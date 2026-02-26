USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Плая-Хирон-2?

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
14:18 1706

Войны между США и Кубой не будет. После публикации haqqin.az о вооруженном инциденте у берегов Кубы появились новые данные, свидетельствующие о том, что на борту катера, шедшего под американским флагом, были не граждане США, а проживающие во Флориде кубинские иммигранты.

Картина происшедшего достаточно ясна. Кубинский катер береговой охраны приблизился к этому судну для проверки документов. И тогда экипаж последнего открыл по пограничникам стрельбу, в результате чего один из офицеров был ранен. Те открыли встречный огонь, четверо из нападавших были убиты, шестеро ранены и захвачены в плен.

По заявлению Министерства внутренних дел Кубы, находившиеся на борту американского катера были вооруженными людьми, которые «стремились проникнуть на кубинскую территорию в террористических целях».

Флоридским доставщикам посылок из компании Amazon, видимо, следует подумать о более изощренных способах расправы с режимом Кастро

Личность одного из диверсантов была быстро идентифицирована. Его дочь, живущая во Флориде, сказала, что речь идет об ее отце, 50-летнем Конрадо Галиндо, который обосновался в США 10 лет назад. Она думала, что в тот день отец выполняет свою обычную работу по доставке посылок из Amazon в Майами. Однако на борту захваченного катера были не посылки, а стрелковое оружие, пистолеты, коктейли Молотова, гранаты и бронежилеты. Этот арсенал полностью подтверждает версию кубинских властей о террористическом характере миссии экипажа катера.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который сейчас участвует в заседании региональной группы CARICOM на карибском острове Сент- Китс и Невис, заявил, что США проведут собственное расследование вооруженного инцидента. «Это довольно редкий случай, когда огонь открывается в открытом море, - сказал он. - Это происходит не каждый день, такого не было уже довольно давно».

Не каждый день, но не редко. В 2022 году кубинский МВД рапортовал о перехвате 13 быстрых катеров с находившимися на них представителями кубинской диаспоры во Флориде. В двух случаях кубинские пограничники открывали огонь. Правда, тогда, насколько можно было понять, цель этих экипажей были другая. Речь шла о контрабандистах, которые переправляют кубинцев с острова в США. Как бы то ни было, в одном из этих случаев, происшедших в июне того года, контрабандисты с катера, зарегистрированном во Флориде, который отплывал от кубинского Cayo Fragoso на севере острова, также открыли огонь и ранили одного из офицеров-пограничников. Так что ничего необычного и в теперешнем инциденте не было.

Марко Рубио успокаивает

В среде кубинской диаспоры в Майами немало горячих голов, которые ненавидят кубинский режим и мечтают расправиться с ним. В апреле 1961 года в районе Плая-Хирон на южном побережье острова высадилась большая группа вооруженных мигрантов, подготовленных ЦРУ на базах в Гватемале. В течение трех дней они были разгромлены, а та провалившаяся операция стала пятном на репутации президента Джона Кеннеди.

Теперь экстремисты, вероятно, решили, что наступили идеальные времена для повторения попыток высадки с целью свержения режима. Куба переживает тяжелейшие времена из-за полного отсутствия горючего. Венесуэльская нефть, которая была в течение десятилетий спасательным кругом для кубинской экономики, больше на остров не поступает. Мексика не рискует отправлять танкеры на Кубу, боясь спровоцировать ссору с президентом Трампом, который объявил нефтяную блокаду острова. Недавно было объявлено, что Россия отправила на Кубу танкер с дизельным топливом, но о его прибытии ничего не сообщается. Наверное, потерялся где-то в Бермудском треугольнике.

В результате на Кубу пришел апокалипсис. Весь транспорт парализован, нет бензина. Самолеты не летают, нет керосина. Продукты, приобретаемые исключительно за доллары, доставляют кубинцам курьеры на трехколесных велосипедах. В больницах прекращены все операции, за исключением самых экстренных.

Плая-Хирон. Отразили в первый раз, отразят и во второй

В последние дни добавилась и еще одна беда. На улицах Гаваны и других городов скопились горы отходов, которые никто не убирает. Жители поджигают их, и небо над городом затягивается тяжелым и опасным для здоровья токсичным дымом.

Вероятно, диверсанты и намеревались использовать эту дымовую завесу, чтобы нанести удар в самое сердце кубинской революции. Однако их вторжение не прошло. No pasaran! Флоридским доставщикам посылок из компании Amazon, видимо, следует подумать о более изощренных способах расправы с режимом Кастро.

