатимся до этого, - говорит сотрудник агентства Лисетте Корнье. - Но положение стало резко ухудшаться после того, как начали закрываться отели». Граждане Страны кленового листа не знают, что им делать. Одни авиакомпании страны обещают их эвакуировать до 20 апреля, другие - до 1 мая. Но есть и энтузиасты, которые печалятся в соцсетях о том, что канадцы не могут помочь кубинцам в этот драматический час. Канадские туристы в течение десятилетий были в большинстве на острове, хотя их число стало сокращаться по мере нарастания экономических трудностей на Кубе. В 2025 году канадцев было здесь на 33,5 процента меньше, чем в 2024-ом - их число сократилось с 261009 человек до 173611.

Репутация канадцев среди кубинцев была неоднозначной. Если многие ruso turista oblico morale ехали на Кубу за традиционным сексом, то у канадцев устремления были более возвышенными. Сюда прибывали сотни матрон в возрасте 60+ в поисках горячих кубинских мулатов. Главный оазис находился на востоке, в Сантьяго–де-Куба. Там в перерыве между сексуальными наслаждениями можно было посетить афро-карибские ритуалы. Например, вуду с непременным отрезанием головы петуха. Сейчас всех петухов съели, а бордель закрылся. Нет керосина. Так что канадские туристы ничем помочь уже не могут. Бесполезно спрашивать Дональда Трампа, что он собирается делать с Кубой, какова его стратегия нефтяной блокады этой страны? Наверное, в Белом доме ждут, когда к ним приползут на коленях кубинские партийные бонзы. И с ними удастся «заключить сделку», которая будет означать их полную капитуляцию. А если не приползут, что тогда? Разумнее спросить, как будут выпутываться из этой ситуации сами кубинцы? Вот что мне пишет моя подруга по Facebook, главный редактор газеты «14 с половиной» Йоани Санчес.