«Тропический Сталин» испугался Трампа

Никарагуанский диктатор Даниэль Ортега заметно изменил свою антиамериканскую риторику, освободил несколько десятков политических заключенных и отправил в Вашингтон временную поверенную в делах Никарагуа после фактического прекращения дипломатических контактов в 2024 году. Но главным событием на прошлой неделе стала отмена безвизового въезда в страну гражданам 28 государств - Кубы, Китая, Ирана, Сирии, Гаити и других. На этом давно настаивал Белый дом, который неоднократно выражал свою «крайнюю обеспокоенность» нелегальной миграцией в США через территорию Никарагуа. Собственно, главной целью США была Куба. В течение ряда лет кубинцы беспрепятственно прибывали в международный аэропорт Манагуа и дальше двигались через тысячи километров джунглей к границе с США. Их нещадно обдирали так называемые «койоты»-контрабандисты, действовавшие в этой зоне, кто-то становился жертвами ядовитых змей и диких зверей, но тысячи шли к манившей их «земле обетованной», потому что оставаться в нищете и бесправии на Кубе было уже невыносимо.

Никарагуа входила вместе с Венесуэлой и Кубой в диктаторский треугольник Латинской Америки, но правящий в ней режим Даниэля Ортеги-Росарио Мурильо был наиболее жестоким. До такой степени, что его полная беспринципность вызывала презрение даже у «братьев по крови», также не замеченных в особом пристрастии к свободе и демократии. Так, например, Никарагуа «по свистку» из Москвы первой поспешила признать российским Крым, Абхазию и Южную Осетию, ожидая, конечно, щедрой компенсации от РФ. В зверствах по отношению к оппозиции Ортега также превзошел другие авторитарные режимы. Он обрушил на участников протестов, которые вспыхнули в апреле 2018 года и продлились сто дней, лавину огня. 350 человек были убиты, тысячи брошены за решетку, десятки тысяч высланы из страны. Феномен того, как лидер повстанцев освобождает страну от тирании, а потом сам становится диктатором, на мой взгляд, совершенно недостаточно исследован в мире. «Я никогда не думала, что Даниэль Ортега станет худшим тираном, чем Сомоса», - говорит Джиоконда Белли, никарагуанская писательница, которая эмигрировала из страны в 1975 году. То же самое относится к Фиделю Кастро, о котором испанская газета El Pais написала, что он «убил больше людей, чем Фульхенсио Батиста, и даже больше, чем Пиночет».

Ортега, придя к власти в 1979 году во главе повстанческой колонны, в 1985 году был избран президентом, но в 1990 году уступил президентское кресло (на свободных тогда выборах) Виолетте Чаморро, виднейшей оппозиционной фигуре страны. Слом оппозиции произошел в 2000 году благодаря коррупционному президенту Арнольдо Алеману. Впоследствии его судили и приговорили к 20 годам тюрьмы. Однако, возможно, его главная вина состояла в том, что он пошатнул ореол демократов и вновь открыл путь к победе Ортеги на выборах 2006 года. Автократический режим решил: страна поиграла в демократию, и хватит. Что-то знакомое российскому уху, не правда ли? Но еще большее эхо в этом самом ухе возникает после того, как узнаешь, что, начиная с 2009 года, режим Ортеги создал некий корпоративный альянс с богатейшими людьми Никарагуа, предоставив им право распоряжаться экономикой страны. И с тех пор этот 80-летний «повстанец» бессменно правит Никарагуа уже в течение 19 лет, становясь главным долгожителем среди диктаторов Латинской Америки (свергнутый им Анастасио Сомоса правил 16 лет). Изобретением Ортеги стала «матримониальная диктатура» - он сделал сопрезидентом страны свою супругу Росарио Мурильо (74 года), которая о себе говорит как о «мистической поэтессе». Поэзия не мешает ей, однако, со звериной жестокостью расправляться с участниками антиправительственных протестов и гнобить тех, кто мог бы составить политическую конкуренцию ее мужу. На выборах в ноябре 2021 года правящая семейка бросила за решетку всех семерых кандидатов в президенты от оппозиции, каждый из которых мог победить Ортегу. С тех пор супруги, поставив под свой — практически женский каблук - парламент, верховный суд и всю прессу, наслаждаются всей полнотой власти, превращаясь в старых мухоморов, поеденных червяками, с накренившимися шляпками, но по-прежнему ядовитых. Самый жестокий режим Латинской Америки, виновный в многочисленных нарушениях прав человека, тем не менее не является приоритетной целью администрации Трампа, несмотря на уверения ближайшего сторонника США в этом регионе, сальвадорского президента Найиба Букеле, о том, что через Никарагуа идет в США огромная доза кокаина через Тихий океан.