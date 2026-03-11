Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил

В коридорах власти на улице Каплан и в «Кирие» (штаб-квартире ЦАХАЛа) нарастает ощущение, что время для израильских стратегов превратилось в самый большой дефицитный ресурс. Согласно последним данным, военное и политическое руководство Израиля переходит в режим «максимального ускорения» в своих операциях против Ирана. Причина проста, но тревожна: опасение, что Вашингтон может преждевременно объявить о «победе» и нажать на тормоза. Для Израиля этот конфликт — не просто очередной раунд сдерживания, а, возможно, последний шанс изменить архитектуру безопасности Ближнего Востока на десятилетия вперед.

Раскол в «Военном кабинете» Несмотря на внешнее единство, внутри израильского руководства наметились две отчетливые линии поведения, каждая из которых по-своему объясняет спешку. Сторонников радикального пути решения вопросов отнесем к сторонникам так называемой линии Нетаньяху. Премьер-министр и спецслужбы («Моссад», ШАБАК) преследуют «максималистскую» цель — смену режима в Тегеране. В этой парадигме Иран рассматривается не как страна с враждебной политикой, а как экзистенциальная угроза, решение которой кроется в падении власти аятолл. Но и есть другой лагерь, который придерживается иной точки зрения. Речь идет об армейском руководстве, которое настроено более скептически относительно возможности внешнего управления коллапсом режима. Генералы предпочитают тактику «лишения возможностей». Однако, даже отрицая вероятность скорого падения муллократического режима, армия солидарна с политиками в одном: нужно бить сейчас, пока открыто «окно возможностей». «Есть еще много задач и целей. Каждый дополнительный день атак — это подарок», — цитирует источник в ЦАХАЛе портал Al-Monitor.

Израильская стратегия в эти «подаренные» дни фокусируется на трех ключевых направлениях, которые должны парализовать Иран на годы. Иерусалим твердо намерен окончательно стереть ядерную инфраструктуру Ирана: центрифуги и исследовательские центры, которые американская дипломатия годами пыталась сдержать лишь на бумаге. Израильская авиация усилит уничтожение ракетного и беспилотного потенциала: удары по заводам по производству баллистических ракет и БПЛА (тех самых, что терроризируют не только Ближний Восток, но и экспортируются в другие зоны конфликтов). Безусловно, Иерусалим намерен завершить ликвидацию символов режима, разрушение которых должно продемонстрировать иранскому народу уязвимость тоталитарной теократии. Страх «преждевременного триумфа» Главный риск для Иерусалима исходит не из Тегерана, а из Вашингтона. История американо-израильских отношений знает немало примеров, когда США останавливали операции ЦАХАЛа в шаге от стратегического перелома (вспомним 1973-й или 2006-й годы). В израильском правительстве опасаются, что Белый дом, руководствуясь внутриполитическими циклами или желанием избежать глобального энергетического кризиса, может объявить о выполнении задач и потребовать прекращения огня. Для Израиля «победа», по версии США, может оказаться лишь «полумерой», оставляющей Ирану возможность для восстановления.