Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»

Демократическая или, как говорят в США, «синяя волна» нарастает с каждой неделей. После победы демократа Тейлора Рехмета на досрочных выборах в Сенат в глубоко республиканском Техасе в штате Луизиана демократка Частити Мартинес с перевесом в 38 процентов одолела республиканского оппонента. И это произошло в округе, в котором Дональд Трамп набрал на выборах на 13 процентов больше, чем Камала Харрис. Для республиканцев это уже не звоночек, а настоящая сирена. Как написали на своем совместном сайте в Facebook Лиз Чейни и Адам Кинзингер, оба республиканцы, стратеги Великой и Старой партии, начали шептать о том, что они могут проиграть и в таких традиционных «красных» штатах, как Аляска, Айова и Огайо. «Еще год назад я был совершенно уверен, что мы гарантированно победим за места в Сенате, - говорит Axios один из политологов республиканцев. - А теперь я в этом совсем не уверен».

Прогнозы о выборах в Палату представителей для республиканцев еще мрачнее. По данным Cook Political Report, республиканцы будут бороться за 14 мест, исход в которых непредсказуем, а демократы всего за 4 места, и Cook предсказывает, что в итоге все 18 мест отойдут к демократам, что даст им серьезное большинство в палате. Больше, чем то, что сейчас имеют республиканцы. Что этому может противопоставить президент Трамп? Сейчас соратники критикуют его за анемичную политику и требуют, чтобы он почаще отрывал «пятую точку» от кресла в Белом доме и ездил по штатам с поддержкой тех или иных кандидатов. Но пока Трамп ограничивается некими идеями в интервью. На прошлой неделе в разговоре с бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонгино он употребил слово «национализация», словно взятое из лексикона российских большевиков, которое изрядно напугало нацию. Нет, пока он не призывает национализировать американские заводы и фабрики. Речь идет о «национализации» избирательного процесса в стране.

Трамп говорит, что во многих штатах нелегальные иммигранты имеют право голосовать на выборах, а значит, республиканцам следует взять под полный контроль весь процесс голосования по крайней мере в 15 штатах, где, по словам президента, «позволяют воровать голоса». Как это будет проходить на практике, непонятно. Конституция США не допускает никакой «национализации» ни по Ленину, ни по Чубайсу. Magna Carta Америки дает полную власть над голосованием штатам, а не президенту. Но Трамп известен своими кульбитами, чтобы обойти любой закон. На прошлой неделе ФБР по его приказу провело обыск в округе Фултон, что в штате Джорджия. Там была изъята урна с голосами, которые были поданы еще на выборах 2020 года.

Трамп до сих пор не может успокоиться, что те выборы он проиграл Джо Байдену. Он в десятитысячный раз настаивает, что те выборы у него украли. И сейчас намерен не допустить, чтобы промежуточные выборы в ноябре «были украдены» у Республиканской партии. Его силовое войско готовится к тому, чтобы конфисковать «подозрительные урны» и целые машины для голосования. В нарушение, конечно, всех законов штатов. Трамп часто объясняет свою агрессивность в отношении избирательных прав граждан как «истерику массмедиа». Не так давно в интервью агентству Reuters он сказал, что «мы вообще могли бы не проводить выборов». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, когда ее спросили, что сие означает, ответила лаконично: «Президент просто пошутил». Но, как пишет CNN, «это совсем не смешно», а «когда Трамп угрожает выборам, ему лучше верить». А как не верить, если из администрации Трампа стали поступать сигналы о том, что он на выборах может использовать свое карательное войско ICE - Иммиграционную и таможенную службу? Она, как мы сообщали в прошлом месяце, совершила два убийства ни в чем не повинных законопослушных американских граждан в штате Миннесота, но никакого следствия нет до сих пор.

Об использовании силовиков заявил на днях бывший главный стратег Белого дома и доверенное лицо Трампа Стивен Бэннон: «Мы собираемся заставить ICE окружить избирательные участки в ноябре. Мы не будем сидеть на одном месте и позволять снова украсть у нас страну. Вы можете жаловаться, плакать и выкидывать свои игрушки из коляски сколько угодно, но мы больше никогда не позволим украсть выборы». В 2020 году сотни судов различной инстанции вплоть до Верховного суда признали легитимность тех выборов и победу на них Байдена. А теперь, если кто и хочет украсть ноябрьские выборы, то это команда MAGA с такими мракобесами, как Бэннон. Но даже если отряды отморозков из ICE не будут напрямую угрожать избирателям, как это делают «эскадроны смерти» в ряде латиноамериканских стран, само их присутствие в местах голосования может отпугнуть избирателей, особенно с темным цветом кожи. Многие из них могут предпочесть остаться дома и вообще не ходить к урнам. Это то, чего добивается Трамп и его команда. Латинос, которые в массе своей поддержали его на выборах в прошлом году, теперь отворачиваются от него, считая тот выбор ошибкой.