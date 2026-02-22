Турецкие танки на улицах Могадишо

Новейшее турецкое разведочно-буровое судно Çağrı Bey вышло из Мерсина в Могадишо для выполнения своей первой международной миссии. На церемонии проводов присутствовали турецкие и сомалийские министры. Из-за высоты буровой башни судно не может пройти через Суэцкий канал, поэтому маршрут проложен через Гибралтарский пролив, далее через Атлантику и вокруг мыса Доброй Надежды, откуда Çağrı Bey достигнет наконец берегов Сомали. Тем временем министерство обороны Турции объявило, что боевые корабли ВМС — TCG Sancaktar, TCG Gökova и TCG Bafra — будут размещены в Аденском заливе у побережья Сомали и в Аравийском море для поддержки буровых и разведочных работ. Выбор этого восточноафриканского государства в качестве первой площадки для бурения за пределами турецких вод не случаен: отношения между Анкарой и Могадишо за последние 15 лет вышли на уровень стратегического партнерства.

После подписания оборонного соглашения в 2024 году и энергетического в 2025-м Турция объявила о начале строительства своей первой космической базы в Сомали. Пока же в центре внимания двух стран добыча нефти и газа у сомалийского побережья Африки. Незадолго до выхода Çağrı Bey в море появились сообщения, что Анкара направила в Сомали военную технику в рамках оборонного соглашения. В прошлом месяце haqqin.az, ссылаясь на военные источники, отмечал, что Турция передала Могадишо три истребителя F-16 для поддержки борьбы против боевиков «Аш Шабаб». Министерство обороны Турции в начале февраля подтвердило эту информацию, заявив, что Анкара усиливает воздушные силы Сомали. Спустя три дня правительство в Могадишо выразило удовлетворение размещением турецких боевых самолетов. А 19 февраля турецкое оборонное ведомство сообщило о планах расширения военного присутствия в стране.

На фоне растущей активности Анкары в Африке в сомалийских СМИ появились кадры, на которых видно, как турецкие танки и бронетехника движутся по улицам Могадишо. По данным близкой к правительству радиостанции Radio Kulmiye, Турция отправила в страну 10 танков моделей M48 и M60. Сайт Garowe Online опубликовал подтверждение подлинности кадров прохождения тяжелой техники. Танки будут размещены в городе Варшейх, расположенном в 60 километрах к северу от столицы. Предполагается, что именно там Анкара планирует построить космическую базу, о чем впервые объявила в ноябре 2024 года. Вместе с тем появились утверждения, что турецкие военнослужащие размещены и в южном регионе Шабелле. По данным Radio Kulmiye от 15 февраля, турецкие военные создали там базы и впервые приняли участие в наземных операциях против «Аш Шабаб». Ни Турция, ни Сомали эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли. Известно, что крупнейшая зарубежная военная база Турции — TÜRKSOM — находится в Могадишо, где турецкие офицеры обучают сомалийских военных. До появления последней информации считалось, что турецкие военнослужащие не участвуют в боевых операциях. Между тем в соответствии с оборонным соглашением Анкара взяла на себя защиту территориальных вод Сомали.