Ни слова об Иране. Ничего об Украине...

Президент Дональд Трамп произнес самую длинную речь в истории традиционных ежегодных посланий лидеров страны, начиная с 1965 года - она длилась 1 час 39 минут. И не подсчитать, сколько раз сидевшие за ним вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон вскакивали со своих мест с бурными овациями. Однако любой наблюдатель сразу заметит, что в зале после очередного пассажа президента вставали не больше трети делегатов. А остальные сидели как вкопанные, и среди них члены Верховного суда, которые за несколько дней до этого провалили президентский проект ведения драконовских пошлин на зарубежные страны. Они не поднялись и оставались с каменными лицами даже тогда, когда вручалась медаль Конгресса Эрику Словеру, пилоту, который был ранен во время операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Послание Трампа было выдержано в исключительно наступательном тоне по отношению к американским демократам. Наибольшего накала, своего рода точки кипения, оно достигло, когда президент потребовал своих противников встать после его анонса противоречивой программы, призванной отделить истинных граждан страны от иммигрантов. Демократы не пошевелились, и он развел руками: «Ну, не стыд ли это? Вам должно быть стыдно, потому что вы не встали». Сенатор, бывший астронавт Марк Келли, при этих словах был мрачен, как царь гуннов Аттила. У сенаторши Элизабет Уоррен на лице была гримаса презрения. Но демократы стыдили и самого оратора. Эл Грин, демократ из Техаса, принес плакат со словами: «Темнокожие не обезьяны!» Грин имел в виду явно расистское видео, опубликованное в социальной сети Трампа, на котором экс-президент страны Барак Обама и его супруга Мишель были изображены в обезьяньих шкурах. Конгрессмен толком не успел поднять плакат, как сотрудники охраны вывели его из зала.

А другие конгрессмены - Ильхан Омар и Рашида Тлалиб - и некоторые их коллеги покинули зал добровольно, будучи не в состоянии выдержать поток агрессивной риторики президента. Трамп очень много говорил об успехах в своей экономической политике – снижении цен на яйца, мясо птицы и бензин. В какой-то момент он решил рассмешить публику и сказал: «Мы так много побеждаем, что просто не знаем, что с этим делать. Люди говорят мне: Мы больше не можем это терпеть! Мы не привыкли побеждать в нашей стране. До вашего прихода к власти мы только проигрывали». Вэнс и спикер Джонсон радостно засмеялись, но большинство лишь скривилось в усмешке. «Отзывы демократов не слишком благоприятны для президента, - сказал сенатор от Невады Джеки Розен. – Дональд Трамп потратил столько времени, распространяя ложь о том, что жизнь улучшилась после того, как он пришел к власти, но жители Невады знают правду: цены на все слишком высоки, миллионы потеряли доступ к здравоохранению, а непомерные пошлины сильно вредят малому бизнесу». Почти все обзоры президентского послания предваряют ссылки на то, что рейтинг Трампа упал до пола (мы уже писали о том, что уровень неодобрения экономической политикой Трампа составляет 60 процентов). Так что происходит: хозяин Белого дома обманывает нацию или у него просто «неправильный» народ? Об этом поделилась своим мнением губернатор Вирджинии Абигель Спанбергер. По традиции сразу после послания президента «О положении в стране» ему отвечает представитель «оппозиции»-демократов. Оно, конечно, никогда не бывает комплиментарным. Но «ответка» губернаторши была в тон президентской речи. Она начала свою речь в городе Вильямсбурге, что в штате, который возглавляет, словами: «Трамп врал всем в отношении экономики. Мы не услышали ни толики правды от президента».