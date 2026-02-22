Турецкие танки на улицах Могадишо

Новейшее турецкое разведочно-буровое судно Çağrı Bey вышло из Мерсина в Могадишо для выполнения своей первой международной миссии. На церемонии проводов присутствовали турецкие и сомалийские министры. Из-за высоты буровой башни судно не может пройти через Суэцкий канал, поэтому маршрут проложен через Гибралтарский пролив, далее через Атлантику и вокруг мыса Доброй Надежды, откуда Çağrı Bey достигнет наконец берегов Сомали.
Тем временем министерство обороны Турции объявило, что боевые корабли ВМС — TCG Sancaktar, TCG Gökova и TCG Bafra — будут размещены в Аденском заливе у побережья Сомали и в Аравийском море для поддержки буровых и разведочных работ.
Выбор этого восточноафриканского государства в качестве первой площадки для бурения за пределами турецких вод не случаен: отношения между Анкарой и Могадишо за последние 15 лет вышли на уровень стратегического партнерства.
После подписания оборонного соглашения в 2024 году и энергетического в 2025-м Турция объявила о начале строительства своей первой космической базы в Сомали. Пока же в центре внимания двух стран добыча нефти и газа у сомалийского побережья Африки.
Незадолго до выхода Çağrı Bey в море появились сообщения, что Анкара направила в Сомали военную технику в рамках оборонного соглашения. В прошлом месяце haqqin.az, ссылаясь на военные источники, отмечал, что Турция передала Могадишо три истребителя F-16 для поддержки борьбы против боевиков «Аш Шабаб».
Министерство обороны Турции в начале февраля подтвердило эту информацию, заявив, что Анкара усиливает воздушные силы Сомали. Спустя три дня правительство в Могадишо выразило удовлетворение размещением турецких боевых самолетов. А 19 февраля турецкое оборонное ведомство сообщило о планах расширения военного присутствия в стране.
На фоне растущей активности Анкары в Африке в сомалийских СМИ появились кадры, на которых видно, как турецкие танки и бронетехника движутся по улицам Могадишо. По данным близкой к правительству радиостанции Radio Kulmiye, Турция отправила в страну 10 танков моделей M48 и M60. Сайт Garowe Online опубликовал подтверждение подлинности кадров прохождения тяжелой техники.
Танки будут размещены в городе Варшейх, расположенном в 60 километрах к северу от столицы. Предполагается, что именно там Анкара планирует построить космическую базу, о чем впервые объявила в ноябре 2024 года.
Вместе с тем появились утверждения, что турецкие военнослужащие размещены и в южном регионе Шабелле. По данным Radio Kulmiye от 15 февраля, турецкие военные создали там базы и впервые приняли участие в наземных операциях против «Аш Шабаб». Ни Турция, ни Сомали эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли.
Известно, что крупнейшая зарубежная военная база Турции — TÜRKSOM — находится в Могадишо, где турецкие офицеры обучают сомалийских военных. До появления последней информации считалось, что турецкие военнослужащие не участвуют в боевых операциях. Между тем в соответствии с оборонным соглашением Анкара взяла на себя защиту территориальных вод Сомали.
Анкара и Могадишо продвинулись и в переговорах по созданию военно морской базы в Ласкорее - на севере страны. Этот район контролируется силами автономного региона Пунтленд, имеющего напряженные отношения с центральным правительством и тесные связи с ОАЭ. На территорию также претендует Сомалиленд, провозгласивший независимость и признанный Израилем в конце прошлого года.
Аналитики отмечают, что усиление турецкого военного присутствия в Восточной Африке связано прежде всего с необходимостью защиты собственных активов в регионе. При этом налицо тот факт, что активизация усилий Турции совпала по времени с признанием Израилем Сомалиленда — решением, не одобренным ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь на днях с официальным визитом в Эфиопии, подчеркнул, что признание Сомалиленда не принесет никакой пользы странам Африканского Рога и призвал Аддис Абебу поддержать Могадишо.
По мнению экспертов, позиция Анкары по вопросу Сомалиленда полностью соответствует ее африканской стратегии и не изменится даже в случае смены власти в Сомали. Некоторые аналитики отмечают, что, несмотря на признание Сомалиленда, Израиль за последние недели ведет себя менее активно, возможно, серьезного обострения между Анкарой и Тель-Авивом в регионе ждать не следует.