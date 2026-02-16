USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

«Тропический Сталин» испугался Трампа

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
20:43 1857

Никарагуанский диктатор Даниэль Ортега заметно изменил свою антиамериканскую риторику, освободил несколько десятков политических заключенных и отправил в Вашингтон временную поверенную в делах Никарагуа после фактического прекращения дипломатических контактов в 2024 году.

Но главным событием на прошлой неделе стала отмена безвизового въезда в страну гражданам 28 государств - Кубы, Китая, Ирана, Сирии, Гаити и других. На этом давно настаивал Белый дом, который неоднократно выражал свою «крайнюю обеспокоенность» нелегальной миграцией в США через территорию Никарагуа.

Собственно, главной целью США была Куба. В течение ряда лет кубинцы беспрепятственно прибывали в международный аэропорт Манагуа и дальше двигались через тысячи километров джунглей к границе с США. Их нещадно обдирали так называемые «койоты»-контрабандисты, действовавшие в этой зоне, кто-то становился жертвами ядовитых змей и диких зверей, но тысячи шли к манившей их «земле обетованной», потому что оставаться в нищете и бесправии на Кубе было уже невыносимо.

В течение ряда лет кубинцы беспрепятственно прибывали в международный аэропорт Манагуа и дальше двигались через тысячи километров джунглей к границе с США

Никарагуа входила вместе с Венесуэлой и Кубой в диктаторский треугольник Латинской Америки, но правящий в ней режим Даниэля Ортеги-Росарио Мурильо был наиболее жестоким. До такой степени, что его полная беспринципность вызывала презрение даже у «братьев по крови», также не замеченных в особом пристрастии к свободе и демократии. Так, например, Никарагуа «по свистку» из Москвы первой поспешила признать российским Крым, Абхазию и Южную Осетию, ожидая, конечно, щедрой компенсации от РФ. 

В зверствах по отношению к оппозиции Ортега также превзошел другие авторитарные режимы. Он обрушил на участников протестов, которые вспыхнули в апреле 2018 года и продлились сто дней, лавину огня. 350 человек были убиты, тысячи брошены за решетку, десятки тысяч высланы из страны.

Феномен того, как лидер повстанцев освобождает страну от тирании, а потом сам становится диктатором, на мой взгляд, совершенно недостаточно исследован в мире. «Я никогда не думала, что Даниэль Ортега станет худшим тираном, чем Сомоса», - говорит Джиоконда Белли, никарагуанская писательница, которая эмигрировала из страны в 1975 году.

То же самое относится к Фиделю Кастро, о котором испанская газета El Pais написала, что он «убил больше людей, чем Фульхенсио Батиста, и даже больше, чем Пиночет».

Фидель и Ортега... Феномен того, как лидер повстанцев освобождает страну от тирании, а потом сам становится диктатором, совершенно недостаточно исследован в мире

Ортега, придя к власти в 1979 году во главе повстанческой колонны, в 1985 году был избран президентом, но в 1990 году уступил президентское кресло (на свободных тогда выборах) Виолетте Чаморро, виднейшей оппозиционной фигуре страны.

Слом оппозиции произошел в 2000 году благодаря коррупционному президенту Арнольдо Алеману. Впоследствии его судили и приговорили к 20 годам тюрьмы. Однако, возможно, его главная вина состояла в том, что он пошатнул ореол демократов и вновь открыл путь к победе Ортеги на выборах 2006 года. Автократический режим решил: страна поиграла в демократию, и хватит. Что-то знакомое российскому уху, не правда ли? Но еще большее эхо в этом самом ухе возникает после того, как узнаешь, что, начиная с 2009 года, режим Ортеги создал некий корпоративный альянс с богатейшими людьми Никарагуа, предоставив им право распоряжаться экономикой страны. 

И с тех пор этот 80-летний «повстанец» бессменно правит Никарагуа уже в течение 19 лет, становясь главным долгожителем среди диктаторов Латинской Америки (свергнутый им Анастасио Сомоса правил 16 лет). Изобретением Ортеги стала «матримониальная диктатура» - он сделал сопрезидентом страны свою супругу Росарио Мурильо (74 года), которая о себе говорит как о «мистической поэтессе». Поэзия не мешает ей, однако, со звериной жестокостью расправляться с участниками антиправительственных протестов и гнобить тех, кто мог бы составить политическую конкуренцию ее мужу. На выборах в ноябре 2021 года правящая семейка бросила за решетку всех семерых кандидатов в президенты от оппозиции, каждый из которых мог победить Ортегу. С тех пор супруги, поставив под свой — практически женский  каблук - парламент, верховный суд и всю прессу, наслаждаются всей полнотой власти, превращаясь в старых мухоморов, поеденных червяками, с накренившимися шляпками, но по-прежнему ядовитых.

Самый жестокий режим Латинской Америки, виновный в многочисленных нарушениях прав человека, тем не менее не является приоритетной целью администрации Трампа, несмотря на уверения ближайшего сторонника США в этом регионе, сальвадорского президента Найиба Букеле, о том, что через Никарагуа идет в США огромная доза кокаина через Тихий океан.

Падение Мадуро породило смесь паники и паранойи в бункере El Carmen в Манагуа. «Тропический Сталин» испугался

Однако феерический захват Николаса Мадуро американским спецназом серьезно напугал правящую семейку. «Падение Мадуро породило смесь паники и паранойи в бункере El Carmen в Манагуа, - пишет известный независимый журналист-расследователь Карлос Чаморро (сын экс-президента Никарагуа Виолетты Чаморро). - «Тропический Сталин испугался Трампа».

Сразу после ареста Мадуро Росарио Мурильо провозгласила чрезвычайное положение, которое привело к аресту еще 60 новых человек за то, что они приветствовали изгнание венесуэльского тирана. Однако никарагуанские власти, солидаризуясь с чавистским режимом, избегали клеймить президента Трампа. А сейчас перешли к дипломатическим увертюрам, чтобы избежать наказания со стороны США.

В то же время, по словам Чаморро, учитывая непредсказуемость Трампа и то, что его «смотрящим» по Латинской Америке является госсекретарь Марко Рубио, нельзя исключать и удара Америки по режиму Никарагуа, который является верным сообщником России и Китая. В конце концов в Вашингтоне не забыли о визите тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу в Никарагуа в апреле 2015 года. Тогда обсуждались вопросы укрепления военного сотрудничества между двумя странами, возможность захода российских военных кораблей в порт Никарагуа и строительства некоего электронного «топографического» центра.

В январе этого года, когда исполнилось 19 лет пребывания Ортеги у власти, Вашингтон опубликовал заявление, касающееся этой годовщины. «Никарагуанцы в 2006 году проголосовали за президента страны, а не за пожизненную незаконную династию, - говорилось в документе. - То, что там переписали конституцию и подавили оппозицию, не сможет уничтожить стремления никарагуанцев жить в стране, свободной от тирании».

Хорошие, справедливые слова, применимые не только к маленькой стране в Центральной Америке!

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 78
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 621
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 505
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 476
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4106
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2155
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2096
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4357
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2904
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1966
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1655

